Ilmaantuvuus ei enää laske Pirkanmaalla – nyt 12 uutta tartuntaa

Yhden viikon ilmaantuvuus oli pienempi jo ennen toukokuun puoliväliä.

Pirkanmaa siirtyi tiistaina koronaepidemian perustasolle, mutta käytännössä tartuntojen määrä ei ole viimeisen kuukauden aikana juurikaan pudonnut.

Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) ilmoitti, että keskiviikkona Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella todettiin 12 uutta tartuntaa. Kahden viikon ilmaantuvuus sataa tuhatta ihmistä kohden on nyt 21,3.

Tähän mennessä kevään alin ilmaantuvuuslukema 20,9 tilastoitiin Taysin raportoimien lukemien mukaan viime viikon sunnuntain päätteeksi. Alle 20:n lukemissa oltiin viimeksi marraskuussa.

Kahden viikon ilmaantuvuus alitti 30:n rajan tänä keväänä ensimmäisen kerran 14. toukokuuta. Tuolloin lukema oli 27,7.

Yhden viikon ilmaantuvuus kertoo paremmin siitä, miten tartuntojen määrä on jumittunut paikoilleen miltei koko kuukauden ajaksi. Viikon ilmaantuvuus on nyt 11,4. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeisen seitsemän päivän aikana PSHP:n alueella on todettu 62 tartuntaa.

Alemmalla tasolla käytiin jo 14. toukokuuta. Tuota edeltäneen seitsemän päivän aikana tartuntoja todettiin Taysin mukaan 60. Viikon ilmaantuvuus oli siis 11,1.

Keskiviikon 12 tartuntaa Fimlab analysoi 1008 näytteen joukosta. Positiivisten näytteiden osuus viimeisen seitsemän päivän osalta on nyt 1,03 prosenttia.

Toukokuun puolivälissä positiivisten näytteiden osuus kävi jo noin 0,5 prosentissa. Kyseinen lukema on yksi tärkeimmistä, kun sairaanhoitopiirin epidemiatasoa määritellään.

Kiihtymisvaiheen raja on yksi prosentti, joten Pirkanmaalla on ainakin hetkellisesti palattu perustasoa korkeampiin lukemiin.