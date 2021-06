Niko Ranta-aho epäiltynä satojen tuhansien eurojen veropetoksesta

Keskusrikospoliisin tutkimassa jutussa on toinenkin epäilty henkilö.

Katiska-vyyhdin pääsyytetty Niko Ranta-aho on epäiltynä satojen tuhansien eurojen veronkierrosta. Keskusrikospoliisi (KRP) tutkii juttua epäiltyinä törkeinä veropetoksina.

Epäiltyjä törkeitä veropetoksia on kaksi. Niko Ranta-ahon ohella epäiltynä on toinen henkilö.

KRP ei kommentoi kummankaan epäillyn henkilöllisyyttä.

– Sen voin vahvistaa, että meillä on tutkittavana veropetosepäily, jolla on liityntä Katiska-juttuun. Suuruusluokasta voi sanoa, että vältettyjen verojen määrä on epäilyjen mukaan satoja tuhansia euroja, rikoskomisario Jussi Luoto sanoo.

Poliisi on tutkinut epäiltyä verorikosta ainakin tammikuusta lähtien, jolloin Ranta-aho otettiin kiinni Espanjassa. Veropetosepäily erotettiin omaksi tutkinnakseen huumejutusta, joka on jo käräjäoikeuden käsiteltävänä.

IS:n tietojen mukaan talousrikostutkinta sai alkunsa verotarkastuksesta, joka tehtiin huumerikosepäilyjen myötä. Tarkastuksen seurauksena Verohallinto määräsi Ranta-aholle mittavat jälkiverot.

Verohallinto perii veroja ulosoton kautta. Ulosottorekisteristä ilmenee, että Ranta-aholla on ulosotossa peräti yli 1,2 miljoonan euron verovelat. Jäännösverot ovat olleet perinnässä maaliskuusta 2021 lähtien.

Suomessa Ranta-aholla ei ollut ilmoitettuna verotettavaa tuloa viimeksi vahvistetussa verotuksessa eli verovuonna 2019.

Ranta-aho kiistää veropetosväitteet kokonaan.

– Kyse on tulkinnallisesta erimielisyydestä, asianajaja Hannu Kaitaluoma sanoo.

Epäillyn törkeän veropetoksen tekoajaksi on kirjattu 2016–2020. Ranta-aho on asunut tämän ajan Espanjassa sikäli kuin ei ole ollut tutkintavankeudessa Suomessa.

Viime viikolla Ranta-ahon kertoi huumejutun oikeudenkäynnissä, että hänen taloudellinen tilanteensa on heikko. Syyksi hän ei kuitenkaan nimennyt verovelkoja vaan huumevelat.

Lue lisää: Niko Ranta-aho kertoi huumeveloistaan oikeudessa.

Velkojen suuruusluokaksi Ranta-aho mainitsi satoja tuhansia euroja.

– Enemmän kuin monen suomalaisen vuosipalkka kertaa viisi, Ranta-aho sanoi oikeudessa.

Ranta-aho on itse kertonut julkisuudessa kiinteistöbisneksistä Espanjassa. Hän on sanonut johtaneensa muun muassa isänsä Esa Ranta-ahon yrityksen projektia, jossa rakennettiin 25 luksushuvilaa Marbellaan. Ranta-ahon kertoman mukaan kymmenien miljoonien eurojen rakennusprojekti valmistui loppuvuodesta 2020.

Ranta-aho kertoi muistakin omista liiketoimistaan Espanjassa ensimmäisen Katiska-jutun esitutkinnassa.

– Olen tehnyt kellokauppaa ja autokauppaa, siinä on liikkunut käteinen raha. Olen myynyt Ferrarin slotteja, joka tarkoittaa siis jonotuspaikkaa Ferrarin autoon. Minulle tulee kaikki Espanjan ensimmäiset Ferrarit, Ranta-aho kertoi poliisille.

Hän kertoi arvokelloilla tekemistään kaupoista.

– Ostan Espanjasta kelloja liikkeistä, panttilainaamoista, yksittäisiltä henkilöiltä ja lisäksi Gibraltar -saarelta.

Kauppa oli yksityistä, Ranta-aho kertoi.

– llman kuitteja pitkälti. Tämä on yksityishenkilöiltä yksityishenkilöille olevaa kauppaa. Espanjassa hoidan verotukset, kuten hoidan. Ne eivät liity tähän. Dubaista olen myös ostanut kelloja ja myynyt niitä.

Ranta-ahon rikoskumppanina Katiska 1:ssä tuomittu Henri Raivonen puhui poliisille Ranta-ahosta esitutkinnassa heinäkuussa 2019. Poliisin telekuuntelussa oli nauhalle tarttunut puhelu, jossa Raivonen oli puhunut Ranta-ahon raha-asioista.

Taltioitua puhelua koskenut kuulustelu eteni näin:

Poliisi: Juttelet, että Nikolla on 4 500 euroa vuositulot Suomessa. Ja kerrot, että Nikolla on Dubain ID ja firma, joka maksaa Nikolle palkkaa. Kerro tästä.

– Joo. Niko on puhunut siitä, että se liittyy jotenkin sen yökerhoasiaan. Sillä tulee jotain tuloja Dubaihin ja sillä on ID siellä.

Poliisi: Sanot, että ”ei sillä kaikki asiat kestä päivänvaloa”. Mitä tarkoitat?

– Joo, siis tarkoitin lähinnä, mitä olen nähnyt näitä kellokauppoja ja noita. Se ostaa ne alv nollana. Minun mielestä se ei ole oikein. Alvit pitäisi maksaa. Hän on tehnyt aina todella paljon kauppaa autojen ja kellojen ja muiden asioiden kanssa. Tuntuu, että niin ei muut tee.

Poliisi: Alat korjailla asiaa puhelun vastapuolelle puhumalla Dubain ihmisoikeuksista ynnä muusta. Miksi teet näin?

– Ei kun siis sitäkin, että ei Dubaissa aina asiat kestä päivänvaloa, että kuinka hyvin asiat siellä oikeasti ovat. Kun kattoo ketä Dubaissa oikeasti on, niin ihmiset ovat siellä paljon verotuksellisista syistä.

Lue lisää: ”Niko Ranta-aho kysyi, olisinko valmis myymään”.