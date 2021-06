Jyrki Lehtolan kolumni: Kuntavaaleissa jokainen meistä on lapsisheriffi

Helsingin tärkeimmät kysymykset ovat muuttuneet Suomen tärkeimmiksi kysymyksiksi, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Olipa kerran Suomi, nuori maa, joka halusi kasvaa aikuiseksi. Yksi mies hallitsi maata 26 vuotta ja jätti jälkensä. Nokioita tuli ja meni. Maa kasvoi, taantui ja kasvoi.

Sitten vuoden 2021 kuntavaalit lähestyivät.

Yksi ehdokkaista, aikuinen mies, Sipoonrannan sottaaja, joka ei ole ikinä yhtään venäläistä edes tavannut, osti suuren päivälehden etusivun vaalimainoksekseen. Siinä luki ”Tässä kaupungissa ei ole kuin yksi seriffi”.

Olipa kerran Suomi, joka huomasi, että yhteisön kasvaminen aikuiseksi on vaikeaa, jos yhä useampi aikuinen julistaa olevansa lapsi.

Vielä hetki sitten kuntavaaleissakin pyrittiin esittämään parempaa, viisaampaa ja tietävämpää kuin oli.

Viimeistään tänä vuonna kuntavaalit muuttuivat lasten missikisoiksi, jossa normaalia rumemmat ihmiset lukevat lapusta, että ”luonto ja urheilu ovat aina olleet lähellä sydäntäni” ja toivovat sen riittävän.

Koska kyseessä ovat myös somevaalit, sosiaalisessa mediassa lapsiehdokas tekee selväksi, että kunnan asioita tärkeimpiä ovat vain omat asiat. Niihin kuuluu oma vaalimenestys, koska ehdokkaan ansaintalogiikka on hapertunut sellaiseksi, että enää vain kuntavaalien avulla voi toivoa ponnistavansa korkeammalle.

Median kyselyiden avulla lapsivaaleissa on selvitetty, mikä kuntalaisia tulevaisuudessa mietityttää. Useita huolestuttaa vanhusten asema, koska lapset pitävät vanhuksia sillä lailla yksinkertaisina, etteivät ne tiedä, kun niille valehdellaan. Pride-liputus on toinen lapsia huolettava kysymys, sillä se on yksinkertainen asia, johon jokaisella lapsella on vahva kanta, jolla ei ole merkitystä.

Ja sitten se tv:stä tuttu sheriffi, sen kanta vähän kaikkeen on, että häh, mä en tajuu eli tätäkään ei tarvitse ymmärtää. Hyvä seriffi siitä tulisi.

Ahvenmaa mukaan lukien Suomessa on 309 kuntaa. Yksi niistä on Helsinki.

Viimeisimmän tutkimuksen mukaan Suomessa on 142 kuntapolitiikkaan erikoistunutta toimittajaa, asiantuntijaa ja kommentaattoria. Niistä 141 haluaa puhua Helsingistä, eikä kukaan edes tiedä, että se 142. asiantuntija kuoli jo viisi vuotta sitten, koska kenenkään mieleen ei ole tullut kysyä siltä mitään, kun se halusi puhua muustakin kuin Helsingistä.

Helsingin tärkeimmät kysymykset ovat muuttuneet Suomen tärkeimmiksi kysymyksiksi, eivätkä niitä ole sosiaalisen eriarvoisuuden kasvaminen, asuntopolitiikka ja muut tylsät aikuisasiat. Tärkeitä kysymyksiä ovat Helsingin pormestarin sukupuoli, leppoisa ostelu Aleksanterinkadulla ja se, että Wolt-kuskeille pitäisi saada samanlaiset ajo-oikeudet kuin hätätehtäviä suorittaville ambulansseille ja paloautoille.

Niin Helsingistä tuli Suomi, Suomesta Helsinki, ja sen pituinen se.