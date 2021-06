Kaksi koronarokotetta saaneiden matkustajien ei jatkossa tarvitse käydä koronatestissä maahantulopisteellä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Viimeisimmän rokotteen saamisesta on täytynyt kulua vähintään kaksi viikkoa.

THL kertoo päivittäneensä maahantulopisteiden terveysviranomaisille suunnattua ohjetta maahantulosta.

Lisäksi testiin ei tarvitse ohjata matkustajaa, joka on sairastanut koronataudin viimeisen kuuden kuukauden sisällä sekä saanut vähintään yhden rokoteannoksen vähintään viikkoa aiemmin.

Koronatestiin ei tarvitse mennä rajalla myöskään siinä tapauksessa, jos matkustajalla on todistus yhdestä koronarokoteannoksesta ja viimeisestä rokotuskerrasta on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Tässä tapauksessa terveysviranomaiset pyytävät matkustajalta yhteystiedot, jotta tämä voidaan ohjata koronatestiin, kun maahantulosta on kulunut vähintään 72 tuntia.

Uudet ohjeistukset koskevat suomalaisia ja Suomessa vakituisesti asuvia matkustajia, sillä Suomen hallitus on jatkanut maahantulon rajoituksia kesäkuun lopulle asti. Tällä hetkellä välttämätön työmatkaliikenne sekä lentoliikenteessä kaikki työmatkaliikenne on sallittua Suomen ja muiden EU- tai Schengen-maiden välillä.

Lakiluonnos uudesta maahantulomallista on parhaillaan hallituksen käsittelyssä.