Suomalaisten nuorten keskuudessa leviää nyt huolestuttava TikTok-ilmiö –videoilla esitellään pesästä vietyjä eläinten poikasia

TikTok-mobiilisovelluksessa leviää nyt huolestuttava ilmiö, jossa lapset ja nuoret ottavat linnunpoikasia emoiltaan, vievät poikaset kotiinsa ja esittelevät niitä sosiaalisessa mediassa. Eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja peräänkuuluttaa vanhempien vastuuta.

Pojat ottivat kaksi lokinpoikasta pesästä, laittoivat ne muovikassiin ja esittelivät poikasia vastaan tulleille tytöille. Ikävä kyllä toinen lokinpoikanen oli jo kuollut muovikassiin, mutta toinen sentään pelastui.

– Tytöt luovuttivat elävän lokin aikuiselle, mutta poikasta ei voi yrittää palauttaa emolleen, kun ei tiedetä, mistä poikaset on alun perin otettu, kertoo pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Nella Muurinen.

TikTokissa leviää nyt haitallinen trendi, jossa lapset ja nuoret esittelevät pesästä vietyjä eläinten poikasia seuraajilleen ja keräävät tykkäyksiä. Yhdelle Alvariksi nimetylle lokinpoikaselle on perustettu oma TikTok-tili, jossa näytetään kuinka poikasta syötetään ja pestään.

Alvari-lokkia ei ole onnistuttu löytämään, vaikka tiedetään, että poikanen sijaitsee todennäköisesti Hyvinkään alueella.

– On tosi harmillista, että vaikka tämä asia on saanut näin paljon julkisuutta, niin vieläkään ei ole varmaa tietoa lokin sijainnista. Vanhemmat ovat kuitenkin vastuussa alle 15-vuotiaiden lastensa tekemisistä, ja jos on tullut virhe tehtyä, niin se pitäisi korjata. Tuntuu tosi harmilliselta, jos vanhempiakaan ei kiinnosta hoitaa asiaa kunnolla, Muurinen ihmettelee.

Pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistyksestä kerrotaan, että lapset olivat hoitaneet kuvan rusakonpoikasia omin päin muutaman päivän ajan. Poikaset olivat yhdistykselle tullessa huonossa kunnossa ja yksi ei selvinnyt. Kaksi muuta saatiin kuitenkin palautettua luontoon.

Muurisen mukaan nämä eivät ole yksittäistapauksia. Eläinsuojeluyhdistykseen on otettu yhteyttä lapselta tai nuorelta löytyneistä tiaisen poikasista, rastaan poikasista, siilistä sekä peuran vasasta.

– Tiktokissa on levinnyt myös video, missä teinit viettivät iltaa keskenään ja pitivät variksenpoikasta olkapäällään. Oli otettu varis vähän niin kuin papukaijaksi olkapäälle ja naureskeltiin sitä, että on jotenkin kova jätkä kun on varis olkapäällä.

Muurinen kertoo myös tapauksesta, missä äiti ja lapset olivat ottaneet peuranvasan emoltaan ”lemmikikseen”. Hoito-ohjeita oli etsitty Wikipediasta. Eläinsuojeluyhdistykselle tullessa vasan suolisto oli joutunut niin huonoon kuntoon, että vasa lopulta menehtyi.

– Harmittaa tosi paljon eläinten puolesta. Emot varmasti surevat poikasiaan kovasti eivätkä poikasetkaan ymmärrä, mihin ne ovat joutuneet.

Kuvan peuranvasa oli ollut äidin ja lasten lemmikkinä ja oli eläinsuojeluyhdistykselle tullessa hyvin huonossa kunnossa. Vasa kärsi niin pahoista suolisto-ongelmista, että se lopulta kuoli.

– Tässä on myös se hankala puoli, että TikTok-tilit ovat yleensä anonyymejä, niin näistä ei pysty edes tekemään ilmoitusta valvontaeläinlääkärille. Aina ei tiedetä edes paikkakuntaa, että missä päin Suomea nämä eläimet ovat. Niihin puuttuminen on tosi vaikeaa ja se turhauttaa näissä tosi paljon.

Muurinen kokee, että osa lapsista ja nuorista on niin vieraantunut luonnosta, ettei eläimen näkökulmaa aina ymmärretä.

– Sitten on jonkinlainen minäkeskeisyys, että halutaan niiden eläinten avulla kerätä seuraajia tai tykkäyksiä somessa. Ulkomailta tulee paljon videoita, missä otetaan joku luonnonvarainen eläin poikasesta ja hoidetaan ja kasvatetaan, niin se näyttää jotenkin tosi söpöltä ja kivalta niin halutaan yrittää samaa.

Moni lapsi tai nuori ei myöskään välttämättä tiedä, onko poikanen jäänyt orvoksi vai ei.

– Usein poikasilla ei ole hätää. Useasti poikanen todetaan terveeksi ja emon hoidossa olevaksi poikaseksi. Jos epäilee löytäneensä orvon tai loukkaantuneen poikasen, kannattaa ensin soittaa luonnonvaraisia eläimiä hoitavalle taholle ja varmistaa asia.

Muurinen muistuttaa, että terveen poikasen ottaminen emoltaan pois on rikos.

– Laissa ei ole määrätty suoraan, kuka saa hoitaa näitä poikasia ja kuka ei, mutta sen laki määrää, että hoitoon oton täytyy olla perusteltu, eli eläimen täytyy olla loukkaantunut tai orpo tai muutoin avun tarpeessa oleva. Kaikilla linnuilla on pesimärauha ja se, että niitä mennään turhaan tuolta emoiltaan ottamaan, on rikos.

Muurisen mukaan lapset olivat ottaneet nämä rastaanpoikaset pesästään ja vieneet kotiinsa. Isä löysi poikaset tyttärensä huoneesta ja otti eläinsuojeluyhdistykseen yhteyttä. Valitettavasti poikaset olivat olleet niin huonolla hoidolla, että ne kuolivat myöhemmin suolitukoksiin ja keuhkokuumeeseen.

Lapsi tai nuori ei todennäköisesti osaa hoitaa luonnonvaraista eläintä oikein ja lopputulos voi siksi olla surullinen.

– Usein niissä käy huonosti, kun ei kysytä hoito-ohjeita. Esimerkiksi lokinpoikanen kuitenkin tarvitsisi lajikavereiden seuraa enkä usko, että lapsilla on resursseja opettaa lokkia kalastamaan itse ruokaansa. Että vaikka he saisivatkin sen kasvatettua lentoikäiseksi asti, niin pieleen menee viimeistään siinä vaiheessa, kun se pitäisi palauttaa luontoon ja sillä pitäisi olla kaikki ne taidot luonnossa selviytymiseen.