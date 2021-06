Maanantaina raportoitiin 29 uudesta koronavirustartunnasta.

Pääkaupunkiseudun kokoontumisrajoituksia lievennetään tiistaista alkaen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä.

Pääkaupunkiseudulla, Keravalla ja Keski-Uudellamaalla voimaan tulevat kiihtymisvaiheen rajoitukset, jotka mahdollistavat kokoontumiset ilman henkilömäärärajoitusta kunhan turvavälit pystytään säilyttämään.

Itä-Uudellamaalla ja suurimmassa osassa läntistä Uuttamaata kokoontumisrajoitukset ja turvavälipäätös kumotaan kokonaan tiistaista alkaen.

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen rajoitusten jatkoa arvioidaan. Näilläkin alueilla epidemiatilanne on rauhoittunut ja on palannut tai palaamassa leviämisvaiheesta kiihtymisvaiheeseen.

Rokotteita pilaantui Porvoossa

Porvoossa pilaantui viikonloppuna liki 2 500 koronarokotetta, kaupunki kertoi maanantaina verkkosivuillaan. Tiedotteen mukaan satoja rokotusaikoja peruttiin maanantaiaamulta, koska jääkaappi, jossa rokotteita säilytettiin, oli mennyt viikonlopun aikana rikki. Rokotuksia pystyttiin jatkamaan maanantaina iltapäivällä.

Koronarokotteen ensimmäisen annoksen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tietojen mukaan saanut reilut 2,8 miljoonaa ihmistä eli 51 prosenttia Suomen väestöstä. Toisen annoksen osalta rokotuskattavuus on nyt hieman yli 13 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 726 000:tta ihmistä.

Tartuntaluvut edelleen laskussa

THL raportoi maanantaina 29 uudesta koronavirustartunnasta.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on noin 23 sataatuhatta ihmistä kohden. Korkein ilmaantuvuus on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella, jossa se on noin 45.

Viimeisten kahden viikon aikana Suomessa on raportoitu 1 297 tartuntaa, mikä on 1 057 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Kaikkiaan koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa 93 850.

THL:n tietojen mukaan Suomessa oli maanantaina koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa 52 ihmistä, joista tehohoidossa on 9.