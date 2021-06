Kuinka vaikeaa on piirtää numero? Katso kuvat kunta­vaalien hylätyistä äänistä – ”Yksi uutuus oli”

Perinteiseen tapaan ääniä sai Aku Ankka, mutta tällä kertaa joukossa oli myös yksi uutuus. Katso kuvat äänestyslipuista, jotka hylättiin kuntavaaleissa.

Aku Ankka, Mikki Hiiri, Hessu Hopo, Homer Simpson, HIFK ja presidentti Sauli Niinistö.

Muun muassa nämä äänet hylättiin sunnuntain kuntavaaleissa. Yhteensä ääniä hylättiin Helsingissä 972, mikä on 0,3 prosenttia kaikista annetuista äänistä.

– Yksi uutuus oli Iines Ankka, kun yleensä on Aku Ankkaa, Helsingin kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri Veera Reuna kertoo.

Välillä äänestyslippuihin päätyy pidempiäkin kannanottoja.

Kuntavaaleissa ääniä sai muun muassa Simpsonit-sarjasta tuttu Homer Simpson.

Ei taloja Malmin lentokentälle. Ei taloja puistoihin ja viheralueille. Ei korruptiolle. Bulevardi pois. Autolla tulin, autolla lähden, oli kirjoitettu yhteen äänestyslippuun.

Äänestyslippuja, joiden numeroista ei saa selvää, on vuosittain jonkin verran. Suurin osa hylätyistä äänistä on Reunan mukaan tyhjiä tai sellaisia, joihin on kirjoitettu ”tyhjä”.

”Tyhjä” äänestyslippu on yksi yleisimmistä syistä äänen hylkäämiselle.

Äänestyskopissa on pelattu myös ristinollaa.

Tästä kuntavaalien äänestyslipusta löytyi poliisin jo käytöstä poistettu hätänumero.

– Sitten on niin sanottuja asiattomia merkintöjä, esimerkiksi rukseja, viivoja tai tämäntyyppisiä.

Hyväksyttyjä ääniä annettiin alustavan laskennan mukaan Helsingissä ennakkoon tänä vuonna 204 503 ja vaalipäivänä 130 342.

Tämän äänestyslipun jättäjä olisi halunnut antaa äänensä urheiluseura HIFK:lle.

Myös presidentti Sauli Niinistö sai äänen kuntavaaleissa.

Aku Ankkaa äänestetään vaaleissa vuodesta toiseen.

Asiattomat merkinnät ovat yleisimpiä syitä äänen hylkäämiselle.

Myös tämä äänestyslippu päätyi hylättyjen pinoon.