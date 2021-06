Mies sai neljän kuukauden ehdollisen tuomion vaimonsa siskon pahoinpitelystä.

Kolmekymppinen mies on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa vaimonsa 11-vuotiaan pikkusiskon pahoinpitelystä. Turun hovioikeus on vahvistanut tuomion.

Oikeudessa ratkaisevaksi todisteeksi muodostui tytön ensimmäinen videoitu kuulustelu. Tytön tarina muuttui myöhemmin, mutta oikeus piti ensimmäistä kuulemista totuudenmukaisena.

Rikos tapahtui lauantaisena aamupäivänä helmikuussa 2019 Tampereella. Isovanhempiensa luona kyläilleen tytön olisi pitänyt lähteä joukkueensa jalkapallo-otteluun, mutta esteeksi tuli hänen isosiskonsa puoliso.

Kuulustelussa tyttö kertoi olleensa liikuntavaatteet yllään laittamassa kenkiä jalkaan eteisessä, kun lankomies tuli paikalle. Lanko ilmoitti, että tytön on vahdittava pienempiä sisariaan, koska hän ja tytön isosisko olivat lähdössä hautajaisiin.

Aluksi lanko yritti ottaa kenkiä siskontyttären jaloista onnistumatta. Seuraavaksi lanko talutti siskontyttären makuuhuoneeseen ja löi tätä päähän.

Sängylle kaatunut tyttö nousi istumaan ja ilmoitti yhä menevänsä peliin. Lanko oli eri mieltä ja jatkoi väkivaltaa.

Tytön kertomuksen mukaan lanko jatkoi lyömistä oikealle puolelle päähän ja korvaan useita kertoja ja kovaa.

Tytön mukaan lanko poistui huoneesta, minkä jälkeen paikalle tuli hänen isosiskonsa, joka myös yritti lyödä häntä. Tilanne päättyi, kun tyttöjen isä kielsi isosiskoa lyömästä tyttöä.

Isosiskon ja langon lähdettyä ja isän mentyä suihkuun tyttö otti yhteyttä tuttuun aikuiseen, joka vei hänet lääkäriin.

– Hänen koko päänsä oli kipeä eikä hän ollut oikein kuullut kipeällä korvalla. Lääkäri oli sanonut, että korvassa on tuoretta verta, oikeus kirjasi tytön kertoneen videolla.

Tyttö otettiin huostaan. Toisessa kuulustelussa tyttö kertoi tapahtuneesta samoin kuin ensimmäisessä. Lisäksi tyttö sanoi, että ”hänen perheensä syyt ovat tärkeämpiä kuin hänen syynsä”.

Toisen kuulustelun jälkeen tyttö oli käynyt kotonaan. Pian hän pyysi uutta kuulustelua, missä hän kertoi, ettei ollut puhunut aiemmilla kerroilla totta. Tyttö kertoi poliisille tapahtuneesta vielä neljännenkin kerran.

Uuden version mukaan tyttö kertoi riidelleensä toisen siskonsa kanssa pelipaidasta ja langon tulleen väliin. Lyömisestä tyttö ei enää puhunut.

Näin tytön kertomus alkoi muistuttaa langon ja isosiskon versiota tapahtuneesta. Yhtenevää versiota vastaan puhui kuitenkin toisen siskon kertomus, jonka mukaan hän ei ollut edes paikalla tapahtuma-aikaan.

Oikeus kuvaili tytön kertoneen ensimmäisessä kuulustelussa tapahtumista yksityiskohtaisesti, johdonmukaisesti ja reippaasti. Tyttö oli ottanut kuulustelijaan myös katsekontaktin.

Tytön myöhemmät kuulustelut eivät oikeutta vakuuttaneet.

– (Tyttö) on ollut hyvin hiljainen kuulustelussa eikä ole kertonut mitään syytä kertomuksensa muuttamiselle, vaikka sitä on häneltä kysytty. Tämä muutettu kertomus on ollut hyvin yleisluontoinen, lyhyt ja niukkasanainen. Hän ei ole osannut kertoa juuri mitään tapahtuneesta ennen ja jälkeen teon.

Lisäksi oikeus katsoo, ettei tytön siskojen ja isän kertomuksia voi pitää luotettavina.

– Kertomuksissa on piirteitä siitä, että he olisivat sopineet keskenään, mitä kertovat tapahtumista, oikeus päätteli.

Todistajat selittivät tytön vammoja muun muassa sillä, että tyttö olisi hypännyt alas ensimmäisen kerroksen ikkunasta. Reikä tärykalvossa tytöllä oli yhden selityksen mukaan ollut lapsuudesta saakka.

Tytön siskonmies tuomittiin neljän kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hänen on korvattava tytölle 2 500 euroa kivusta ja särystä sekä muusta tilapäisestä haitasta.

Lanko haki tuomiolle valituslupaa Turun hovioikeudesta. Lupaa ei myönnetty.