Yli 33 000 asukkaan Ylöjärvestä tuli Suomen suurin kunta, jossa perussuomalaiset on johtava puolue. Perussuomalaiset ponnisti ykköseksi viitossijalta.

Outoa. Missä he ovat? Perussuomalaisten kannattajat, siis.

Kyllä heitä täällä pitäisi olla. Ainakin varsin tuoreen datan perusteella.

Tampereen kupeessa sijaitsevasta Ylöjärvestä tuli sunnuntaina Suomen suurin persuvetoinen kaupunki, kun Jussi Halla-ahon puolue nousi ykköseksi 23,7 prosentin kannatuksellaan.

Nousu oli huikea. Neljä vuotta sitten perussuomalaisia äänesti vain 11,2 prosenttia ylöjärveläisistä. Kannatus siis enemmän kuin kaksinkertaistui.

Vuonna 2017 perussuomalaiset jäi Ylöjärven kuntavaaleissa vasta viidenneksi. 3 268 ääntä saaneen kansanedustaja Sami Savion johdolla perussuomalaiset lensi kertaheitolla ohi nyt kakkoseksi pudonneen kokoomuksen (21,8 prosenttia), Sdp:n (19,7), vihreiden (10,8) ja keskustan (9,7).

Melkoinen vallankumous!

Mutta, hu-huu, missä ovat äänestäjät?

Topi äänesti perussuomalaisia.

IS kulki Ylöjärven keskustassa reilun tunnin kyselemässä. Perussuomalaisten äänestäjiä löytyi lopulta vain yksi, S-Marketiin menossa ollut Topi, 75.

Salamyhkäinen Topikin, kun ei sukunimeään kertonut.

– Kyllä persut täällä hyvin pärjäsivät, ei siinä mitään, vähäpuheinen Topi, 75, tokaisi.

Lypsämällä lisää! Muuttuuko nyt jokin? Mitä perussuomalaisten pitäisi vallallaan tehdä?

– Varmaan jotain muuttuu. En tiedä sanoa, mitä pitäisi tehdä. Kyllä täällä on kaikki sujunut ihan kohtuullisesti. Kyllä niillä (perussuomalaisilla) hyviä asioita on. Toivottavasti heistä oli iloa Ylöjärvelle.

Muita perussuomalaisten kannattajia ei kohdalle osu. Tai ehkä osuu, mutta he kieltäytyvät kommentoimasta. Kuten eräs vanhempi herrasmies, joka kyllä pysähtyi kuuntelemaan toimittajan kysymyksen:

Miten kommentoit perussuomalaisten huikeaa nousua viitossijalta ykköseksi?

– Heh, heh, heh, heh, saman tien kannoillaan kääntynyt mies hekotteli pois mennessään.

No, olihan tuossa yksi perussuomalaisia kannattanut iäkkäämpi pariskunta, mutta he olivat tulleet ostoksille Sastamalan puolelta.

Outoa, tosiaan. Ei auta edes amatöörimäinen profilointi: jos kysyisi kommenttia vain sellaisilta ”äijämäisiltä” miehiltä?

– Politiikka ei kiinnosta, yksi murahtaa.

– Olen Tampereelta, toinen toteaa.

– Nyt on kiire, kolmas huikkaa.

Mitä jää käteen? Kahdeksan ylöjärveläistä, joille persujen menestys oli pettymys tai jopa pelottava kokemus.

Tero Vartiaista vaalitulos huolestuttaa.

41-vuotias Tero Vartiainen pitää Ylöjärven tärkeimpinä asioina yleistä kehittämistä, kaavoittamista, rakentamista ja terveydenhuoltoa. Vaalitulos huolestuttaa.

– Pelkään, että nyt valtuustossa on liikaa noita jarrumiehiä ja asioiden hoito hankaloituu. Uskoisin, että yhteistyö menee huonompaan suuntaan, Vartiainen harmittelee.

– Tän kanssa on neljä vuotta elettävä. Mutta eiköhän se siitä.

Lotta Ranta äänesti vihreitä.

Lotta Ranta, 45, kertoo äänestäneensä vihreitä.

