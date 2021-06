Laiturin alle jahdattu 14-vuotias poika huusi hädissään apua – Kuusijärven jutun syyte hylättiin

Viime kesänä Vantaan Kuusijärvellä tapahtunutta välikohtausta käsiteltiin äskettäin Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syyte vaaran aiheuttamisesta hylättiin.

14-vuotias poika oli viettämässä kesäpäivää kaverinsa kanssa Vantaan Kuusijärvellä kesäkuussa 2020.

He olivat olleet uimassa, kun joku oli yllättäen heittänyt hiekkaa 14-vuotiaan selkään. Sitten poika oli nähnyt, kuinka kolme tuntematonta nuorta oli alkanut juosta heitä kohti.

Poika oli lähtenyt karkuun ja hypännyt pää edellä laiturilta veteen. Poika kertoi oikeudessa, että kaksi jahtaajista oli seurannut häntä.

Toinen heistä oli saanut hänet kiinni ja painanut olkapäistä veden alle. Rimpuiltuaan irti tilanteesta hän oli uinut laiturin alle turvaan. Pojan mukaan laiturilta oli kuulunut ”hukuta se” -huutoja.

Tapahtumapaikalla Vantaan Kuusijärvellä veden syvyys oli noin 2,3–2,5 metriä.

Laiturin päällä oli paljon väkeä. Laituri painui heidän painostaan alas, ja 14-vuotias joutui taas veden alle. Poika huusi apua, mutta aluksi kukaan ei reagoinut tilanteeseen.

Lopulta joku huomasi pojan hädän ja hänet nostettiin vedestä laiturille. Uupunut poika oli yskinyt vettä. Todistajan mukaan poika oli ollut tuossa vaiheessa itkuinen ja mahdollisesti shokissa.

Poliisi tutki tapausta alussa tapon yrityksenä. Kuitenkin asiaa selvitellessä kävi ilmi, että osa tapahtumiin osallisista nuorista oli alle 15-vuotiaita, eivätkä täten rikosoikeudellisessa vastuussa teosta.

Käräjille päätyi lopulta vain yksi poika, joka oli tapahtuman aikaan 16-vuotias. Syyttäjä vaati hänelle rangaistusta vaaran aiheuttamisesta nuorena henkilönä. Syyttäjän mukaan poika oli toiminut yhdessä toisten tekijöiden kanssa ja menettelyllään saattanut uhrin tilanteeseen, jossa tämä oli ollut hukkumisen vaarassa.

Kuusijärven uhri puolestaan vaati syytetyltä pojalta 500 euron korvausta tilapäisestä haitasta, kivusta ja särystä sekä 1 500 euron korvausta loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden mukaan oli riidatonta, että 16-vuotias oli ollut yksi niistä henkilöistä, jotka olivat jahdanneet pojan veteen.

16-vuotiaan omasta mielestä kyse oli ollut pelkästä leikistä. Hän oli lopettanut pojan jahtaamisen heti, kun tämä oli paennut hyppäämällä veteen.

Syyttäjän mukaan 16-vuotias oli pelotellut uhria ja estänyt tätä nousemasta vedestä. Syytetty poika kiisti tämän ja päinvastoin kertoi olleensa mukana auttamassa uhria laiturille.

Käräjäoikeuden mukaan pelottelusta tai estelystä ei löytynyt näyttöä. Valvontakameratallenteista ei pystynyt päättelemään sitä, mitä laiturilla oli tapahtunut, sillä laiturilla oli paljon porukkaa.

– Tallenteelta ei ole tunnistettavissa yksittäisiä henkilöitä tai erotettavissa näiden liikkeitä. Valvontakameratallenteesta ei voida päätellä sitä, onko (syytetty) pelotellut asianomistajaa tai estänyt tätä nousemasta laiturille, totesi käräjäoikeus.

Pelkkä veteen jahtaaminen ei täyttänyt vaaran aiheuttamisen tunnusmerkistöä.

– Vaaran aiheuttamisen rangaistavuus edellyttää sitä, että toisen hengelle tai terveydelle aiheutetaan konkreettinen vakava vaara. Asiassa on ollut kyse siitä, että uimataitoinen asianomistaja on hypännyt uimarannan laiturilta veteen, mikä on itsessään varsin tavanomaista toimintaa, totesi käräjäoikeus.

Näin ollen syyte ja 14-vuotiaan pojan korvausvaatimukset hylättiin. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antoi ratkaisunsa asiassa perjantaina, eikä tuomio ole vielä lainvoimainen.