Pelastuslaitos: Tuulivaroitus vaikeuttaa Suonenjoen turvealueen palon jälkisammutusta

Viikonlopun sadekaan ei täysin sammuttanut kovan tuulen lietsomaa paloa.

Suonenjoella Pohjois-Savossa Isonevan turvetuotantoalueen laajan palon jälkisammutus jatkuu yhä.

– Sammuttelemme pieniä kytöjä, mikä on tärkeää turvealuepalossa, kertoopalomestari Timo Nyholm Pohjois-Savon pelastuslaitokselta.

Nyholmin mukaan turvetuotantoaluetta on palanut noin 80 hehtaaria. Lisäksi lähistön metsämaastoa on palanut runsaasti.

Pelastuslaitoksen oli tarkoitus päästä poistumaan lauantaina syttyneen suurpalon alueelta maanantaiaamuna, mutta lämpimän sään ja Ilmatieteen laitoksen antaman tuulivaroituksen takia valmiutta jäädään pitämään palopaikalle toistaiseksi.

– Tulossa on kuuma, sateeton päivä. Illaksi on luvattu myrskyä. Se on hyvin hankala yhtälö, Nyholm sanoo.

Lauantaina syttynyttä suurpaloa oli sammuttamassa henkilökuntaa kolmen maakunnan pelastuslaitoksilta.