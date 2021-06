Halla-aho lateli ehdokkailleen väkeviä neuvoja: ”Kommentoidaan ulospäin hillitysti”

Perussuomalaisten ehdokkaat saivat puoluejohtajaltaan vinon pinon vinkkejä tulevaa varten.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho nousi vaali-illan estradille, kun ääntenlasku on kääntynyt maalisuoralle.

Puheessaan Halla-aho muisteli vuoden 2012 kuntavaaleja, jolloin perussuomalaiset teki historiallisen nousun. Hänen mielestään media on loi puolueelle kovat odotukset, jonka takia tulos nähtiin huonona.

– Meillä on kuuden prosenttiyksikön nousu, paras vaalituloksemme koskaan, Halla-aho iloitsi.

Perussuomalaiset on saamassa 14,6 prosenttia äänistä, kun ääniä on laskettu reilut 97 prosenttia. Puolue on siis näiden kuntavaalien neljänneksi suurin.

– Voittajia, häviäjiä ja torjuntavoittajia on vaikea määrittää kuntavaaleissa. Nyt näyttää siltä, että puolue tulisi nousemaan suurimmaksi kuudessa kunnassa, Halla-aho kertoi puheessaan.

Halla-ahon mukaan politiikassa vaikuttaminen on pitkän matkan laji, joka koostuu useista etapeista. Vaalipäivä on niistä vain yksi, eikä elämä pääty siihen.

– Kun tästä on selvitty, siirrytään varsinaiseen työhön.

Sitten Halla-aho siirtyi neuvomaan oman puoleensa ehdokkaita vakuuttavaan sävyyn.

– Haluaisin sanoa kaikille perussuomalaisten ehdokkaille muutaman sanan ja haluan, että kuuntelette nyt tarkkaan, puheenjohtaja ohjeisti.

– Seuraavat tunnit ovat suurten tunteiden aikaa. Jokainen teistä on investoinut tähän aikaa, rahaa ja sosiaalista pääomaa. Moni teistä on joutunut kokemaan julkisuuden ja politiikan varjopuolia. Siksi tähän on kohdistunut suuria odotuksia.

– Henkilökohtainen harmitus on oikeutettu tunne, puheenjohtaja opasti.

Puoluejohtajan viimeinen painava sana oli osoitettu oman puolueen ehdokkaille – läpi meneville ja niille, joille tulos oli tänään pettymys.

– Iloitaan menestyneiden puolesta, tsempataan niitä, jotka eivät tällä kertaa menestyneet. Kommentoidaan ulospäin hillitysti. Ei pureta pettymystä eikä uhota voitolla. Nukutaan yön yli, ennen kuin otetaan syvällisemmin kantaa. Annetaan voimakkaiden tunteiden tasaantua ja tapahtumien asettua kontekstiinsa, Halla-aho neuvoi.