Kommentti: Suomelle voimakasta kritiikkiä Virosta – rajoituksia pidetään ”syrjivinä” ja ”elitistisinä”

Kansallinen turvallisuus ja globaali solidaarisuus pitäisi osata jotenkin yhdistää ja siinä samalla pitää talous hengissä ja naapurisuhteet kunnossa. Viisautta todella tarvitaan, kirjoittaa Virossa asuva toimittaja Eveliina Talvitie.

Viron pääministeri Kaja Kallas päätyi tällä viikolla poikkeukselliseen ratkaisuun lähestyessään Suomen pääministeri Sanna Marinia avoimella kirjeellä Helsingin Sanomissa. Kallas kirjoitti, ettei ole enää perusteltua eikä kohtuullista roikottaa Suomessa työskenteleviä virolaisia tilanteessa, jossa he eivät voi ilman työpaikan menettämisen uhkaa matkustaa maasta toiseen.

Reaktioita on totta kai seurattu Virossa tiiviisti. Media on nostanut esille muun muassa Petteri Orpon twiitin, jossa hän kiitteli pääministeri Kallasta kirjeestä.

Suomen rajoituspolitiikkaa on täällä ihmetelty avoimesti jo jonkun aikaa. Viron koronatartuntaluvut lähtivät jyrkkään nousuun maaliskuussa, ja epidemia koetteli maan terveydenhuollon kestävyyttä, mutta ilmaantuvuus on saatu tiputettua nyt alle sataan.

Viron yleisradioyhtiön ERR:n radiouutisten johtaja Indrek Kiisler totesikin kesäkuun alussa, että estämällä työvoiman vapaan liikkuvuuden Suomi on viitannut kintaalla yhdelle EU:n perusarvoista. Kiisler käytti kovia sanoja arvostellessaan Suomea konservatismista ja eristäytymisestä sekä esitti, että kunnallisvaalien alla Suomen hallituspuolueet keräävät irtopisteitä tiukkien rajoitusten avulla.

Pääministeri Kallas valitsi Helsingin Sanomien Vieraskynään inhimillisen näkökulman.

– Yhdenkään ihmisen ei pitäisi joutua valitsemaan, mitä pitää tärkeämpänä, perhettään vai työtään, Kallas totesi.

Hän vetosi kärsimykseen, jota tämänhetkiset, Viron näkökulmasta huonosti perustellut rajoitukset aiheuttavat perheille.

Suomalainen tutkija ehti kehua vetoa diplomaattisesti taitavaksi.

Inhimillisyyteen vetoava näkökulma oli luonteva valinta, kun huomioidaan virolaisen yhteiskunnan perhekeskeisyys. Vanhuksia ei esimerkiksi siirretä hoitolaitoksiin vaan heistä huolehditaan perhepiirissä. Syynä tähän on osittain yhteiskunnan resurssien riittämättömyys, mutta muitakin selityksiä on. Psykologina toimivan virolaisen ystäväni mukaan perhekeskeisyyttä pitävät yllä yhteisön odotukset. Virossa oletetaan, että lapset huolehtivat vanhemmistaan vanhuksina. Se on velvollisuus, jota on ryyditetty lainsäädännöllisestikin.

” Virossa on koettu, että valkokaulustyöntekijöiden liikkuvuus halutaan turvata, duunareilla ei niin väliä.

Lapset ovat mielestäni Virossa niin ikään näkyvästi mukana kaikkialla arjessa. Syksyllä koulujen alettua perheet pukeutuvat parhaimpiinsa ja astelevat juhlan kunniaksi ravintolaan syömään. Valtio on omalta osaltaan pyrkinyt vahvistamaan syntyvyyttä. Vanhempainvapaissa Viro nousi viitisentoista vuotta sitten Euroopan anteliaimpiin, vauvan kanssa kotiin jäävä vanhempi saa palkkaansa vastaavan summan (noin 3 000 euroon asti) puolentoista vuoden ajan. Lapsilisät ovat runsaampia kuin vauraassa Suomessa. Kolmannesta lapsesta saa Virossa miltei saman verran lapsilisää kuin kahdesta ensimmäisestä yhteensä ja lisäksi 300 euron kuukausittaista suurperhelisää. Viron 1 400 euron keskipalkkaan suhteutettuna tuki on merkittävä.

