IS Kreetalla: Saarella ikävöidään suomalaisia – hotellinjohtaja kuvailee osuvasti suomituristin ”kolme vaihetta”

Suomalaisten suosikkihotellissa valmistaudutaan toiveikkaasti lomakauteen.

– Jostain syystä kaikki suomalaiset, jotka sinne vien, ovat iloisia ja tyytyväisiä. En tiedä, mitä he siellä hotellissa tekevät, mutta se toimii, taksikuski sanoo, kun kuulee määränpään olevan Maleme Imperial Kreetan Plataniaksessa.

Perillä kuitenkin odottaa hämmentävä näky: maaleja, rakennustelineitä, tyhjiä uima-altaita – eikä ketään missään. Sitten jostain ovesta ilmestyy maaliroiskeiseen t-paitaan pukeutunut leveästi hymyilevä mies.

– Meillä ovat kunnostustyöt kesken, mutta parin viikon päästä kaikki on valmista, hotellin omistaja Mike Paraskakis kertoo.

Veljekset Mike (vas.) ja Andreas Paraskakis pyörittävät hotellia. He eivät istu puku päällä toimistossa vaan ovat mukana remppahommissa.

Perhe on pyörittänyt hotellia vuodesta 1999 lähtien, ja sukupolvenvaihdos tapahtui 2002. Nyt puikoissa ovat veljeksistä nuorin ja keskimmäinen, Mike ja Andreas Paraskakis.

Hotelli on majoittanut suomalaisia perustamisesta lähtien. Normaalisti tähän aikaan heitä olisi hotellissa noin 420. Nyt luku on pyöreä nolla.

– Olimme viime kesänä kuukauden auki, ja sitten suljimme hotellin. Taloudelliset menetykset ovat valtavat, ja lainamme on nyt nelinkertainen, Paraskakis kertoo.

Hotellissa on tehty nyt kaikki voitava, jotta matkailijoiden olisi turvallista tulla.

– Huoneet puhdistetaan tarkasti, asiakkaat käyttävät muovihanskoja ja maskia buffetissa, hissien nappuloissa on erityinen teippi, joka tappaa viruksia ja uima-altaissa on puhdistussysteemit. Meillä ei ollut yhtään tapausta viime vuonna, ja koko henkilökunta on rokotettu.

Paraskakisin mukaan vuosikausien työskentely suomalaisten keskellä on muuttanut hänetkin ”melkein suomalaiseksi”.

– Kun ensimmäisen kerran maistoin salmiakkia, se oli kamalaa. Nyt en voi elää ilman sitä! Nami nami, hän huudahtaa selvällä suomen kielellä.

Perheen toisessa, pienemmässä hotellissa on parhaillaan kolme omatoimisesti matkaavaa suomalaisperhettä. He toivat tutuille hotellinomistajille tuliaisia.

– He antoivat meille salmiakkia, ruisleipää, Fazerin sinistä, ruissipsejä ja poronlihaa!

Mike Paraskakis esittelee suomalaisilta saamiaan tuliaisia.

Paraskakis on saanut lukemattomia ystäviä suomalaisista. Jotkut tulevat samaan hotelliin jopa neljä kertaa vuodessa.

– Monet sanovat epäröineensä, koska hotelli on täynnä suomalaisia. Nyt he ovat vakiokävijöitä. Suomalaiset eivät ole suomalaisia täällä. He ovat rentoutuneita ja pitävät hauskaa, juttelevat muille ja saavat ystäviä. Sitten he tulevat uusien ystävien kanssa samaan aikaan seuraavina vuosina.

Uusien tulijoiden kanssa täytyy yleensä murtaa jää. Paraskakis kuvailee suomalaisten käytöstä osuvasti.

– Ensimmäisenä päivänä he tilaavat vakavana juoman, ja heitän heille vitsiä. He varmaan pitävät minua vähän hulluna. Toisena päivänä he hymyilevät ja kolmantena olemme kavereita. Suomalaiset ovat hyvin rehellisiä: jos he pitävät sinusta, he todella pitävät.

Mike Paraskakis kertoo heidän ikävöivän suomalaisia.

Hotelli on toistaiseksi tyhjä, mutta heinäkuun alussa tilanne toivottavasti muuttuu.

Tripadvisorista saattaa hotellin kohdalta löytyä negatiivisia arvosteluita, mutta ne eivät ole suomalaisten kirjoittamia. Naapurihotellin vieraat nimittäin närkästyivät, kun suomalaiset juhlivat jääkiekon maailmanmestaruutta 2019.

– He sanoivat, että naapurissa asui huligaaneja ja että oli ärsyttävää, kun he huusivat niin paljon, Paraskakis nauraa.

Omistajat toivovat sydämestään, että lomakausi toteutuu.

– Meillä on ikävä suomalaisia. Emme voi olla ilman heitä, ja siksi menemme Matkamessuille Helsinkiin joka vuosi. Ei meidän tarvitse markkinoida tai promota siellä, vaan menemme sinne tapaamaan ystäviä. Ja hakemaan Fazerin sinistä ja ruisleipää, Paraskakis sanoo.

Jostain syystä taksikuskin kommentti on nyt huomattavasti helpompi ymmärtää.