Vastuksesta huolimatta talon rakentaminen sai poikkeamisluvan.

Anni Sinnemäkeä epäillään virkarikoksesta. Sinnemäen epäillään toimineen päätöksenteossa esteellisesti, koska hän on Viitalan ja tämän vanhempien tuttava

Näyttelijä Pihla Viitalan ja tämän perheen Helsingin Meilahden huvila-alueen paritalo on ollut viime päivinä otsikoissa.

Paritalo rakennettiin vanhan talousrakennuksen tilalle Helsingin Meilahden huvila-alueelle. Rakentaminen oli mahdollista, kun Viitalan perhe sai sille poikkeamisluvan asemakaavasta.

Paritalo talo tuli Viitalan vanhempien huvilan viereen. Monet muut alueen asukkaat eivät ole pyynnöistä huolimatta saaneet Viitaloiden tapaan poikkeamislupaa asemakaavasta.

Lue lisää: Nyt puhuvat Pihla Viitalan kohutalon naapurit – Miksi näyttelijä sai rakentaa talon, muut eivät edes piharakennusta?

Ennen poikkeamisluvan myöntämistä Helsingin kaupunginmuseolta kysyttiin kantaa poikkeamisluvan myöntämiselle.

Kaupunginmuseon kanta oli yksikertaisen kielteinen. Se ei nähnyt estettä talous­rakennuksen purkamiselle, mutta suunniteltu paritalo oli sen mielestä liian suuri.

Purettava talousrakennus oli kooltaan noin 150 neliötä, ja uusi suunniteltu paritalo 283 neliötä.

Kaupunginmuseon mukaan uusi asuintalo oli sinänsä arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen, mutta se oli erittäin poikkeava verrattuna Vähä-Meilahden kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen huvilamiljööseen. Yksi erottava seikka oli esimerkiksi uudisrakennuksen räystäättömyys.

Kaupunginmuseon kannan mukaan uuden paritalon olisi pitänyt olla luonteeltaan vaatimattomampi kuin tontin päärakennus, eli Viitalan vanhempien huvila, jotta alueen perinteinen hierarkia säilyisi.

– Ei ole perusteltua korvata nykyistä talousrakennusta huomattavasti suuremmalla rakennuksella, jolloin rakennuksen suhde tontin päärakennukseen ei pysy enää selkeän alisteisena, kaupunginmuseon lausunnossa muun muassa todettiin.

Vastuksesta huolimatta Helsingin kaupunginsuunnittelulautakunta myönsi poikkeamisluvan paritalon rakentamiselle.

Poikkeamislupa myönnettiin vuonna 2016, jolloin Anni Sinnemäki (vihr) toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta.

Sinnemäen epäillään toimineen päätöksenteossa esteellisesti, koska hän on Viitalan ja tämän vanhempien tuttava. Sinnemäki kiistää syyllistyneensä virkavelvollisuuden rikkomiseen. Sinnemäki on kuntavaaleissa vihreiden pormestariehdokas Helsingissä.

Ilta-Sanomat tavoitti Sinnemäen kampanjoimasta Helsingin Haagasta Alppiruusupuistosta lauantaina.

– Tämä on asia, jonka kaikki puolet on aika laajasti esitelty julkisuudessa jo vuosien varrella, niin en ole ajatellut, että se toisi tähän hirveästi lisää, että nämä epäilykset ja kysymys esteellisyydestä... se on niin laajasti käsitelty julkisuudessa, Sinnemäki vastasi kysymykseen siitä, miksi hän ei ole kertonut virkarikosepäilyistä julkisuuteen.

Rikostutkinta on yhä käynnissä Helsingin poliisissa. Poliisi on arvioinut aiemmin, että asia siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan.

Lue lisää: Näin Anni Sinnemäki kommentoi rikosepäilyä

Viitaloiden taloa koskeva tonttikiista on myös vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Valittajat väittivät, että Sinnemäki olisi ollut esteellinen jo kaavan valmistelussa, ja vaikuttanut siinä Pihla Viitalan eduksi. Väitteissä viitattiin Sinnemäen ja Viitalan ystävyyssuhteeseen. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen joulukuussa 2018. Valituksissa vaadittiin tämän päätöksen kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi aiemmin vaatimukset. Siitä ei ole vielä tietoa, myöntääkö korkein hallinto-oikeus valittajille valituslupaa.