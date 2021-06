Petteri Orpo riemuitsi kokoomuksen potista: ”Alku on hyvä”

Petteri Orpo sanoo uskovansa kokoomuksen ykköspaikkaan Helsingissä, vaikka tiukoille menisikin.

Kun iso osa ennakkoäänistä, noin 1,1 miljoonaa ääntä, on saatu laskettua, kärjessä on kokoomus 21 prosentilla.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kommentoi ykköspaikkaa IS:n suorassa lähetyksessä.

– Kaula kilpailijoihin on yllättävän suuri, Orpo toteaa.

– Alku on hyvä.

Ylen lähetyksessä Orpo sanoi tuoreeltaan olevansa tulokseen tyytyväinen.

Orpon Ylen lähetyksessä sanoman mukaan tuloksessa näkyy, että suomalaiset haluavat muutoksen suomalaiseen politiikkaan. Hän uskoo, että ykköspaikka säilyy, vaikka suuri osa ennakkoäänistä sekä vaalipäivän äänet ovat vielä laskematta.

Orpo sanoi Ylen lähetyksessä uskovansa perussuomalaisten tuloksen nousevan tämänhetkisestä.

– Ei tuossa isoa jytkyä ole nähtävillä, mutta katsotaan loppuun asti.

Aiemmin kokoomuksen vaalivalvojaisissa Orpo kuvaili ehdokkaiden kampanjoinnin sujuneen innostuneesti.

– Viesti on tuntunut uppoavan. Sydän on oikealla -kampanja on selkeästi innostanut ihmisiä, Orpo maalaili.

Orpo arvioi aiemmin vaalivalvojaisissa Ilta-Sanomien ja Helsingin Sanomien suorassa lähetyksessä, että puolue pysyisi ykkösenä Helsingissä. Puolueen pormestariehdokas on kansanedustaja Juhana Vartiainen.

– Se voi tiukoille mennä, mutta minä uskon silti kokoomuksen ykköstilaan aika vahvasti Helsingissä.