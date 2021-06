Puolustusvoimien kuvaaja halusi Hornetin ja auringonpimennyksen samaan kuvaan – yllätys paljastui vasta koneen näytöltä

Kuvaajan mukaan kuvan onnistumisen taustalla oli paljon hyvää tuuria.

Suomessa nähtiin torstaina päivällä osittainen auringonpimennys.

Puolustusvoimien taistelukamerayksikön operaattori, vääpeli Samuli Haapala ikuisti Rovaniemellä auringonpimennyksen samaan kuvaan Suomen ilmavoimien Hornet-hävittäjän kanssa.

– Tiesin auringonpimennyksestä ja haaveena oli saada se ja joku koneista samaan kuvaan, Haapala kertoo.

Haapala otti kuvan kahden aikaan päivällä, kun pimennys oli syvimmillään. Hän pohti, kuinka etäällä pitäisi olla, että kone olisi oikeassa mittasuhteessa aurinkoon. Sitten hän lähti metsästämään sopivaa paikkaa tukikohdan ulkopuolelta.

– Menin sellaiseen paikkaan, josta pystyy kuvaamaan suoraan ylöspäin ja mietin, että tästä ne koneet ehkä menevät yli.

Koneet lensivätkin yli, ja seitsemäs hävittäjä tarttui Haapalan ruutuun.

– Ihan tuurista oli kiinni, että onnistuin.

Haapala ei aluksi huomannut, että hävittäjä oli osunut samaan kuvaan auringon kanssa, koska kuva oli niin pimeä. Vasta tietokoneella muokatessa hävittäjä tuli esiin.

– Oli vähän yllätys, että se löytyi. Kuvia tuli kuitenkin yli tuhat.

Haapala on aiemmin napannut samaan kuvaan hävittäjän ja kuun. Hän ajatteli, että vastapainoksi sopisi kuva hävittäjästä ja auringosta. Torstain auringonpimennys tarjosi siihen hyvän mahdollisuuden.

Pohjoisessa on käynnissä Arctic Challenge Exercise 21 -harjoitus, jossa lennetään kaksi lentokierrosta päivässä Suomen, Ruotsin ja Norjan alueella. Harjoituksessa on mukana yli 70 ilma-alusta. Suomessa harjoituksessa on käytössä Lapin lennoston Rovaniemen tukikohta.

Suomen, Ruotsin ja Norjan ilmavoimat järjestävät harjoituksen yhdessä. Harjoituksessa on mukana lento-osastoja Alankomaista, Iso-Britanniasta, Saksasta, Tanskasta ja Yhdysvalloista sekä NATO:n E-3A AWACS -johtokeskuskone.

Harjoitus alkoi 7. kesäkuuta ja kestää 18. kesäkuuta saakka.