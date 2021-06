Keskustan konkaripoliitikko napsi kemiläisten ääniä kuin nälkäinen kotka. Vasemmisto menetti paikkansa Kemin ykköspuolueena ensi kertaa sitten sotavuosien.

Paavo Väyrynen on vanha kemiläinen. Hän sai kaupungissa yli kaksi kertaa enemmän ääniä kuin toiseksi tullut perussuomalaisten Hannu Peurasaari.

Keskustan konkaripoliitikko Paavo Väyrynen, 74, nousi Kemin kaupunginvaltuuston ylivoimaiseksi äänikuninkaaksi kunnallisvaaleissa. Hän sai 566 ääntä, mikä on yli kaksi kertaa enemmän ääniä kuin toiseksi tullut perussuomalaisten Hannu Peurasaari.

– Olen hyvin tyytyväinen. Keskusta on ollut Kemissä aika pieni puolue, jolla on seitsemän valtuutettua. Se määrä nyt säilyy. Siinä mielessä henkilökohtainen äänimäärä on mukava, voi sanoa yllätys, Väyrynen kommentoi Ylellä.

Perinteisesti leiskuvan tulipunainen Kemi todisti vallanvaihtoa, kun vasemmistoliitto hävisi kaupungin ykköspuolueen asemansa Sdp:lle. Uudessa valtuustossa Sdp:llä on 13 paikkaa ja vasemmistoliitolla 12.

Vasemmistoliitto ja sen edeltäjä SKDL ovat ollut Kemissä suurin puolue sotavuosista saakka. Paperiteollisuuskaupungissa SKDL piti jopa kunnanvaltuustossa yksinkertaista enemmistöä vuoteen 1956.

Vasemmistoliitto ei ole uutisesta iloinen.

–Kyllähän tämä vähän huonolta näyttää. Ennakkoäänten perusteella tulos on kyllä pikkuisen pettymys, totesi vasemmistoliiton Kemin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Mikko Koivulehto ennakkoäänten selvittyä Lapin Kansan mukaan.

Sdp:n Kemin kunnallisjärjestön puheenjohtaja Pekka Tiitinen taas iloitsi Lapin Kansan haastattelussa.

– Onhan tätä pari sukupolvea odoteltu. Enempää ei varmaan tarvitse fiilistä kuvailla.

Perussuomalaiset paransivat tulostaan Kemissä myös selvästi. Puolue kasvatti ääniosuuttaan viime vaaleista 5,8 prosenttiyksikköä ja sai kolme lisäpaikkaa valtuustossa.

Veitsiluodon paperitehtaan lakkautusuutinen huhtikuussa on mahdollisesti myös vaikuttanut vaalien tulokseen vanhassa paperiteollisuuskaupungissa.

Keskustan pitkäaikainen puheenjohtaja, kansanedustaja, ministeri ja presidenttiehdokas Paavo Väyrynen on ollut viime kuntavaaleissa Helsingissä ehdolla.

Eduskunnasta vuosien jälkeen 2019 pudonnut eläkeikäinen konkaripoliitikko toimii yrittäjänä kemiläisessä kylpylähotellihankkeessa vaimonsa Vuokko Väyrysen kanssa.

Väyrynen sai tällä kertaa kaikista kemiläisten antamista äänistä 6,7 prosenttia. Keskusta säilytti Väyrysen äänisaaliin avulla seitsemän paikkaansa valtuustossa. Kaikki kuntavaalien äänet on laskettu.

Kemin maalaiskunnassa 1946 syntynyt Väyrynen on istunut Keminmaan ja Kemin valtuustossa vuodet 1973–1980 ja 2005–2017.

Kemin kaupunki, Keminmaa ja Simo yhdistyivät vuonna 2015.