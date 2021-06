Mika kulki muutama vuosi sitten rollaattorilla, mutta kävelee nyt Lapista etelään – Tommi kulkee päinvastaiseen suuntaan, koska halusi vaeltaa Suomen pisimmän reitin

Suomen halki kävelystä on tullut nyt suosittua puuhaa. Mika Lemberg ja Tommi Lahtonen taivaltavat toista tuhatta kilometriä Suomen halki, tosin eri suuntiin ja eri reittejä. Lähtökohdat heillä ovat siihen keskenään täysin erilaiset.

Mika Lemberg (alla) oli vielä muutama vuosi sitten sairauksiensa vuoksi lähes toimintakyvytön ja kävelee nyt Kilpisjärveltä Keravalle. Suomen päästä päähän vaeltavan Tommi Lahtosen tavoitteena on suunnitella maan pisin vaellusreitti.

”Tärkeintä ei ole päämäärä vaan matka”, kuulee usein sanottavan. Tommi Lahtosen, 48, ja Mika Lembergin, 52, tapauksessa lause pitää erityisen hyvin paikkansa.

Lahtonen ja Lemberg ovat kumpikin tahollaan päättäneet kävellä Suomen halki. Molemmilla on siihen painavat, joskin toisistaan poikkeavat syyt.

Lahtosen suunnitelma oli seuraava: Suomen pisin vaellusreitti maan päästä päähän, Virolahdelta Nuorgamiin. Reitin pituus 1 865 kilometriä. Yhteensä matkaan kuluisi noin 45 päivää.

Tiistaihin mennessä Lahtonen on ehtinyt Kuhmon korkeudelle. Kilometrejä on takana noin 800. Kuhmossa matka on ollut myrskyn ja sateen vuoksi keskeytyneenä edellisestä illasta.

– Katsoin, että ei kannata sinne lähteä kärsimään, ja pidin lepopäivän tänään. Huomenna sitten jatketaan, Lahtonen kertoo.

Yönsä hän on viettänyt tyttöystävänsä vanhempien luona. Se on harvinaista herkkua reitillä, joka kulkee pääosin korvessa.

Suunnittelu vei kuukausia

Pitkälle matkalleen Lahtonen lähti 24. toukokuuta, ja perillä Suomen pohjoisimmassa pisteessä hän on heinäkuun puolivälin tienoilla. Käytännön syistä hänen päivittäin kulkemansa matka vaihtelee. Keskimäärin se on noin 40 kilometriä, mikä vaatii kovaa kestävyyskuntoa.

Suunnittelutyö ennen matkaan lähtöä vei Lahtoselta kuukausia. Pääpiirteittäin reittisuunnitelma on pitänyt, mutta alun perin laatimastaan aikataulusta hän on joutunut joustamaan. Tosiasiassa kilometrejäkin kertyy virallista suunnitelmaa enemmän.

Valtateitä Lahtonen on yrittänyt välttää parhaansa mukaan.

– Kesälahden suunnalla jouduin menemään kuutostietä jokusen kilometrin, koska siellä ei ollut toimivaa polkua.

Pohjoisempana kulkeminen on ollut helpompaa nykyisiä ja entisiä virallisia reittejä pitkin.

Jyväskylän yliopistossa informaatioteknologian tiedekunnassa opettajana toimiva Tommi Lahtonen on harrastanut liikuntaa ja vaellusta koko elämänsä. Vaelluksellaan Suomen päästä päähän Lahtonen on törmännyt moniin itselleen uusiin luontonähtävyyksiin. Kuvassa hän on Juuan Porttilouhella.

Lahtonen on suunnitellut reittinsä niin, että matkalla on aina sopivasti laavupaikkoja tai autiotupia. Välillä suunnitelmia on joutunut muuttamaan käytännön syistä. Hyttysverkon virittäminen öiden ajaksi on ollut matkan aikana välttämätöntä.

Jalkaisin edetessä omaisuus kulkee selässä. Lahtosen reppu painaa kantamuksista riippuen 8–12 kiloa. Mukana on juomaveden ja eväiden lisäksi muun muassa pari kiloa elektroniikkaa: kamera, tabletti, GPS-laitteita ja sen sellaista.

