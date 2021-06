Tässäkö on vaalien yllättäjä? Yksi puolue voi vielä vetää ässän hihasta

ISTV:n politiikan asiantuntijat povaavat vaali-illan kulkua.

Keskustan kannatus on vaalien alla kasvanut tasaisesti. Puolueen puheenjohtaja Annika Saarikko.

Tämän illan vaalikilvassa on monta taisteluparia. Gallupien mukaan kokoomus näyttää hallitsevan ykköspaikkaa ja kakkospaikasta käydään kamppailua Sdp:n ja perussuomalaisten välillä.

Ilta-Sanomien politiikan erikoistoimittaja Timo Haapala Helsingin Sanomien politiikantoimittaja ja Marko Junkkari analysoivat tilannetta ISTV:n suorassa lähetyksessä. Siirry lähetykseen alla olevasta linkistä.

Erikoistoimittaja Haapala muistuttaa lähetyksessä, että ennakkoäänissä keskusta on yleensä aina pärjännyt hyvin, mutta illan mittaan vaalipäivän ääntenlaskun jälkeen tulos on hieman laskenut. Näissä vaaleissa ennakkoäänestys on kestänyt koronan vuoksi pidempään kuin aiemmin. Haapala arvioi, että sen vuoksi keskustan vaalipäivän pudotusta ei siksi tänä vuonna välttämättä tapahdu.

Junkkari arvelee, että keskusta voi kuitenkin vielä gallupeista huolimatta yllättää. Haapala muistuttaa, että keskustan kannatus on vaalien alla kasvanut tasaisesti. Haapala arvioi, että puolueen kannatus voisi olla 13–14 prosenttia.