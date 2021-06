Näille poliitikoille on tehty sydänoperaatio – ylilääkäri: Näistä oireista voi tunnistaa Suomen tappavimman taudin

Sydänliiton ylilääkärin Anna-Mari Hekkalan mukaan äkilliset oireet tarkoittavat kiireellistä operaatiota. Jos tukos tulee sepelvaltimon tyveen, voi seurauksena olla äkkikuolema.

Useat poliitikot ovat kärsineet viime vuosina sydänoireista. Viimeisimpänä kerrottiin kokoomuksen puheenjohtajalle Petteri Orpolle tehdystä pallolaajennuksesta.

Orpo hakeutui keskiviikkona lääkäriin huonovointisuuden vuoksi. Jatkotutkimuksissa havaittiin tukos sepelvaltimon sivusuonessa. Tukos ei aiheuttanut sydämeen pysyviä vaurioita.

– Tämä tarkoittaa sepelvaltimotautia, joka on suomalaisten yleisin kuolinsyy. Orpon tapaus on hyvä esimerkki siitä, miten sairaus monesti etenee. Vaalien aikana ei ole mitään tuntemuksia, mutta yhtäkkiä tulee huono olo. Yleisimpiä oireita ovat rintakipu, epämääräinen paha olo tai ahdistavan pakahduttava tunne rintakehällä ja ylävatsalla, Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala kertoo.

Mikä pallolaajennus sitten on?

Kun äkilliset oireet alkavat, operaatio on kiireellinen.

– Sepelvaltimot ovat sydämen pinnalla kulkevia valtimoita, jotka huolehtivat sydämen verenkierrosta. Kiireinen pallolaajennus tehdään usein tilanteessa, jossa ihmisellä on sydäninfarkti, tai hän on vaarassa saada sydäninfarktin. Silloin sepelvaltimo on yleensä menossa tukkoon tai jo mennyt tukkoon, aiemmin kehittyneen ahtauman ja usein siihen syntyneen verihyytymän johdosta, Hekkala selventää.

Hekkalan mukaan valtimoihin kertyy vuosien kuluessa pahan kolesterolin seurauksena valtimoiden kovettumaa. Se on ”petollista töhnää”, koska ihminen ei tunne sitä, ennen kuin oireet ilmenevät.

– Kun oire tulee, valtimo on usein jo pitkälle ahtautunut, joskin suonen tukkiva verihyytymä voi syntyä myös vain vähän ahtautuneeseen kohtaan sairastuneessa suonessa. Pallolaajennuksessa avataan valtimon ahtain kohta, joka oireet on aiheuttanut. Se tehdään verkkoputkella eli stentillä, joka pitää ahtaimman kohdan auki. Jatkoa ajatellen tämä tarkoittaa loppuelämän kestävää lääkitystä ja elintapahoitoa.

Mikä sepelvaltimotautia sitten aiheuttaa ja miksi sydänongelmia on esiintynyt poliitikoilla niin paljon?

Geneettisillä tekijöillä on vaikutusta, mutta suurin syy löytyy ihmisen omista elintavoista.

– Kolesteroli ja siihen vaikuttavat ruokatottumukset on yksi tekijä. Lisäksi tupakkatuotteet, diabetes ja stressi. Stressi erityisesti siksi, että sen on todettu nostavan verenpainetta. Myös uniapnea, vyötärölihavuus, liikkumattomuus ja esimerkiksi naisilla varhainen menopaussi voivat vaikuttaa, Hekkala sanoo.

Esimerkiksi Petteri Orpon tiedetään kärsivän uniapneasta.

On kuitenkin mahdotonta yleistää, mistä poliitikkojen sydänsairaudet johtuvat tai onko niillä yhteyttä.

– En osaa sanoa, miten hyvin poliitikot ehtivät pitää huolen riittävästä liikunnasta ja terveistä elintavoista. Liikunta on kuitenkin yksi niistä keinoista, joilla sairauden toteamisen jälkeen hoidetaan sydäntä ja se on ensiarvoisen tärkeää. Lisäksi stressin hallintaan kannattaa kiinnittää huomiota.

Hoitoon hakeutumista ei saa missään nimessä pitkittää.

Pahimmassa tapauksessa hoitoon ei edes ennätä. Jos tukos tulee sepelvaltimon tyveen, voi seurauksena olla äkkikuolema, Hekkala kertoo.

– Sydäninfarktissa hoidolla on kiire, kuten Orpon tapauksessakin vaikuttaa uutisten perusteella olleen. Silloin on hankkiuduttava äkkiä hoitoon ja mielellään ambulanssilla.

– Aika on ratkaiseva. Sydänsoluja alkaa kuolla välittömästi, mitä pidempään aikaa kuluu. Kun sydämestä tietty osa on ilman verenkiertoa, siihen muodostuu arpi, eli osa sydämestä kuolee. Tästä aiheutuu usein sydämen vajaatoiminta.

Kun pallolaajennus on tehty ja potilas on toipunut, hänelle määrätään loppuelämäksi lääkitys. Potilaan täytyy noudattaa terveellisiä elintapoja, kuten säännöllistä liikuntaa ja sydänterveellistä ruokavaliota, eikä tupakoida saa.

Muun muassa nämä poliitikot ovat kärsineet sydänoireista

Antti Rinne (sd) oli pallolaajennuksen vuoksi sairauslomalla vuoden 2019 alussa.

Antti Rinne (sd), eduskunnan varapuhemies ja entinen pääministeri

Antti Rinne kertoi vuoden 2019 tammikuussa jäävänsä sairauslomalle sepelvaltimon tukoksen takia, joka hoidettiin pallolaajennusleikkauksella.

Sairaus paljastui Rinteelle Espanjan-lomalla, jonka aikana hän sairastui keuhkokuumeeseen. Lisäksi Rinnettä oli vaivannut sairaalabakteeri.

Rinteen sairausloma kesti tuolloin helmikuun loppuun asti.

Keskustan konkaripoliitikolle on tehty pallolaajennus kahteen otteeseen.

Paavo Väyrynen, keskustan konkaripoliitikko

Vuonna 2013 Paavo Väyrynen kertoi, että hänelle tehtiin sepelvaltimon pallolaajennusleikkaus.

Hän kertoi saaneensa oireita keskiviikkona ja hakeutuneensa Järvenpään terveyskeskukseen. Sieltä hänet lähetettiin Hyvinkään sairaalaan.

Ahtauma oli vuonna 2007 tehdyn pallolaajennuksen vieressä.

Matti Vanhanen (kesk) on kärsinyt rytmihäiriöistä.

Matti Vanhanen (kesk), entinen valtiovarainministeri

Keskustan konkariosastoa edustava Matti Vanhanen joutui elokuussa 2019 sydänleikkaukseen.

Vanhanen tarkensi tuolloin IS:lle, että rytmihäiriön tutkimusten myötä tuli ilme tarpeeseen vaihtaa läppä ja tukea aorttaa. Lisäksi tehtäisiin toimenpide, joka ennaltaehkäisee rytmihäiriöitä.

Hän joutui rytmihäiriöiden vuoksi sairaalaan kesken presidentinvaalikampanjan marraskuussa 2017 ja sai sydämeensä sähköisen rytminsiirron joulukuussa 2017.