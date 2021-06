Vasemmistoliiton ääniharava Minja Koskela, 33, sai ”herätyksensä” Juha Sipilän hallituksesta – tunnetaan nyt etenkin poliittisesta Instagramista

Vasemmistoliiton listalta Helsingin kaupunginvaltuustoon noussut Minja Koskela keräsi kuntavaaleissa seitsemänneksi eniten ääniä Helsingissä. Hänen puoluepoliittinen heräämisensä tapahtui, kun entisen pääministerin Juha Sipilän hallitus aloitti vuonna 2015.

Kun Juha Sipilän (kesk) hallitus aloitti vuonna 2015, päätti tuolloin 28-vuotias Minja Koskela, että asioiden täytyi muuttua.

– Silloin tapahtui puoluepoliittinen heräämiseni. Päätin, että Suomessa pitäisi aktiivisemmin keskustella siitä, mitä maailmassa tapahtuu ja mistä populismin nousu johtuu. Minua itseäni koskettivat erityisesti koulutusleikkaukset ja se, miten rasismi näkyi pakolaiskriisin yhteydessä, Koskela muistelee.

Koskela perusti Bluestocking-blogin ja alkoi puhua sosiaalisessa mediassa muun muassa feminismistä, tasa-arvosta ja ilmastokriisistä.

Kuusi vuotta myöhemmin, sunnuntaina 13. kesäkuuta 2021, Koskela valittiin hurjalla äänimäärällä Helsingin valtuustoon. Hän kahmi Helsingissä seitsemänneksi eniten ääniä, 5 600 kappaletta.

– Hakeutuminen kuntavaaleihin oli minulle jatkumoa vuodesta 2015. Kolme puoluetta pyysi minua ehdolle jo eduskuntavaaleissa, mutta tiedostin, että kampanjointi vie paljon aikaa, jos sen haluaa tehdä kunnolla. En lähtenyt tuolloin ehdolle, sillä viimeistelin esikoiskirjaani.

Lahdessa syntynyt Koskela on ehtinyt tehdä 33 vuoden ikään mennessä jo paljon.

Hän on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja musiikinopettaja, joka on kirjoittanut kolme kirjaa, muun muassa esikoisteoksen Ennen kaikkea feministi. Lisäksi Koskela työskentelee Vasemmistoliiton poliittisena asiantuntijana.

Koskelalla on alle vuoden ikäinen lapsi, jonka kanssa hän toivoo pääsevänsä viettämään paljon aikaa tänä kesänä.

Perheen lisäksi hänelle tärkeitä asioita elämässä ovat lukeminen ja juokseminen. Poliittisena esikuvanaan Koskela pitää Vasemmistoliiton puheenjohtajaa Li Anderssonia.

Helsingin valtuustossa hänen päämääränsä onkin ”päästä tekemään vasemmistolaista politiikkaa”.

– Vasemmistolaisuus on minulle ennen kaikkea sitä, että tehdään yhdessä politiikkaa, joka vahvistaa yhteiskunnan rakenteita ja turvaverkkoja. Tämä on koronan jälkeisessä Suomessa ensisijaista, Koskela kertoo.

– Meillä on hoivavelkaa, oppimisvajetta ja ryhmiä, jotka ovat ottaneet koronasta pahasti takkiin, kuten tapahtuma- ja kulttuuriala. Meidän täytyy alkaa tekemään pitkäjänteistä työtä rakenteiden vahvistamiseksi kuntatasolla, valtakunnan tasolla ja globaalilla tasolla. Tähän kaikkeen liittyy myös ilmastokriisi. Samalla, kun vahvistamme rakenteita, meidän täytyy pitää koko ajan huoli siitä, että hillitsemme ilmastonmuutosta sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

Myös poliittisessa ilmapiirissä on asioita, jotka Koskelaa huolestuttavat.

Hän nostaa erityisesti esiin vihapuheen.

– Vaalien alla on näkynyt erityisesti vihapuhe, josta on puhuttukin. Tapahtui se sitten sosiaalisessa mediassa tai kadulla, väkivallan uhka ja solvaukset sekä niiden lisääntyminen voivat vaikuttaa ihmisten osallistumishaluun ja -mahdollisuuksiin. Se on demokratialle valtava riski, Koskela sanoo.

– Olisi esimerkiksi ollut hienoa, että kaikki puolueet olisivat osallistuneet Vaalit ilman vihaa -kampanjaa. Yksi puolue kuitenkin jättäytyi pois.

Koskela viittaa tällä perussuomalaisiin, joka ei ottanut kyseistä kampanjakutsua vastaan.

– Ei sillä tavalla ratkota ongelmia. Puolueiden täytyy pystyä tekemään yhdessä työtä. Täytyy kuitenkin huomauttaa, että esimerkiksi vihapuhe ei ole ainoastaan puoluepoliittinen kysymys, sillä se on levinnyt yhteiskunnassa paljon laajemmalle.

Moni saattaa tuntea vasemmistoliiton uuden kaupunginvaltuutetun sosiaalisesta mediasta. Korona-aikana panostaminen kampanjointiin Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa on kannattanut.

Koskela on saanut esimerkiksi Twitterissä kehuja siitä, että hän on ”yksi kovimpia poliittisen Instagramin tekijöitä Suomessa”.

Hän kertoo, että yksi asia oli heti selvä, kun hän alkoi tehdä kampanjaa sosiaalisessa mediassa.

– Kun asetuin ehdolle, päätin, että en tee Instagramissa kaupallisia yhteistöitä. Se ei sovi minun poliittiseen tekemiseeni, Koskela sanoo.

Poliittisen Instagramin tekeminen ja käyttäminen vaalikampanjointiin on hänen mukaansa intensiivistä ja vaatii paljon töitä, sekä pitkän tähtäimen ajattelua.

– Kaikki ehdokkaat joutuivat tekemään nämä vaalit pääosin sosiaalisessa mediassa, sillä rajoitukset helpottivat vasta kuntavaalien loppuvaiheessa. Instagramia on saatettu usein pitää ”hömppäkanavana”, vaikka siinä on paljon potentiaalia. Sen keskustelun tulee muuttua.

– Jos halutaan, että ihmiset kiinnostuvat politiikasta, siitä pitää puhua kiinnostavalla tavalla. Instagramissa tämä voi olla hyvin tehokasta ilman, että täytyy vetää mutkia suoriksi.

Saatammeko nähdä Koskelan ehdokkaana tulevissa eduskuntavaaleissa?

– Minun on vaikeaa käsittää vielä edes sunnuntaista vaalivoittoani, sillä se on niin hieno juttu. Mennään päivä kerrallaan. Tänään minulla on valtuustoryhmän kokous. Katsotaan sitten myöhemmin, Koskela nauraa.