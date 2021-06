Vihreät avautuvat viimein vaalituloksestaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Häh.

Miten tässä näin kävi?

Miten pahan annettiin voittaa, vaikka olemme hyviä? Miksi muiden ahneus talloi alleen Kiinassa tekokukista tuotetun sädekehämme?

Miksi hävisimme suurissa kaupungeissa, joiden puistoissa ja terasseilla olemme tottuneet liitelemään itsevarmoina kuin herkuille perso lokkilauma?

Häh.

Vika ei ole meissä.

Kokoomus varasti äänemme, vaikka olemme harjoittaneet kokoomusta oikeistolaisempaa kuntapolitiikkaa.

Me vihreät olemme kunnioittaneet lapsia ja nuoria niin, että halusimme jättää heidät omilleen, selviämään ja itsenäistymään vailla yhteiskunnan ”huolehtimisen” nimellä kulkevia tarkkailu- ja rangaistusrakenteita.

Me olemme osanneet kuunnella muita: sekä toisiamme että lukuisia asiantuntijoita. Molempia me olemme löytäneet viestintäyrityksistä, joissa meille on kerrottu, mitä niiden asiakkaat meiltä tarvitsevat.

Me olemme ymmärtäneet luonnon monimuotoisuuden. Se ei ole vain hyttysten pilaamia kesäiltoja tai muuta arkipäivän fasismia, vaan se on myös tyhjänä puksuttava raidejokeri raadellussa kaupunkimaisemassa kuin emostaan eksynyt kotkan pentu.

Historia, kaupunki, rakennukset ja ihmiset eivät ole meille itseisarvoja. Ne ovat kuin luonto, muuttuvaista, tuhottavaa; jotain, jonka voi vain vihreällä näkemyksellä tehdä mieleiseksemme.

Vika ei ole meissä.

Jos kaupunkilaiset olisivat äänestäneet niin kun olisimme halunneet, olisimme nyt Suomen suurin puolue.

Pimeyden voimat olivat kuitenkin ryhmittyneet valon lähettiläitä vastaan.

” Me olemme osanneet kuunnella muita.

CIA oli rakentanut höyhenistä, sokerista ja ilmasta Minja Koskela-nimisen Instagram-robotin, joka solutettiin Vasemmistoliittoon varastamaan meille kuuluneet äänet.

Sysimusta media valehteli, että Helsingin vihreällä apulaispormestarilla olisi ystäviä, jotka olisivat hyötyneet hänestä, vaikka koko kuntapolitiikkamme lähtökohta on aina ollut se, että meistä ei ole iloa kenellekään.

Olimme hallituksessa kuulemma olleet mukana toteuttamassa vasemmistolaista politiikkaa, mikä oli törkeää panettelua, koska olemme hallituksissa vain voidaksemme olla hallituksissa niiden politiikasta riippumatta.

Eräässä tärkeässä mielessä olemme vaalien suurin voittaja.

Kuntavaalien äänestysprosentti oli 55,1. Milttonilta tilaamamme raportin mukaan äänestysprosentista seurasi se, että 44,9 jätti äänestämättä.

Jos nuo 44,9 prosenttia olisivat äänestäneet, olisivat vihreät voittaneet, mutta he jättivät äänestämättä, koska pelkäsivät kohtaavansa äänestysmatkalla vinoja katseita, vääränlaisia jäätelötötteröitä, autoja sekä oman itsensä, joten heillä oli kaikki syyt pelätä henkensä ja mielenterveytensä puolesta.

Edesmenneen venäläisrunoilijan (Pablo Neruda?) sanoin: ”Missä on ihmisiä, on ongelmia. Kun ei ole ihmisiä, ei ole ongelmia.”

Pätee muihin paitsi vihreisiin.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.