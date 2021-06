Satojentuhansien 16–25-vuotiaiden nuorten ensimmäinenkin korona­rokoteannos on nyt vaarassa lykkääntyä

Juhannusviikon ennätyserän jälkeen Pfizerin toimitusmäärä pienenee ennakkotietojen mukaan dramaattisesti heinäkuussa.

Suomen koronavirusrokotetilanteesta kantautuu hyviä ja huonoja uutisia.

Otetaan hyvät ensin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ennakkotiedon mukaan Suomeen tulee juhannusviikolla epidemia-ajan suurin rokotetoimituserä Pfizerilta: 400 000 annosta.

Muutoinkin kesäkuun toimitusmäärät pysyvät ilahduttavan korkeina. Tällä ja ensi viikolla Suomeen tulee 320 000 annosta ja vielä juhannuksen jälkeiselläkin viikolla 290 000 annosta.

Lue lisää: Saako korona­rokotteen mökki­kunnassa? Suosituimmilla alueilla on halua, mutta yksi ongelma estää

Näin päästään kesäkuun loppuun mennessä tavoiteltuun viiteen miljoonaan rokoteannokseen. Suomeen on silloin tullut 5,08 miljoonaa annosta.

Kesäkuun loppuun mennessä noin miljoona ihmistä on saanut molemmat annokset ja noin 3,1 miljoonaa ihmistä rokotettu kertaalleen eli vähintään yhden rokotteen on saanut 4,1 miljoonaa ihmistä.

Suomen väkiluku on reilut 5,5 miljoonaa, ja heistä koronarokotusikäisiä, vähintään 16-vuotiaita, on Tilastokeskuksen mukaan reilut 4,6 miljoonaa, eli yli 500 000 ihmistä on yhä rokottamatta kesäkuun päättymisen jälkeen. Pitää tosin muistaa, että kaikki rokotusikäiset eivät aio rokotusta ottaa.

Kesäkuun jälkeen rokotettavaksi jäävät ovat pääosin nuorinta rokotusikäryhmää, 16–25-vuotiaita nuoria ja nuoria aikuisia.

Sitten ne huonot uutiset.

30–34-vuotiaat helsinkiläiset lähtivät innokkaasti liikkeelle, kun heidän ikäryhmänsä koronarokotukset alkoivat maanantaina.

Näiden kesäkuun jälkeen rokottamattomien ensimmäinenkin rokoteannos uhkaa venyä pitkälle loppukesään tai jopa syksyyn.

Syynä on se, että Pfizerin rokotetoimitusmäärät putoavat ennakkotietojen mukaan dramaattisesti heinäkuussa. Pudotus liittyy ilmeisesti siihen, kun vuosikvartaali vaihtuu kesäkuun lopussa Q2:sta Q3:een.

– Pfizerilta on tullut sellainen ennakkotieto, että toimitusmäärät olisivat heinäkuussa samaa tasoa kuin huhti-toukokuussa eli noin 200 000 annosta viikossa, THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio sanoi.

Se puolestaan tarkoittaa sitä, että kun huhti-toukokuussa piikitettiin isoja määriä ykkösannoksia, niin nyt heinäkuussa Suomeen tulevat rokoteannokset menevät melkein kaikki pelkiksi kakkosannoksiksi. Uusia ykkösannoksia päästään antamaan heinäkuussa todella vähän.

Heinäkuu käsittää viikot 27–30. THL:n rokotetilastosta käy ilmi, että 12 viikkoa takaperin viikolla 15 annettiin 204 000 ykkösannosta, viikolla 16 niitä oli lähes 191 000, viikolla 17 melkein 197 000 ja viikolla 18 yli 205 000.

Lähes kaikki Suomeen heinäkuussa tuleva Pfizerin rokote menee kakkosannoksiin. Uusia ykkösannoksia ei juuri pystytä antamaan.

Jos Pfizerin toimitusmäärä tosiaan jää heinäkuussa 200 000 annokseen viikossa, koko heinäkuun aikana Suomessa pystytään antamaan vain joitakin tuhansia uusia ykkösannoksia 16–25-vuotiaille.

Modernan toimituserät auttavat toki jonkun verran, mutta nekin ovat pieniä, vain joitakin kymmeniätuhansia annoksia viikossa.

Eli satojentuhansien nuorten ja nuorten aikuisten ensimmäinenkin rokoteannos uhkaa jäädä elokuulle ellei vielä myöhäisemmäksikin.

- Jos näin korkea rokotekattavuus jatkuu kuin on ollut nyt 40–60-vuotiaissa, niin jotkut nuoret voivat joutua odottamaan ensimmäistäkin rokoteannosta elokuulle saakka, Kontio vahvistaa.

Johtava asiantuntija Mia Kontio harmittelee Pfizerin rokotetoimitusten pienenemistä. Sen takia osa joutuu odottamaan ykkösannostaankin pitkälle loppukesään.

Kakkosannosten antaminen on tässä kohtaa tärkeämpää, jotta jo kertaalleen rokotettujen rokotesuoja ei ala vanheta.

Pitkään julistettu tavoite siitä, että jokainen rokotuksen haluava suomalainen olisi rokotettu ainakin kertaalleen heinäkuun puoleenväliin mennessä, ei siis valitettavasti toteudu millään.

Heinäkuun rokoteniukkuus ei tee epidemian hallinnasta ainakaan helpompaa, koska täysin suojaamattomien osuutta ei saada heinäkuussa juuri pienennettyä. Se on toki positiivista, että noin 800 000 suomalaista saadaan rokotettua valmiiksi ja heille paras mahdollinen suoja koronainfektiota vastaan.

Myös sitä Kontio pitää hyvänä, että kahdella rokoteannoksella täysin suojattujen osuus 80 vuotta täyttäneistä on jo nyt 75 prosenttia.