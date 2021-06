Pihla Viitalan perheen talosta riidellään oikeudessa

Riita näyttelijä Pihla Viitalan perheen talosta on viety korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki on taloasian takia puolestaan rikostutkinnan kohteena.

Näyttelijä Pihla Viitala ja tämän perheen Helsingin Meilahden huvila-alueen paritalo nousi uudestaan julkisuuteen perjantaina.

Kävi ilmi, että vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäkeä epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta. Rikostutkinta liittyy Helsingin Meilahden huvila-alueen asemakaavan poikkeamisluvan myöntämiseen, jonka keskiössä on näyttelijä Pihla Viitala ja hänen perheensä.

Poikkeamislupa myönnettiin vuonna 2016, jolloin Sinnemäki toimi Helsingin apulaiskaupunginjohtajana ja vastasi Helsingin kaupungin suunnittelusta.

Paritalo rakennettiin vanhan talousrakennuksen tilalle. Monet muut alueen asukkaat eivät ole pyynnöistä huolimatta saaneet Viitaloiden tapaan poikkeamislupaa asemakaavasta.

Sinnemäen epäillään toimineen päätöksenteossa esteellisesti, koska hän on Viitalan ja tämän vanhempien tuttava. Sinnemäki kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Viitaloiden talo on ollut julkisuudessa jo kolme vuotta sitten muun muassa Helsingin Sanomien ja Ylen uutisoitua asiasta.

Viitalan tonttikiistaa on käsitelty nimittäin Helsingin hallinto-oikeudessa asemakaavan osalta, mutta Viitaloiden poikkeamislupaa siellä ei ole puitu. Meilahden huvila-alueen kaavoituksesta jätettiin myös muita valituksia, jotka koskivat muun muassa luontoarvoja.

Valittajat väittivät, että Sinnemäki olisi ollut esteellinen jo kaavan valmistelussa, ja vaikuttanut siinä Pihla Viitalan eduksi. Väitteissä viitattiin Sinnemäen ja Viitalan ystävyyssuhteeseen. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen joulukuussa 2018. Valituksissa vaadittiin tämän päätöksen kumoamista.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi kaikki kaavasta tehdyt valitukset vuoden 2019 lopulla. Sen mukaan Sinnemäki ei toiminut esteellisesti kaavan valmistelussa.

Hallinto-oikeuden ratkaisu ei kuitenkaan koskenut Viitaloiden saamaa poikkeamislupaa asemakaavasta, mistä rikostutkinta Sinnemäen osalta on siis käynnistynyt.

Hallinto-oikeus ei voinut tutkia poikkeamisluvasta esiin tuotuja väitteitä, koska siitä ei nimenomaisesti oltu valitettu.

– Hallinto-oikeus ei voi asemakaavan lainmukaisuutta koskevan asian yhteydessä tutkia (...) sitä, onko Sinnemäki ollut esteellinen osallistumaan mainittujen poikkeamishakemusten käsittelyyn ja päätöksentekoon niissä, Helsingin hallinto-oikeus kirjoitti.

Yhdessä hallinto-oikeuteen jätetyssä valituksessa Viitaloiden saamaan poikkeamislupaan viitattiin kärkkäin sanakääntein.

– Sinnemäki on ollut kokouksessa, jossa poikkeaminen on myönnetty. (...) Alueen muiden asukkaiden poikkeamishakemukset on hylätty, eikä kaavassakaan ole annettu kaikille lisärakentamisoikeutta. Näyttää siltä, että Sinnemäen läsnäolo on asettanut Viitalat muita asukkaita parempaan asemaan, valituksessa väitettiin.

Meilahden asemakaavan puinti jatkuu korkeimmassa hallinto-oikeudessa, koska alueen asukkaat ovat hakeneet valituslupaa. Valituksissa vaaditaan Helsingin hallinto-oikeuden tekemän päätöksen kumoamista.

Valituksissa väitetään yhä, että Sinnemäki olisi toiminut esteellisesti jo alueen kaavan valmistelussa. Yhdenkin valituslupahakemuksen mukaan luottamus Sinnemäen puolueettomuuteen on vaarantunut.

Siinä kerrotaan, että kaavassa on myönnetty oikeus huomattavaan uudisrakentamiseen ainoastaan Viitalan perheelle ja vihreissä vaikuttaneelle naiselle sekä tämän puolisolle.

– Kyseessä on siis tilanne, jossa Sinnemäki on käyttänyt asemaansa läheisen ystävänsä hyväksi kaavaa laadittaessa tavalla, joka on vaarantanut hänen puolueettomuutensa, valituslupahakemuksessa todetaan.

Korkein hallinto-oikeus ei ole vielä päättänyt, myöntääkö se valituslupia vai ei.

Yle on kertonut aiemmin, että Sinnemäen osalta rikostutkinta siirtyy syyttäjälle syyteharkintaan. Poliisitutkinta on loppuvaiheilla.

Syyttäjänä tulee toimimaan valtionsyyttäjä Tuire Tamminiemi. Hän tekee päätöksen siitä, nostaako hän syytteen Sinnemäkeä vastaan vai ei. Jos syyte nostetaan, oikeus ratkaisee, onko rikosta tapahtunut. Virkavelvollisuuden rikkomisesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään vuosi vankeutta.