Perhekeskeisyyden taustaa vasten Suomeen jumiin jääneiden virolaisten työläisten tilanne vaikuttaa julmalta. Lentoliikenteen vapauttaminen on laiha lohtu. Olen kuullut virolaisilta linjaukseen liittyen sellaisia tulkintoja kuin ”syrjivä” ja ”elitistinen”. Virossa on koettu, että valkokaulustyöntekijöiden liikkuvuus halutaan turvata, duunareilla ei niin väliä.

Kallas vetosi kirjeessään myös siihen, miten Suomessa työskentelevät virolaiset ovat mukana rakentamassa Suomea. Rouheampi näkökulma on tarjolla suomalaisten nettialustojen keskustelupalstoilla: kun virolainen rakennustyövoima ei matkustusrajoitusten takia ole tulppana, työmaat avautuvat suomalaisille. Ihan niin yksinkertainen yhtälö ei taida olla kyseessä.

Viro on pyrkinyt koko epidemian ajan pitämään yhteiskunnan niin auki kuin mahdollista. Oikeuskansleri Ülle Madise on muistuttanut aika ajoin, että vapaassa oikeusvaltiossa rajoitukset on voitava perustella aukottomasti. Tyystin toinen keskustelu liittyy siihen, miten virolaisen sosiaaliturvan heikkous mahdollisesti vaikutti epidemian eskaloitumiseen. Virossa ei välttämättä uskota sairauspäivärahoihin ja töihin saatettiin mennä pandemian riehuessa sairainakin.

Pirullinen tartuntatauti on pakottanut päättäjät kuuntelemaan kansakunnan pulssia. Kun Virossa rajoituksia tammikuussa päädyttiin höllentämään, pääministeri Kallas selitti julkisuudessa, että liian tiukat rajoitukset herättäisivät vastarintaa. Kuluneiden puolentoista vuoden aikana olen ymmärtänyt, etteivät virolaiset luota viranomaisiin samalla tavalla kuin suomalaiset.

” Perhekeskeisyyden taustaa vasten Suomeen jumiin jääneiden virolaisten työläisten tilanne vaikuttaa julmalta. Lentoliikenteen vapauttaminen on laiha lohtu.

Rajoitusten poistaminen täällä on sitä vastoin otettu tosissaan. Keskiviikkona 2. kesäkuuta maskipakko sisätiloissa vaihtui suositukseksi eikä maskeja ole sen jälkeen juuri näkynyt. Paitsi meillä vironsuomalaisilla. Ilmeisesti poikkeusolot tuovat kansalliset piirteet väkisinkin esille.

Suomessa ihmisillä on mahdollisuus luottaa yhteiskunnan tukeen ja sitä osataan totta vieköön myös vaatia. Poikkeusoloissa ja terveyspoliittisesti tämä yhdistelmä on osoittautunut vahvuudeksi. Tilastot kertovat vastaansanomattomasti, miten korona on kutakin maata runnonut. Vasta ajan myötä on mahdollista analysoida ja suhteuttaa rajoitusten viisaus.

Maailmanmestaruuskisoista ei ole kyse, sillä virus ei häviä niin kauan kuin sitä on jossain päin maailmaa. Kansallinen turvallisuus ja globaali solidaarisuus pitäisi osata jotenkin yhdistää ja siinä samalla pitää talous hengissä ja naapurisuhteet kunnossa. Viisautta todella tarvitaan.

Kirjoittaja on asunut Virossa neljä vuotta.

