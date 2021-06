Saara Kankaanrinnan kolumni: Käynnissä kahdet arvokisat – toiset Suomi jo voitti, toisten palkinnot jakavat tulevat sukupolvet

Politiikan kentällä odotamme yhä sitä sykähdyttävää suoritusta, että yhteishenki tiivistyy maapallon elämän tueksi. Mutta arvokisojen palkinnot jakavat vasta seuraavat sukupolvet, kirjoittaa Saara Kankaanrinta.

”Mikä on isänmaallinen?”, kysyi lapsi kerran. Lätkän MM-hopean ja Huuhkajien kanssa asia on pinnalla. Mutta mitä se isänmaallisuus on?

Eurokentillä pöllöimmät matsit pelataan metsäasioiden, ei futiksen parissa. Valtiokeskeisyys ei istu asioihin, jotka eivät valtionrajoja noudata, kuten ilmastonmuutos.

Toisaalta suomalaisen luonnon ja elonkirjon kohtalo ratkaistaan täysin omilla teoilla. Arvovalinta.

Onko ”isänmaallista”, jos se tarkoittaa sekä ilmaston että monimuotoisuuden tilan heikentämistä, lyhytnäköistä taloudellista etua Suomelle?

Lastemme pitäisi pystyä elämään tällä ylikuumalla maapallolla. Mielellään kohenevan, ei romahtavan elonkirjon keskellä. Äiti Maa ja isänmaa ovat erottamattomia.

Vaikeinta isänmaallisuudessa on sen tuhriminen rasismilla, maahanmuuttovastaisuudella ja suvaitsemattomuudella.

Siksi Huuhkajat on kuin sata onnistunutta rasisminvastaista kampanjaa. Suomen maajoukkueen juuret lähtevät mm. Suomesta, Sierra Leonesta, Irlannista, Venäjältä ja Slovakiasta.

Tässä on upea suomalainen unelmamme arvokisoissa. Toivon totisesti, että jokainen nimittelyä, sylkemistä ja syrjimistä Suomessa kokenut maahanmuuttajaperhe ottaa osansa kun Maamme-laulu soi.

Emme olisi näissä kisoissa ilman pelaajien monikulttuurisuutta. Vasta diversiteetti vei meidät tälle tasolle.

Huuhkajat tarvitsevat monimuotoisuutta metsässä ja kentällä. Kannattaa muistaa myös siinä toisessa EU-väännössä.

Urheilu kertoo yhteiskunnastamme myös epäkohtia. Rahasta en edes aloita. Tasa-arvoa tarvitaan lisää. Muistetaan yhtä lailla fanittaa Helmareita, naismaajoukkuettamme, joka on menossa jo neljänsiin EM-kisoihinsa.

Urheilun tuomat tunteet ovat massiivisia. Tunteet tulevat järkeä nopeammin jostain syvältä. Tunne on parhainta jaettuna. Se yhteinen energia, minkä arvokisamatsi nostattaa!

Maailman muuttamisessa tarvitaan valtava määrä näkymätöntä työtä, mutta myös sankareita ja tunteita, jotka tavoittavat suuren yleisön.

Pidän ihmisistä, jotka eivät pelkää kokeilla, mihin oma vaikutusvalta riittää. Huuhkajien kapteeni Tim Sparv edistää urheilun tasa-arvoa, taistelee rasismia ja ilmastonmuutosta vastaan. Johtajuutta – ja isänmaallisuutta.

Jalkapallo on luonnollisesti sivuseikka, kun kyseessä on elämä. Suomen EM-kisojen traagisessa avausottelussa tärkein joukkue oli ensiapuryhmä. Se pelasti nurmella ihmishengen.

Olennaista ottelussa ei ollutkaan ”mitä”, vaan ”miten”. Pelaajissa ja kannattajissa tiivistyi pakahduttavasti kunnioitusta ja yhteishenkeä. Tilannetajua. Myötäeläminen on ihmisyyden ytimessä.

Rohkeus taistella rasismia ja ilmastonmuutosta vastaan, empatia ja reilu peli ovat isoja asioita. Kävi miten kävi näissä arvokisoissa, näillä arvoilla koko Suomi on jo voittanut.

Politiikan kentällä odotamme yhä sitä sykähdyttävää suoritusta, että yhteishenki tiivistyy maapallon elämän tueksi. Mutta arvokisojen palkinnot jakavat vasta seuraavat sukupolvet.

Kirjoittaja on Baltic Sea Action Group -säätiön perustaja ja ympäristövaikuttaja.