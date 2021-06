Poliisit kävivät keskustelua, jossa ennakoitiin alkavaa "sisällissotaa", jossa erilaisia vähemmistöryhmiä surmataan raa'asti.

Helsingin poliisilaitos on irtisanonut ylikonstaapelin poliisille sopimattoman käytöksen vuoksi, kertoo Yle.

Irtisanottu poliisi lähetti puhelimitse äärioikeistolaisia viestejä ainakin laitoksen vanhemmalle rikoskonstaapelille, jonka poliisilaitos irtisanoi aiemmin.

Ylikonstaapeli ja rikoskonstaapeli kävivät keskustelua, jossa ennakoitiin alkavaa "sisällissotaa", jossa erilaisia vähemmistöryhmiä surmataan raa'asti.

Viestittelyn lisäksi irtisanomisen taustalla on virassa saatujen tietojen luovuttaminen. Irtisanottu ylikonstaapeli on yksi poliiseista, joita on epäilty äärioikeiston verkostoon osallistumisesta. Hänet pidätettiin virasta lokakuun alussa.

Apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen on jo aiemman irtisanomisen yhteydessä korostanut, että äärioikeistolaiselle toiminnalle ei ole sijaa Helsingin poliisilaitoksella, Yle kirjoittaa.