– Toivon liberaalia, vihreää, suvaitsevaa Ylöjärveä. Kieltämättä vaalitulos hieman pelottaa. Ihmettelen niitä 44 prosenttia, jotka eivät äänestäneet, Ranta sanoo viitaten Ylöjärven 55,4 prosentin äänestysaktiivisuuteen.

– Jotenkin aika takapajuista tämä on. Nyt olisi voitu hakea muutosta ihan toiseen suuntaan. Tuntuu, että persut ovat kaikkea kehitystä vastaan.

Matti Myllymäki pitää perussuomalaisia erilaisena porukkana kuin muita.

Matti Myllymäki, 78, on samoilla linjoilla.

– Tämä on erittäin huono juttu Ylöjärvelle. Perussuomalaiset on niin erilainen porukka kuin muut. Minulle olisi kelvannut melkein mikä muu tahansa, pienessä ja syrjäisessä Kurun taajamassa asuva Myllymäki linjaa.

– Kurun vähiä jäljellä olevia palveluita persut eivät pysty tuhoamaan, vaikka heillä halua olisikin. Kyllä tässä seuraavat neljä vuotta varmaan pärjätään. Sitten saa nähdä, muuttuuko tilanne taas.

Minna Repo, 67, pitää Ylöjärven vaalitulosta surullisena. Syynä on perussuomalaisten käytös.

– Heidän suhtautumisensa kanssaihmisiin ei ole ystävällistä eikä miellyttävää. Minusta on pelottavaa, miten he kommentoivat ja puhuvat toisista ihmisistä rumasti, Repo miettii.

– Valtuustossa pitää tehdä yhteistyötä. Jos se toteutuu, niin jotain hyvääkin voi seurata.

Maija Hakalan mukaan Ylöjärvi ottaa nyt takapakkia.

Maija Hakala, 32, on myös seurannut huolestuneena perussuomalaisten kirjoituksia muun muassa Facebookissa.

– Tuntuu, että Ylöjärvi ottaa nyt takapakkia. Meidän pitäisi astua eteenpäin ja seurata Tampereen kehitystä, Hakala sanoo.

- Minulle tärkeitä asioita ovat perheystävällisyys, koulujen tukeminen, ratikat ja joukkoliikenne, maahanmuuttoystävällisyys ja toisten huomioiminen. Kuvittelin, että Ylöjärvi olisi tällainen vihreitä aatteita ja sosiaalista hyvinvointia edistävä kunta. Nyt on aika toivoton olo. Epäusko iski.

Kari Virtasen ajatusten kulku ei ole samanlainen kuin perussuomalaisilla.

Marja Mikkonen, 70, ja Kari Virtanen, 75, myöntävät, että ”on maailmassa tapahtunut pahempiakin asioita”.

– Mutta huolestuttavaa tämä on. Minun ajatusteni kulku ei ole samanlainen kuin perussuomalaisilla, Virtanen ilmoittaa.

– He eivät kuulu minunkaan repertuaariin. Nähdään, mitä tapahtuu, ja se heidän ääniharavansa (Savio) vaikuttaa ihan ok tyypiltä. Mutta kaikista muista en ole vakuuttunut. Jos keskustelisin heidän kanssaan, voisin päästä riitaan, Mikkonen naurahtaa.

Kun Anniina Kotirinnalta, 24, kysyy mielipidettä persujen vaalivoitosta Ylöjärvellä, vastaus on suora:

– Paskaa!

– Kukaan minun tuttavani ei ainakaan äänestä perussuomalaisia, mutta jostain ne äänet ovat niille tulleet, Kotirinta ihmettelee, mutta tietää samalla, että Ylöjärvi on kaupunki, jossa asutaan paljon maalla.

Itse vihreitä äänestäneen Kotirinnan mukaan persut eivät ole ainakaan nuorten puolue.

– En pidä heidän ajatusmalleistaan. He ovat vähän sulkeutuneita. Kuitenkin he ajavat vähän samoja asioita kuin kokoomus, joten en usko, että Ylöjärvi menee nyt taaksepäin. Muissakin puolueissa on isoja ääniä.