Helsingin kaupungin arkkitehdin mukaan Meilahden huvila-alueella Helsingissä kaikki asuinrakennuksiin liittyvät poikkeamis­lupahakemukset on hyväksytty.

Mikä voi olla selitys sille, että 283 neliön paritalon rakentamiselle myönnetään poikkeamislupa, mutta esimerkiksi 40 neliön saunarakennukselle tai 50 neliön kokoiselle kasvihuoneelle ei herunut rakennuslupaa?

Tätä ihmetellään Meilahden huvila-alueella Helsingissä. Eikä pelkästään ihmetellä, vaan asia herättää myös ärtymystä.

Huvila-alueella asuvan miehen mukaan linjana oli pitkään se, että alueella sai rakentaa vain, jos ensin purkaa jotain pois. Lisäksi rakennettava rakennus ei saanut olla suurempi kuin aiemmin purettu rakennus oli ollut.

Näyttelijä Pihla Viitala sai perheineen poikkeamisluvalla rakentaa vanhan ulkorakennuksen tilalle uuden, 283 neliön paritalon, vaikka purettava talousrakennus oli kooltaan lähes puolet pienempi, noin 150 neliötä.

Rakentaminen oli mahdollista, kun Viitalan perhe sai sille poikkeamisluvan asemakaavasta Helsingin kaupungilta.

Monet muut alueen asukkaat eivät ole pyynnöistä huolimatta saaneet Viitaloiden tapaan poikkeamislupaa asemakaavasta.

Monet alueen asukkaista ihmettelevät, miksi Viitalan hanke sai luvan, kun heidän omia ja paljon vähäisempiä suunnitelmiaan ei ole hyväksytty eikä niille ole annettu lupaa. Näitä tapauksia on asukkaiden mukaan useita.

Yksi asukkaista halusi rakentaa uuden 40 neliömetrin pihasaunan tulipalossa tuhoutuneen tilalle. Hanke kariutui, sillä Helsingin kaupungin mukaan saunaa ei saanut rakentaa, ennen kuin pihassa olevat autotalli- ja talousrakennus puretaan.

Meilahden huvila-alueella asuu lähes 50 taloutta.

Nainen ei saanut lupaa rakentaa uutta kasvihuonetta, vaikka aivan samalla paikalla oli ennen ollut noin 50 neliön kasvihuone. Yksi hylätty poikkeamislupahakemus koski 70 neliön kylmää autotallia.

Kohtelu ei ole asukkaiden mielestä tasapuolista. Asukkaat pitävät kaupungin toimintaa epäoikeudenmukaisena ja epätasa-arvoisena. Yleinen kysymys on ollut, minkä takia joku saa rakentaa alueelle ison paritalon, joku toinen puolestaan ei pientä sauna- tai autotallirakennusta tai kasvihuonetta.

Näyttelijä Pihla Viitalalle myönnetty poikkeamislupa on puhuttanut paljon.

– Vuoteen 2014 saakka linja rakennuslupien ehdoissa oli yhtenäinen ja tiukka. Sitten Viitala sai puskista jättihankkeen. Tontilla ei ollut kaavamerkintää asunnoista, mutta tontille tuli kaksi asuinrakennusta, mies kuvailee.

Miehen mukaan asukkaat eivät kuitenkaan heti vastustaneet Viitalan talohanketta. Asukkaat pitivät sitä ensin merkkinä kaupungin linjan muuttumisesta ja siitä, että muutkin asukkaat saisivat tehdä tonteillaan pienimuotoista rakentamista.

– Ei tänne kukaan asunto- tai kerrostalorakentamista halua mutta sellaisia pien-, ulko- ja talousrakennuksia kylläkin. Kyllä yleishenki sen jälkeen on ollut, että on koettu suuri vääryys. Ärtymys on iso. Ennen täällä oli tosi hyvä yhteishenki, nyt väki on jakautunut kuppikuntiin, mies harmittelee.

Helsingin kaupungin läntisen alueyksikön täydennysrakennustiimin arkkitehti Marina Fogdell sanoo, että Viitalalle myönnetty poikkeamislupa on linjassa alueella tehtyjen aikaisempien päätösten kanssa.

Fogdellin mukaan alueelle on siirretty 1980- ja 1990-luvulla ainakin kaksi rakennusta muualta tonteille, joilla ei ollut ennestään lainkaan rakennuksia. Alueelle on myös rakennettu vuonna 1994 paritalo vanhan talousrakennuksen paikalle. Kaikkiaan Meilahden alueelle on poikkeamispäätöksillä rakennettu 7 huvilaa ja 15 talousrakennusta.

Meilahden huvila-alue sijoittuu kauniiseen merelliseen maisemaan.

– Minun tiedossani ei ole, että asuinrakennusten osalta poikkeamis­lupahakemuksia olisi hylätty yhtään. Vuodesta 2015 eteenpäin ainoa hylätty hakemus koski kolmen auton autotallia, koska autotallirakentamista ei ole kaupunkialueella tarkoitus avata, Fogdell sanoo.

Fogdellin mukaan muiden ulkorakennusten poikkeamislupahakemusten hylkäysten on täytynyt tapahtua ennen vuotta 2015, jolloin hän aloitti toimessaan.

Fogdell sanoo, että jatkossa poikkeamisluvista on tarkoitus päästä eroon uudella asemakaavalla, joka on jo hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa ja kaupunginvaltuustossa ja joka odottaa valitusten käsittelyä hallinto-oikeusasteissa.

Apulaispormestari Anni Sinnemäkeä epäillään virkarikokesta.

– Ajatus on, että ei enää sovelleta poikkeamislupamenettelyä vaan rakentaminen ratkaistaan kaavalla. Helsingin kaupungin kanta on, että molempien asioiden valmistelut – poikkeamislupapäätökset ja asemakaavamuutos – on hoidettu asianmukaisesti ja hyvin, Fogdell sanoo.

Poikkeamisluvan myöntämistä Viitalan paritalohankkeelle vastusti Helsingin kaupunginmuseo.

Poikkeamislupa myönnettiin vuonna 2016, jolloin Anni Sinnemäki (vihr) toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta.

Asiasta on tehty tutkintapyyntö poliisille, ja poliisin esitutkinta valmistuu näinä päivinä. Sinnemäen epäillään toimineen päätöksenteossa esteellisesti, koska hän on Viitalan ja tämän vanhempien tuttava. Sinnemäki kiistää syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen.

Helsingin kaupungin mukaan kaikki asuinrakennukset ovat saaneet myöntävän poikkeamislupapäätöksen, niin myös Pihla Viitalan kotitalo.

Viitaloiden taloa koskeva tonttikiista on puolestaan vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valittajat väittävät, että Sinnemäki olisi ollut esteellinen jo kaavan valmistelussa ja vaikuttanut siinä Pihla Viitalan eduksi. Väitteissä viitataan Sinnemäen ja Viitalan ystävyyssuhteeseen.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen joulukuussa 2018. Valituksissa vaaditaan tämän päätöksen kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi aiemmin vaatimukset. Ei ole vielä tietoa, myöntääkö korkein hallinto-oikeus valittajille valituslupaa.