Toistaiseksi kauppaan on päässyt vähintään kolmen päivän välein. Mitä pohjoisemmaksi matka jatkuu, sitä harvemmin palveluita on saatavilla.

Mukana kulkevat aina vähintään muutaman päivän eväät. Kun vastaan tulee huoltoasema, hän syö siellä. Juomavettä hän käy toisinaan pyytämässä matkan varrelle osuvista taloista.

GPS tallentaa reitin

Syy siihen, että koko elämänsä vaeltamista ja muuta liikuntaa harrastanut Lahtola päätti lähteä vaeltamaan Suomen päästä päähän oli, että Suomesta puuttui pitkän matkan vaellusreitti.

– Maailmalla melkein kaikkialla muualla on pitkiä vaellusreittejä, mutta Suomessa ei. UKK-reitti on pitkään ollut sellainen, mutta sen ylläpito on nykyään vähän mitä sattuu. Yritän elvyttää sitä kulkemalla sen läpi ja tarkistamalla sen, Lahtonen kertoo.

Sen vuoksi Lahtonen dokumentoi GPS:n avulla reittinsä, joka jää seuraaville kulkijoille korjailtavaksi ja hyödynnettäväksi. Hänen reittiään seuraavat netissä tutut ja tuntemattomat.

Muutamia seuraajia on jo tullut matkalla vastaan.

– Jotkut ovat tulleet kirittämään reitin varrella. Ja näkeehän tässä ihmisiä, jotka eivät tiedä minun reissustani mitään. Siinä jää helposti suustaan kiinni, Lahtonen kertoo.

Työkone kulkee opettajan töitä tekevän Lahtosen matkassa mukana. Kun aikaa löytyy ja verkkoyhteys on hyvä, hän hoitaa kiireisimpiä töitä pois alta. Mukana on myös jykevä vara-akku, josta on ainakin toistaiseksi riittänyt virtaa kaikkiin mukana oleviin laitteisiin.

Jalat ovat olleet pitkällä kävelymatkalla koetuksella. Rakot Lahtosella on ollut jaloissa toisesta vaelluspäivästä lähtien, mutta nyt ne ovat jo paranemaan päin.

Repussaan Lahtosella on aina vähintään muutaman päivän eväät. Vaelluspäivien mittaan hän syö esimerkiksi suklaata ja pähkinöitä. Tärkeintä on, että energiantarve tulee katettua. Kuvassa hän istuu Kolin huipulla.

Täysin ainutlaatuinen Lahtosen matka ei ole, vaan liikkeellä on parhaillaan muitakin vaeltajia, joilla on sama päämäärä. Heidän kanssaan Lahtonen on jakanut reittivinkkejä puolin ja toisin.

Vastaan on tullut kuuluisimpien luontonähtävyyksien lisäksi monia tuntemattomampia, kuten Juuan Porttilouhi ja Naapurinlouhen kota Vuokatissa.

– Metsästä löytyy aina tasaisin väliajoin jotain erikoista. Jos ei muuta, niin jokin hassu kyltti tai erikoinen autiotalo. Eilen tuli vastaan tuore hirvenraato, jonka karhu tai susi oli syönyt.

– Suomen metsät ovat täynnä yllätyksiä. Niissä kannattaa kulkea, Lahtonen sanoo.

Myrsky jätti jumiin tunturiin

Siinä missä Lahtosen kestävyys on vankalla pohjalla, Mika Lembergin lähtökohdat pitkälle vaellukselle ovat erilaiset.

Mies vastaa puhelimeen jostain Karesuvannon eteläpuolelta. Karesuvanto on kylä Muonionjoen varrella Enontekiöllä.

Kesäkuun ensimmäisenä torstaina Kilpisjärveltä matkaan lähtenyt Lemberg on keskiviikkoiltaan mennessä kävellyt käsivartta pitkin noin 120 kilometriä. Matkan päätepiste on Keravalla, lähes 1­400 kilometrin päässä.

Enimmäkseen sää on suosinut matkaajaa, vaikka pari vuorokautta on myrskyn vuoksi mennyt tunturissa pressun alla.

