”Voi herran vetele!” Arvoalueella asuvan Jorman, 70, kuppi meni nurin korona-ajan ilmiöön – asukkaat palkkasivat vartijat pysäyttämään pihoille virtsaavat ja ulostavat nuoret

Sinebrychoffin puiston läheisyydessä asuvat helsinkiläiset kuvailevat tilannetta pahimmaksi 20 vuoteen.

Alkukesän lämpiminä iltoina Helsingin puistoissa on kajahdellut suruttoman nuoruusajan ääniä, mutta Bulevardilla Punavuoressa alkanutta pussikaljakautta seurataan raivon ja epätoivon sekaisissa tunnelmissa. Sinebrychoffin puiston vieressä asuva mieshenkilö kertoo kovaäänisen musiikinpaukkeen kantautuneen asuntoihin jopa kello kahdelta yöllä.

– Nuoret tulevat ikkunoiden eteen parvekkeen alle kusemaan suoraan seinään. Tytötkin paljastavat tietämättään kaikenlaista ja jättävät jälkeensä papereita, mies sanoo.

Koffin puiston tuntumassa asuvat punavuorelaiset ovat tottuneet todistamaan aamun koitteissa roskaista luontomaisemaa.

– Sunnuntaina oli odotettavissa melkoinen katastrofi. En ole jumalauta koskaan toivonut niin paljon, että Suomi häviäisi MM-finaalissa.

Samaisen taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Jorma Kosunen,70, kertoo alkaneen kesän pitäneen sisällään eniten järjestyshäiriöitä 20 vuoteen. Levottomimmaksi tilanne kärjistyi koulujen päättäjäisten yhteydessä, jolloin taloyhtiöt palkkasivat turvallisuusyrityksestä viikonlopuksi kaksi vartijaa hätistelemään pihalle virtsaamista yrittäviä nuoria.

– Näin ei voi jatkua. Olemme toivoneet polunvarsille rauta-aitoja, mutta kaupungin edustajat eivät ole vihreää valoa näyttäneet. Asenne tuntuu olevan kärsi kärsi, kirkkaamman kruunun saat, Rajavartiolaitoksen entinen eversti kuvailee tilannetta.

Kosusen mukaan taloyhtiössä asuu pääosin iäkästä väkeä, jota kohtaan juhlijoiden käytös on ollut välillä hyökkäävääkin. Toisinaan parvekkeen alle virtsaamisesta huomauttaneille vanhuksille vastaillaan hävyttömillä letkautuksilla. Viikonloppuisin pihalta löytyy säännöllisesti myös ulostetta.

Aamun sarastaessa puistoalue on Kosusen mukaan tätä nykyä järkyttävässä kunnossa. Nurmikolla lojuu tyhjien tölkkien ja pullojen lisäksi paperiroskaa, joskus jopa kokonaisia ilmapatjoja.

– Lauantaina sellaisia siellä näin ja mietin, että voi herran vetele!

JUHLIJOIDEN virtsauspaikaksi vakiintuneessa taloyhtiössä asustava Katriina Jauhola-Seitsalo arvelee tilanteen pahentuneen korona-ajan ravintolarajoitusten seurauksena. Vaikka Koffin puistoon on toimitettu muutama bajamaja, ei määrä voi hänen mukaansa mitenkään vastata suurten ihmisjoukkojen tarpeisiin.

Katriina Jauhola-Seitsalo kertoo asukkaiden toivovan taloyhtiön suojaksi aitaa.

Bajamajojen suppean määrän nostaa esille myös Sinebrychoffinkadulla sijaitsevan taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pirjo Hallipelto. Hallipelto katsoo varsinkin päättäjäisviikonlopun tapahtumasarjan olleen varsin hyvin aavistettavissa illaksi ovensa sulkevien ravintoloiden ja lämpimän sään yhteydessä.

– Nuoriso on jostain syystä nyt löytänyt Koffin puiston, eikä välttämättä enää vietä niin paljon aikaa Ruttopuistossa tai Hietaniemen rannassa.

Juhlijoiden rauhoittamiseksi Koffin puistoon on asetettu jo vuosia sitten nurmikon kerran illassa kastelevia sadettajia. Niiden tehokkuus on alueella asuvan miehen mukaan jäänyt vaatimattomaksi. Vettä suihkuaa kerralla vain pienelle nurmialueelle, eikä mies usko hetkellisen kastumisen hetkauttavan lämpimässä hurvittelevia juhlijoita.

Virtsaamisen torjumiseksi Bulevardin asukkaat ovat joutuneet ottamaan kesän aikana omat aseet käyttöön.

Hermoja repivästä tilanteesta huolimatta Jorma Kosunen kertoo ymmärtävänsä kesäkarkeloinnin viehätyksen.

– Humpan pitää soida, se on lähtökohta. On hyvä, että väki liikkuu ja on hyvällä mielellä, mutta tiettyjä sääntöjä tulee noudattaa. On korjattava jälkensä ja asioitava ja ulostettava siellä, missä kuuluu, taloyhtiön puheenjohtaja kiteyttää.

Asukkaiden mukaan poliisi on joutunut vierailemaan Koffin puistossa alkaneen kesän aikana useita kertoja. Päättäjäisviikonloppuna Helsingin poliisilaitos tiedotti tyhjentäneensä puiston juhlijoista taatakseen alueen kokonaisturvallisuuden. Vastaaviin toimenpiteisiin poliisi ryhtyi alueella helatorstain jälkeisenä yönä 14. toukokuuta.

Järjestyslain 7. pykälä kieltää virtsaamisen ja ulostamisen yleisellä paikalla siten, että siitä aiheutuu häiriötä yleiselle järjestykselle tai vaaraa terveydelle.