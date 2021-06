Suomalaisten suosima lomakohde ajautui ahdinkoon – Kreeta on vain varjo entisestään

Kreetalla odotetaan turistien saapumista. Harva on vielä uskaltanut lähteä.

Kreeta on normaalisti kuhiseva kesälomakohde.

Sen huomaa jo lentokentällä. Ei ruuhkaa passintarkastuksessa, ei matkatavaroiden odottelua. Ainoa käynnissä oleva hihna kuljettaa Helsingistä saapuvien matkalaukkuja, mutta muuten Hanian lentokentän tuloaula kumisee tyhjyyttään.

Hanian lentokentällä ei tarvitse väistellä muita matkustajia.

Suomalaisten ja lukuisten muiden suosikkilomakohde Kreeta on – jos ei aivan autio – niin ainakin varjo entisestään. Korona on kurittanut Kreikan lomasaarta julmasti.

– Noin 40 prosenttia hotelleista on tällä hetkellä auki. Toivottavasti kuukauden sisällä lähes kaikki, oppaamme kertoo hiukan surumielisyyttä äänessään.

Myöskään hotellissa ei ole ruuhkaa. Tunnelma on rauhallinen, aivan kuin oltaisiin sesongin ulkopuolella. Ja niinhän tavallaan vielä ollaankin. Jotkut eurooppalaiset yhtiöt järjestävät jo matkoja Kreetalle, ja Aurinkomatkat aloittaa ne ensimmäisenä suomalaisena yhtiönä heinäkuun alussa. Finnairin lennot ovat kulkeneet saarelle kuukauden verran.

Aurinko antaa viikon aluksi parastaan, ja on aika suunnata Hanian vanhaan kaupunkiin. Venetsialaisen sataman maamerkki, majakka, seisoo ylväänä paikallaan. Rantabulevardi kuitenkin loistaa tyhjyyttään. Kolme miestä soittaa ja laulaa hattu edessään. He tuskin tienaavat tänään päivän palkkaa.

Soittajat jammailevat tyhjälle kadulle.

Lähennellään keskipäivää, mutta rantakatu ammottaa tyhjyyttään.

Hevoskuskit odottavat jonossa, että joku kävelisi aukion poikki ja ottaisi kyydin.

Ravintoloita alkaa ilmestyä näköpiiriin, ja niissä on lounasajan lähestyessä asiakkaitakin. Kaupungin parhaalla paikalla meren äärellä on silti puolityhjää. Sisäänheittäjillä on aikaa huudella jokaiselle ohikulkijalle.

Syvemmällä vanhan kaupungin sydämessä tilanne on toinen. Toistaan viehättävämmät ravintolat ovat tyhjiä, jokaiseen pöytään sijoitetuille käsidesipulloille ei ole käyttöä.

Siniset pöydät erottuvat, mutta väkeä ei ole tarpeeksi niiden täyttämiseen.

Upeaan ravintolaan ei ole eksynyt asiakkaita.

Hanian ytimessä sijaitseva kauppahalli Agora vilisee normaalisti elämää. Nytkin sinne on vaeltanut turisteja, mutta turvavälit on helppo säilyttää maskit päässä kulkeviin ihmisiin.

Kauppahallissa on jokunen asiakas.

Matka jatkuu Marathin suositulle rannalle, jossa lounaspaikat näyttävät ilahduttavan täysiltä. Lähempi tarkastelu osoittaa, että ainoastaan rannan viereiset pöydät ovat täynnä; varjo ei kiinnosta turisteja. Nyt olisi hyvä hetki mennä nauttimaan auringosta myös hiekalle, sillä vain noin puolet aurinkotuoleista ja -varjoista on käytössä.

Nyt mahtuisi ottamaan aurinkoa mukavasti tuolin ja varjon kera.

Hetken kuluttua aurinko menee pilveen, joten on aika lähteä vierailemaan Agía Triádan luostariin. Sen parkkipaikalla on kaksi autoa. Parikymmentä kilometriä Haniasta sijaitsevaan luostariin viedään matkailijaryhmiä yleensä busseilla, mutta nyt sellaisia ei ole näköpiirissä.

Luostarin parkkipaikka on lähes autio.

Agía Triada on normaaliaikaan suosittu nähtävyys.

Sisällä on enemmän mustapukuisia munkkeja kuin turisteja. Kameroiden räpsymisen sijaan luostarin kukkaistutusten keskellä kuuluu lintujen laulu.

Hotellin illallisella ei tarvitse jonottaa. Viereisessä pöydässä istuu suomalainen pariskunta. Silloin vasta ymmärtää: koko päivänä ei ole kuulunut sanaakaan suomea missään, ei myöskään ruotsia.

Pohjoismaalaiset vasta miettivät, uskaltaako jo turvallisesti matkustaa. Meri on upean turkoosi, mutta vain harva näkee sen tällä hetkellä.

Paikalliset yrittäjät ovat valmiita jakamaan saaren kauneuden.

Varjoja ei ole edes avattu joka paikassa Platániaksen rannalla.

Kreikan saarille matkustava joutuu nyt kiinnittämään erityistä huomiota dokumentteihin, sillä pelkästään passi ei enää riitä.

Päästäkseen koneeseen on matkustajalla oltava todistus negatiivisesta koronatestistä ja Passenger locator form eli plf-lomake täytettynä.

Koronatesti tulee olla tehtynä korkeintaan 72 tuntia ennen lennon lähtöä, ja todistuksen on oltava englanniksi. Myös plf-lomake tulee olla täytettynä hyvissä ajoin, sillä siitä tulee hyväksyntä ja paluupostissa qr-koodi, joka tarkistetaan sekä Helsingin päässä että kohdelentokentällä. Koronatestistä vapautuu, jos toisesta rokotuksesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ja siitä on todistus.

Myös paluumatkaa varten on tehtävä koronatesti ja saatava todistus. Pakettimatkalaisille se on kuitenkin helpommin saatavissa, sillä Kreetan matkat heinäkuun alussa aloittava Aurinkomatkat järjestää matkustajilleen testin ennen kotiin lähtöä.

– Pakettimatkaan kuuluu vakuutus, joka turvaa majoituksen jatkumisen sekä uuden paluulennon, mikäli matkan aikana olisi sairastunut koronaan, Finnairin ja Aurinkomatkojen viestintäpäällikkö Mari Kanerva kertoo.

Peruutusehdot ovat tällä hetkellä joustavat: Jos matkalle lähtijä saisi tiedon sairastumisesta juuri ennen lähtöä, voi matkan peruuttaa toimistokulujen hinnalla.