Allergiaoireet olivatkin koronaa: tartunnan saanut kävi töissä ja tapasi ystäviä – yli 20 sairastui

Koronatesteihin haku viivästyi Jyväskylässä taudin saaneen luultua sairastavansa allergiaa.

Jyväskylässä on koronan jäljityksessä paljastunut kaksi laajaa tartuntaketjua, joissa taudin alun perin saanut luuli sairastavansa allergiaa.

Hän kärsi ylähengitystien oireista eikä osannut epäillä koronaa.

Hän kävi entiseen tapaan töissä, tapasi ystäviä eikä ymmärtänyt jäädä karanteeniin.

– Kun allergialääkkeet eivät auttaneet, hän päätti mennä koronatesteihin, Jyväskylän kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä kertoo.

Potilas alkoi pohtia, että oireet voivat viitata koronaan.

Jyväskylän alueella on ihmisiä valistettu, että jos on allergiaoireita eivätkä lääkkeet ala tepsiä, on syytä hakeutua koronatestiin.

Testeissä selvisi, että allergiaoireista kärsivä sairasti koronaa. Tautivyyhti alkoi purkautua.

Potilas oli ehtinyt levittää koronaa viikon verran ennen kuin taudin aiheuttaja selvisi.

Jäljitystyössä huomattiin, että korona levisi kahdessa paikassa: yksityistilaisuudessa ja työpaikalla. Yksityistilaisuudesta koronatesteihin ohjattiin 50 ja työpaikalta noin sata henkeä.

– Ketjussa sairastuneita on hieman yli 20 henkilöä, Käsmä sanoo testien tuloksista.

Sairastuneet ovat Käsmän mukaan olleet etupäässä nuoria aikuisia.

He eivät osanneet heti epäillä koronaa, vaan ajattelivat kärsivänsä allergiasta tai lievästä flunssasta.

Jyväskylän uusista laajoista joukkoaltistumisista kertoi ensin Keskisuomalainen.