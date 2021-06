Saako korona­rokotteen mökki­kunnassa? Suosituimmilla alueilla on halua, mutta yksi ongelma estää

Rokotteita riittää vain kunnan omille asukkaille.

Monissa Suomen kunnissa asukasmäärä kaksin- tai jopa kolminkertaistuu kesälomakuukausien aikana.

Suomen suosituimmilla kesäloma-alueilla olisi periaatteellinen valmius ja halukin rokottaa myös kesäasukkaat.

– Halua meillä kyllä olisi. Meidän puolestamme myös resurssit olisivat valmiina, rokotushenkilöstö ja rokotuspaikat, Etelä-Savon sote-kuntayhtymän Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo.

Essoten alueella ovat suosituista kesämökkikunnista Mikkelin ympäristössä mm. Juva, Kangasniemi ja Mäntyharju.

Idea tyssää kuitenkin kuin seinään yhden seikan takia: rokotetta ei yksinkertaisesti ole.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL jakaa rokotteet eri puolille Suomea kunnissa vakituisesti asuvien lukumäärän perusteella, kesämökkeilyä ei oteta huomioon.

Näin ollen rokotetta ei riitä jaettavaksi kunnan ulkopuolisille.

– Rokotemäärä on tässä se haaste. Kaikki mikä tulee, menee oman väestön ykkös- ja kakkosannoksiin, Seppälä kuvaa.

Seppälä sanoo, että Essoteen tulee päivittäin kyselyitä alueen kesäasukkailta, olisiko rokotus mahdollisuus saada kesämökkikunnasta. Samaa sanoo naapurista Itä-Savon sote-kuntayhtymän Sosterin johtajaylilääkäri Jaana Luukkonen.

– Ensimmäiset kyselyt tulivat jo kevättalvella ja yksittäisiä kyselyitä edelleen päivittäin, Luukkonen sanoo.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Sosterin suosittuja kesämökkipaikkoja ovat mm. Rantasalmi, Sulkava ja Punkaharju (kuuluu nykyisin Savonlinnaan).

Sosterin alueella linjauksena on se, että koronarokotus voidaan antaa alueella pitkäaikaisesti olevalle, jos rokotuksen hakeminen omasta kotikunnasta on kovin hankalaa. Tällaisia rokotuksia Sosterin alueella on annettu muutama.

– Se tarkoittaa pidempää aikaa kuin muutaman viikon oleilua omalla kesämökillä. Jos kesäasunnolla on yli kuukauden ja rokotuksen hakeminen omasta kotikunnasta on hyvin vaikeaa, niin sellaisia voimme harkita, Luukkonen miettii.

Itä-Savo saa koronarokotetta sen verran niukasti, että Sosteri rokottaa tällä hetkellä omasta väestöstään 40 vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia.

– THL ei jaa rokotteita kesäasukkaiden määrän perusteella vaan on suositellut, että jokainen käy rokotuksella omassa kotikunnassaan. Tätä joutuu suosittamaan myös Sosteri, Luukkonen painottaa.

Sama linja on Etelä-Karjalan sote-kuntayhtymässä Eksotessa. Mahdollisuus koronarokotteeseen voi tulla esimerkiksi, jos asuu alueella pitkään kausiluonteisen työn takia. Kesäasuminen ei tähän etuuteen kuulu.

– Jos oleskelee alueella lyhyen ajan, meillä ei ole mitään mahdollisuutta rokottaa ulkopaikkakuntalaisia. Jos asuu pidemmän ajan, voimme harkita, mutta silloin puhutaan useiden viikkojen tai kuukausien oleskelusta, koronarokotuksista vastaava hoitaja Sari Kuitto Eksotesta sanoo.

– Tärkeämpää on nyt saada alueen omat kansalaiset rokotettua, Kuitto painottaa.

Eksotessa avataan torstaina ajanvaraus kaikille rokotusikäisille, siis yli 16-vuotiaille.

– Toivomme kaikkien rokotusvuorossa olevien varaavan ajan mahdollisimman nopeasti. Toivomme myös, että ihmiset pitäisivät mielessä sen, että vaikka rokotusvuoro osuisi kesään, se on kuitenkin vain pieni hetki kesästä ja vain hyvin harvalle tulee rokotuksesta sellaisia oireita, jotka häiritsevät lomasuunnitelmia, Kuitto lisää.

Johtava asiantuntija Mia Kontio THL:stä sanoo, että kesäasumista ei voida tällä hetkellä ottaa rokotejakelussa huomioon.

Tilanne veisi helposti ojasta allikkoon. Jos rokotteita allokoitaisiin kesämökkikuntaan ja kesämökin omistaja ei olisikaan mökillään vaan kotikunnassaan, rokote olisi taas väärässä paikassa.

– Rokotteita olisi mahdollista jakaa jollakin toisellakin tavalla, jos tiedettäisiin, missä ihmiset ovat. Kunnassa kirjalla olemisen lisäksi toista tällaista rekisteriä ei kuitenkaan tällä hetkellä ole, Kontio sanoo.