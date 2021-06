Professori Juha Rinne pitää Aducanumabin hyväksyntää tärkeänä virstanpylväänä Alzheimerin hoidossa. Alustavien tulosten mukaan uusi lääke hidastaa muistin ja toimintakyvyn heikkenemistä.

Alzheimerin taudin tutkimuksessa otettiin maanantaina merkittävä askel, kun Yhdysvaltojen elintarvike- ja lääkevirasto FDA hyväksyi amerikkalaisen Biogenin yhdessä japanilaisen Eisain kanssa valmistaman Alzheimer-lääke Aducanumabin.

Kyseessä on myyntiluvan saanut ensimmäinen Alzheimer-lääke lähes 20 vuoteen ja kaiken kaikkiaan ensimmäinen taudin syntymekanismiin vaikuttava lääke.

Vaikka myyntilupa on vielä ehdollinen ja vasta Atlantin tuolla puolen, Turun yliopiston professori, neurologi Juha Rinne on toiveikas. Tunnelin päässä on valoa.

– Vaikuttaa lupaavalta, hän sanoo.

– Kyllä Alzheimerin taudin hoidossa vaaditaan hyvin moneen eri asiaan vaikuttamista, mutta tämä on hyvä alku.

– Alustavien tulosten mukaan muistin ja muiden tiedonkäsittelytoimintojen heikentyminen oli hitaampaa Aducanumabia saaneilla henkilöillä kuin lumelääkettä saaneilla, ja heidän päivittäinen toimintakykynsä pysyi parempana ja heikkeni hitaammin kuin lumelääkkeitä saaneilla, Rinne kertoo.

Miia Kivipellon mukaan uutinen Aducanumabin ehdollisesta myyntiluvasta herättää toivoa. Kivipelto työskentelee Tukholmassa Karoliinisen instituutin neurogeriatrian professorina.

Karoliinisen instituutin neurogeriatrian professori Miia Kivipelto pitää uutista iloisena, vaikka lääke onkin vielä kaukana eurooppalaisista apteekeista.

– Kyllähän tämä siinä mielessä on iso asia, että 18 vuotta siitä on aikaa, kun Alzheimer-lääke viimeksi on tullut markkinoille. Se on pitkä aika. Että jotain tapahtuu lääkekentässä, eikä tämä varmasti tähän jää vaan toivottavasti tulee vielä uusia lääkkeitä ja vielä tehokkaampia. Tämä on uusi avaus lääkerintamalla, Kivipelto sanoo.

– Oikealla polulla ollaan. Totta kai realistinen ote on sitä, että ei tämä vielä ole koko Alzheimerin tautia parantava, mutta tämä on ensimmäinen askel.

FDA myönsi lääkkeelle nopeutetun käsittelyn, sillä kyseessä on vaikea ja suurta inhimillistä kärsimystä aiheuttava sairaus, johon ei ole parantavaa hoitoa. Lupaprosessi on käynnissä myös Euroopan lääkevirasto EMAssa, minne myyntilupahakemus jätettiin lokakuussa.

– Luulisi, että piakkoin kuultaisiin jotakin. Päätöshän saattaa olla samanlainen kuin Yhdysvalloissa mutta saattaa se olla toisenlainenkin, Rinne sanoo.

EU-lain mukaan EMA vastaa muun muassa kaikkien uusien innovatiivisten lääkkeiden myyntiluvista. Sitä kautta lääke voisi päästä myös Suomen markkinoille.

Kivipelto arvioi, että FDA:n myyntiluvan ja apteekin hyllyn välillä on voi kulua vielä muutama vuosi.

Yhdysvalloissa viranomaiset vaativat valmistajilta vielä Aducanumabin suhteen lisätutkimuksia, joissa varmistetaan käytännön kliininen teho. Lääkettä on tutkittu 3 482 ihmisellä kolmessa eri tutkimuksessa.

Tutkijat ovat olleet vuosien varrella esittäneet myös monia lääkkeen tehoa kyseenalaistavia lausuntoja. Tutkimukset keskeytettiin vuonna 2019 kuukausiksi, kun tulokset eivät vaikuttaneet lupaavilta. Kun annoskokoa kasvatettiin, saatiin tutkimuksessa taas toivottuja tuloksia.

Euroopan lääkevirasto EMAn pääkonttori muutti brexitin myötä Lontoosta Amsterdamiin vuonna 2019. Myös Helsinki havitteli pääkonttoria.

Aducanumabin vaikutus perustuu Alzheimerin taudissa aivoihin kertyvän amyloidiproteiinin vähentämiseen.

– Aducanumab on vasta-aine, joka sitoutuu amyloidiproteiiniin, jota alkaa Alzheimerin taudissa aivoihin kertyä, ja se alkaa muodostaa kasautumia eli plakkeja, Rinne kertoo.

