Ensi viikolla jopa +30 astetta – luvassa hyvin lämmin juhannus

Juhannusviikon alussa Suomessa voi olla jopa 27–30 astetta lämmintä. Juhannusaattona ja juhannuspäivänä lukemat voivat olla vielä noin 25 astetta.

Juhannus lähestyy kovaa vauhtia ja ennusteet juhannusviikon päiväkohtaisista lämpötiloista tarkentuvat.

– Sääennusteet lupaavat maanantaina 21.6. alkavalle juhannusviikolle lämmintä säätä. Alkuviikolla korkeimmat päivälämpötilat voivat olla viikon keskivaiheille saakka jopa 27–30 astetta maan eteläosissa. On siis todella helteistä lähes koko maassa, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jani Parviainen kertoo Ilta-Sanomille.

Parviaisen mukaan ei ole vielä varmaa, pääseekö helle Lappiin asti.

– Jakson sadealueet vaikuttavat heikoilta, mutta ne aiheuttavat hieman epävarmuutta ennusteeseen.

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n tuoreimman kuukausiennusteen mukaan koko Suomeen on luvassa juhannusviikolla tavanomaista lämpimämpää säätä. Juhannusaatto on perjantaina 25.6. eli tavanomista lämpimämpi sää on mahdollinen.

– Vahva korkeapaine, joka saa alkunsa Afrikasta ja etenee Etelä-Euroopasta kohti Euroopan pohjoisosia, tuo Suomeen lämmintä ilmaa, hän sanoo

Britannian yllä oleva matalapaine luo Parviaisen mukaan epävarmuustekijän juhannusviikon loppupuolelle.

– Ennusteessa on silti vahva signaali sille, että sää on lämmintä myös loppuviikkona eli aattona juhannuspäivänä, Parviainen sanoo.

Forecan päivystävä meteorologi Jenna Salminen on samoilla linjoilla kuin Ilmatieteen laitoksen Parviainen.

Hän arvioi myös sitä, mitkä voisivat olla juhannusaaton ja juhannuspäivän lukemat Suomessa.

– Juhannuksen keskimääräiset ylimmät lämpötilat ovat tilastollisesti juhannuksena Suomessa maan eteläisissä osissa noin 20–21 astetta, maan keskiosissa noin 18–20 astetta ja Lapissa noin 15 astetta. Aivan pohjoisimmassa Lapissa on kylmempää, hän kertoo.

Parviainen kertoo, että parviennusteen perusteella voidaan jo nyt arvioida myös juhannuksen säätä tuoreimman kuukausiennusteen lisäksi.

– Tuoreimmassa juhannukseen ulottuvassa parviennusteessa on mukana useita malliajoja, joiden perusteella voidaan ennustaa todennäköisyyksiä, hän kertoo.

Parviennuste kertoo, että suotuisimmassa tapauksessa Suomeen olisi luvassa lämmin juhannusaatto ja juhannuspäivä.

– Realistinen odotus parviennusteissa on se, että juhannusaattona ja juhannuspäivänä Suomessa voi olla tavanomaista lämpimämpää, hän sanoo.

Parviennusteen lukemat kertovat hänen mukaansa todennäköiset raamit sille, mihin lukemiin lämpötila voi asettua.

– Maan eteläosissa voi olla juhannuksena parviennusteen raamien mukaan 18–30 astetta, ja maan keski- ja pohjoisosissa Jyväskylästä ylöspäin noin 15–30 astetta lämmintä. Tämä ei tarkoita, että yllettäisiin juuri tuohon kaikkein ylimpään lukuun, mutta tämä viittaa siihen, että alkuviikon kuumuus voi jatkua loppuviikkoon asti eli tavanomaista korkeammat lukemat voivat olla parviennusteen mukaan mahdolliset vielä juhannuksenakin, Salminen sanoo.

Tänä kesänä ei siis kuunnella kovin paljon sateen ropinaa juhannuksena, vaan ennusteet viittaavat vahvasti siihen, että kotimaassa saadaan nauttia aurinkoisesta säästä.

Parviennusteen mukaan Suomessa voi siis jatkua helle juhannuksen aikaan. Helteellä tarkoitetaan vähintään 25,1 asteen lämpötilaa.

Jopa +28 astetta! Tänään on vielä kuuma, sitten kaikki muuttuu – mutta uusi helle­jakso on jo näkö­piirissä

Juhannusviikko eli 21. kesäkuuta alkava viikko on jo tuoreimman kuukausiennusteenkin mukaan hyvin lämmin torstaihin asti eli jopa 27–30 asteen lukemat ovat mahdolliset. Ennusteen mukaan viikon keskilämpötila on 1–3 astetta keskiarvon yläpuolella.

Nyt parviennuste lupaa vahvasti samansuuntaista myös aatoksi ja juhannuspäiväksi eli helleraja voi vielä rikkoutua keskikesän juhlan aikana.