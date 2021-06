Se oli julma kesä.

Kansalliskirjailija Väinö Linna muisteli omaa oikeaa sotaansa professori Pertti Virtarannan haastattelussa 1970-luvulla. Tätä muistoa kesältä 1941 hän ei Tuntemattomaan sotilaaseen jalostanut.

Jatkosodan alku oli Suomen armeijalle kova. Heinäkuussa 1941 henkensä menettäneitä oli 6 942, elokuussa 8 821 ja syyskuussa 5 199.

Vain vuoden 1944 puna-armeijan suurhyökkäyksen luvut vertautuvat näihin lukuihin. Tuolloin kesäkuussa kuolleita oli 8 542 ja heinäkuussa 7 143.

Vuonna 1941 raskaat tappiot jatkuivat kuitenkin syksyllä. Vuoden loppuun mennessä kuolleita oli jo 26 896. Kun jatkosodan rintamilla menehtyi noin 63 000 suomalaista, heistä lähes puolet kohtasi loppunsa sodan ensimmäisen puolen vuoden aikana.

Onko raskaille menetyksille jokin yksittäinen selitys? Sotahistorioitsija, valtiotieteiden tohtori Pekka Visurin mukaan ei.

– Yksinkertaisesti hyökkäys niissä oloissa oli joukoille tappioita tuottavaa, Visuri sanoo.

– On päivänselvää, että puna-armeijaa aliarvioitiin. Puhuttiin, että se tuhottaisiin alle kahdessa kuukaudessa. Tämä oli yleinen oletus Saksassa. Läntiset tarkkailijat olettivat ihan samaa. Kyllä Suomessakin oli yleinen luulo, että lähdettiin kesäsotaan.

Tämän uskon jakoivat ammattisotilaat ja kansa. Talvisodassa puna-armeijalle oli tuotettu pahoja tappiota. Nyt rinnalla oli vahva Saksa ja muitakin liittolaisia.

– Talvisodan aikana propaganda kertoi vain voitoista. Vähemmän mainittiin omia tappiota ja kuinka lähellä romahdus oli.

Suomalaiset muistivat Raatteen tien ja muut voitot, eivät sodan lopun todella rajuja taisteluja Viipurin lähellä.

Jatkosodassa suomalaisten rajalla kohtaamat puna-armeijan joukot olivat Visurin mukaan ”ihan hyviä”.

– Suomen rintamalla puna-armeija vain viivytti, ei tänne parhaita joukkoja keskitetty.

Ne taistelivat elämästä ja kuolemasta saksalaisten kanssa.

Kalle Päätalo kuvasi romaanissaan Liekkejä laulumailla Kiestingin taisteluja, joissa hän itse haavoittui.

Pohjoisessa Suomen joukot alistettiin saksalaisille. Kun pyrittiin kohti Muurmannin rataa sekä saksalaiset, että suomalaiset kärsivät kovia tappiota.

–Saksan hyökkäyksen painopiste oli pohjoisessa aluksi Sallan ja Kantalahden suunnalla. Suomalaisten alkuperäinen tehtävä oli lähinnä eteläisen sivustan varmistaminen, mutta varsinkin SS-miesten totaalisen katastrofin jälkeen suomalaiset joutuivat ottamaan alkuperäistä huomattavasti raskaamman roolin, kertoo historioitsija ja tietokirjailija Mika Kulju.

– Näin suomalaisten tappiot kasvoivat odotettua suuremmiksi. Muun muassa isoisäni kaatui Polkuvaarassa heinäkuun viimeisenä päivänä.

Mika Kulju on tehnyt kirjan isoisänsä Heikin tiestä talvi- ja jatkosodissa. Hänen tuotantoonsa kuuluu myös elämäkerta kenraaliluutnantti Hjalmar Siilasvuosta, joka johti Suomen III armeijakuntaa pohjoisessa.

Kiestingin motissa ansaan ei joutunut puna-armeija vaan suomalaiset ja saksalaiset.

– Kiestingin motissa tappiot johtuivat pitkälti siitä, että salamasodan epäonnistuttua huoltoyhteyksien pituudet kasvoivat. Tärkein tekijä oli kuitenkin se, että puna-armeija pystyi siirtämään rautateiden avulla uusia joukkoja painopistesuuntaan, Mika Kulju kertoo.

– Se torppasi suomalaisten etenemisen. Lisäksi tälläkään suunnalla saksalaiset eivät onnistuneet omassa sodankäynnissään. Sallassa epäonnistuneita SS-miehiä oli siirretty Kiestinkiin, jossa suomalaisten eteneminen oli herättänyt toiveikkuutta Muurmannin radan katkaisemisesta.

Talvisodan aikana puna-armeija oli tuonut rajan yli suuria joukkoja. Pekka Visurin mukaan tämä sai suomalaiset kuvittelemaan, että siellä olisi hyvä tieverkko. Tässä erehdyttiin.

– Suomen tiedustelu epäonnistui, Visuri sanoo.

Kannas ja Laatokan Karjala tunnettiin hyvin, eikä tällaisia ongelmia ollut.

”Kaikkialla ympäristössämme on siitä jälkiä, puita poikki, oksia raastettuna, valtavia räjähdyskuoppia niin metsissä kuin pelloissakin. Tappioitakin on. Kaksi herttaista, nuorta 17–18-vuotiasta lottaamme, jotka olivat pitäneet kanttiiniaan läheisessä talossa ja vasta illansuussa muuttaneet sen edemmäksi metsikköön, menettävät ensin jalkansa ja seuraavan aamuna molemmat kuolevat verenvuodon aiheuttamaan heikkouteen. Sylikkäin, toisistaan turvaa hakien, he ovat joutuneet sinkoavan kranaatinsirun runtelemiksi, maassa puun alla maatessaan”.