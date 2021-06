Norjassa viranomaiset pettyivät heinäkuun rokotemääriin – Suomeen saapuvat rokotemäärät vahvistettu ensi viikolle asti

Heinäkuussa Suomeen saapuu 200 000 Pfizerin rokotetta viikossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Mia Kontio kertoo, että Suomeen tulevissa rokotemäärissä ei ole tapahtunut muutosta viime viikon jälkeen. Hän kertoi tuolloin, että heinäkuussa Suomeen odotetaan 200 000 annosta Pfizerin rokotetta viikossa.

Kesäkuussa rokotetta on saatu normaalia enemmän, koska Pfizer on pystynyt toimittamaan EU:n alueelle lisämääriä rokotetta.

Norjalaislehti VG kertoi verkkosivuillaan maanantaina, että Pfizer on ilmoittanut, että Norja saa heinäkuun aikana 800­000 annosta koronarokotetta. Lehden mukaan määrä on 400­000 annosta vähemmän kuin maan terveysviranomaiset odottivat. Pfizeriltä korostettiin, että 1,2 miljoonaa rokoteannosta oli viranomaisten oma arvio.

Kontio kertoo ihmettelevänsä uutisointia Norjassa. Hänen mukaansa myös Norjaan menevät rokotemäärät ovat sitä, mitä niiden on odotettukin olevan.

– Ei EU:n allokaatio ole yhtään madaltanut. Ihmettelen, miksi Norjassa on uutisoitu, että määrä vähenisi, koska määrät ovat juuri sitä, mitä on pitänyt tullakin. Määrät vähenevät siis siitä, mitä on tullut touko-kesäkuussa.

Kontio kertoo, että Suomeen saapuvien rokotteiden määrä on vahvistettu viikolle 25 eli juhannusviikolle asti. Siitä eteenpäin määrät ovat ennakkotietoja ja arvioita. Hän ei kuitenkaan usko, että heinäkuun rokotemäärät enää muuttuvat.

Kontion mukaan Pfizerin antamat ennakkotiedot ovat tähän asti vastanneet melko hyvin todellisuutta. Tosin joskus viikon aikana saapuvien rokotteiden määrä on voinut vaihdella jonkin verran.

Tällä viikolla Suomeen odotetaan 320 000:tta rokoteannosta, juhannus­viikolla 400 000 koronarokoteannosta ja sitä seuraavalla viikolla 290 000 rokoteannosta.

Siitä eteenpäin määrä putoaa noin 240 000 annokseen viikossa. Näistä noin 200 000 annosta on Pfizerin rokotetta ja loput Modernan.

Toimitusmäärien pieneneminen vaikuttaa etenkin 15–25-vuotiaiden ensimmäisiin rokotuksiin. Heistä osa joutuu odottamaan ensimmäistä rokotetta elokuun loppupuolelle asti, koska heinäkuun pienten toimitusmäärien vuoksi suuri osa rokotteista menee toisiin rokoteannoksiin.

Kontio kertoi viime viikolla, että arvion mukaan kesäkuun loppuun mennessä Suomeen saapuneilla rokotteilla on saatu rokotettua 3,5 miljoonaa ihmistä, joka riittää EU:n tavoitteeseen eli 70 prosentin rokotekattavuuteen pääsemiseen.

– Arvio tällä hetkellä kuitenkin on, että kesäkuun loppuun mennessä saapuneiden rokotteiden jälkeen on saatu 3,5 miljoonaa ihmistä rokotettua. 16 vuotta täyttäneitä on 4,6 miljoonaa, joten EU-tavoitteeseen päästään kyllä.