– Sellaista se on täällä ylhäällä taapertaminen. Sää muuttuu kymmenessä minuutissa, Lemberg toteaa.

Nyt sää on poutainen. Jäämereltä puhaltaa kylmä tuuli ja lämpötila on 7 ja 8 asteen välillä.

Takana täydellinen elämänmuutos

Sitä, että Lemberg kävelee nyt yksin erämaassa satojen kilometrien matkaa, voidaan pitää pienenä ihmeenä.

Vielä muutama vuosi sitten hän kulki paikasta toiseen rollaattorilla. Sukkien tai kenkien laittaminen jalkaan itse oli mahdotonta, sillä toimintakyvystä oli pahimmillaan jäljellä vain 20 prosenttia.

Mika Lemberg vetää perässään kärryä, jossa kulkee erätarvikkeiden lisäksi lääkkeitä ja sairauksien hoitoon tarvittavia välineitä. Lemberg oli jumissa Karesuvannolla neljän päivän ajan kärryn hajottua.

Lemberg sairastaa uniapneaa ja käyttää maskia myös yöpyessään teltassa.

Lemberg on sairastanut 37 vuotta diabetesta. Kymmenen vuotta sitten häneltä meni sydän. Parin vuoden sisään puhkesi pitkä lista muita sairauksia, kuten sydämen ja munuaisen vajaatoiminta, verenpainetauti ja hermoratavaurioita.

– Isäni kuoli samanikäisenä kuin minä olen nyt, ja niin ilmeisesti minunkin piti kuolla. Jotain sellaista kuitenkin tapahtui, että täällä nyt kävelen.

Tuntemattomasta syystä toimintakyky alkoi asteittain parantua. Hän teki elämäntapamuutoksen ja jäi pois työelämästä. Työnarkomaaniksi itseään kuvaileva mies joutui rakentamaan identiteettinsä uudelleen.

– Siihen mennessä olin tehnyt töitä saman verran kuin kolme ihmistä tekee koko elämänsä aikana, myynti- ja markkinointialalla töitä tehnyt Lemberg kertoo.

Perässä vedettävässä kärryssä kulkee myös aurinkokennolla varustettu akku, josta Lemberg saa virtaa uniapnean hoitoon käytettävään laitteeseen.

Vielä muutama vuosi sitten rollaattorilla kulkenut Lemberg nauttii nyt uudesta mahdollisuudestaan elämään. Kävellen maisemat näyttävät erilaiselta kuin auton ikkunasta.

Hän sanoo, ettei olisi enää elossa ilman lääketiedettä. Toisaalta toipumiseen on vaikuttanut kova tahto elää.

Matka taittuu pienin askelin

Aikoinaan seitsemän vuotta Lapissa asunut Lemberg nauttii olostaan erämaassa. Kävellen kaikki näyttää erilaiselta kuin auton ikkunasta.

Perässään hän vetää kärryä, jonka sisällöstä kolmasosa on lääkkeitä ja muita sairauksien hoitoon tarvittavia apuvälineitä. Kärry painaa Lembergin arvion mukaan 55–65 kiloa sen mukaan, kuinka paljon hänellä on esimerkiksi ruokaa mukanaan.

Pitkä sairaushistoria on yksi tärkeimmistä syistä, miksi Lemberg lähti vaellukselleen. Hän kertoo tehneensä päätöksen helmikuussa muutaman päivän pohdinnan jälkeen.

– Täällä Suomessa joudumme näiden asioiden kanssa aika yksin painimaan. Tämän projektin aikana olen huomannut sen tuen ja rakkauden. Ihmiset ovat valtavasti mukana.

Sosiaalisen median käyttöä Lemberg on harjoitellut nyt kuukauden ajan. Vaelluksestaan hän kertoo Facebookissa sivullaan Koko matka.

Kokonaisuudessaan vaelluksessa kestää Lembergin arvion mukaan 4–5 kuukautta. Kotonaan Keravalla hän olisi aikataulun mukaan perillä syys–lokakuussa.

Matkan hän taittaa rauhassa omaa kehoaan kuunnellen, jokaisesta hetkestä nauttien.

– Kävelen täältä alas, ellei minulta lyödä jalkoja poikki, Lemberg nauraa.