– Iso ero aikaisempiin lääkkeisiin on, että tämä lääke vaikuttaa juuri yhteen näistä aivoissa havaituista patologisista muutoksista, joita Alzheimerin taudissa aivoihin syntyy, kun taas aikaisemmat lääkkeet ovat oireita lievittäviä, mutta ne eivät vaikuta itse sairauden mekanismiin.

Amyloidin ja Alzheimerin suhdetta on tutkittu kymmeniä vuosia. Uusi lääke saattaa vähentää myös taudin varhaisessa vaiheessa esiintyviä liukoisia amyloidimuotoja, jotka vaikuttavat nykytutkimuksen valossa plakkia haitallisemmilta.

Aducanumab ei kuitenkaan yksin voi parantaa Alzheimerin taudista tai täysin pysäyttää sen etenemistä.

– Amyloidi on keskeinen taudin synnyssä, mutta se ei ole ainoa muutos, joka aivoissa tapahtuu, ja pelkästään amyloidiin vaikuttamalla tuskin pystytään sairauden kehittymistä estämään tai sen eteneminen pysäyttämään.

Lääkettä annostellaan potilaalle kuukausittain suonensisäisesti nesteinfuusiossa eli tiputuksessa. Hoito saattaa haittavaikutuksena aiheuttaa aivoturvotusta, joka on yleensä oireetonta ja ohimenevää, mutta voi aiheuttaa päänsärkyä, sekavuutta, huimausta, näköhäiriöitä tai pahoinvointia.

Aducanumab tehoaa nimenomaan varhaisessa vaiheessa olevaan Alzheimerin tautiin. Sen tehoa ei ole tutkittu pidemmällä olevaa tautia sairastavilla.

Olisi tärkeää myös uusien lääkkeiden kannalta, että tauti kyettäisiin diagnosoimaan varhain ja lääkitys päästäisiin aloittamaan mahdollisimman nopeasti.

Nykyisin diagnosointi perustuu potilaan oireisiin, aivojen magneettikuvauslöydöksiin ja amyloidikertymien havaitsemiseen selkäydinnäytteestä tai aivokuvauksella.

Tutkimusvaiheessa on muun muassa se, voitaisiinko diagnoosin varmistuksessa tulevaisuudessa käyttää apuna verinäytettä tai silmänpohjakuvausta. Se olisi helppo, kivuton ja halpa tapa tehdä biologinen diagnoosin varmistus.

– Paljon mukavia pikku uutisia monen monen vuoden jälkeen. Onhan se ihan positiivista, Kivipelto kommentoi uutta mahdollisuutta varmistaa diagnoosi verinäytteestä.

TYKSissä helmikuussa 2020 kuvatussa uudessa, Suomen ensimmäisessä PET-laitteessa voidaan kuvata PET-aivokuvia ja magneettikuvia samaan aikaan. Juha Rinne kuvassa vasemmalla.

Muistisairauksien tarkka diagnoosi ja tepsivä hoito ovat yhteiskunnallisesti tärkeitä myös siksi, että sairauksilla on suuri hintalappu. Tärkeintä toki on auttaa potilaita ja heidän läheisiään ja parantaa heidän elämänlaatuaan.

– Kaikki hoidot millä voidaan potilaiden tilaa kohentaa tai hidastaa sen heikkenemistä ovat kyllä tervetulleita, ja ne osoittautuvat toivon mukaan myös kustannustehokkaiksi, Rinne sanoo.

Maailmalla tutkitaan yli sataa eri tutkimusvaiheissa olevaa lääkettä Alzheimerin tautiin. Ne vaikuttavat taudin eri mekanismeihin. Joukossa on niin täysin uusia lääkeaineita kuin jo markkinoilla olevia muiden sairauksien hoitoon suunnattuja lääkkeitä, joiden vaikutuksia Alzheimerin tautiin selvitetään.

Vaikka uusia lääkkeitä Alzheimerin tautiin ei ole tuotu markkinoille 18 vuoteen, on tiede löytänyt paljon uusia elintottumuksiin liittyviä tapoja vähentää todennäköisyyttä sairastua tautiin ja hidastaa taudin kulkua.

Rinteen mukaan lääkkeiden lisäksi on sairauden hoidosta puhuttaessa on muistettava elintavat ja Alzheimerin riskisairaudet. Muun muassa diabetes ja verenpainetauti lisäävät alttiutta Alzheimeriin.

– Monipuolisella elintapoihin vaikuttamisella, missä otetaan huomioon tietyt riskiä lisäävät sairaudet, kiinnitetään huomioita ruokavalioon, liikuntaan, sosiaaliseen aktiivisuuteen, aivojen käyttämiseen ja harjoitteluun, voidaan hidastaa muistitoimintojen ja toimintakyvyn heikentämistä.

Juha Rinne ei usko, että Alzheimerin tautiin voidaan kehittää yhtä kaiken parantavaa ihmekapselia, mutta hän on optimistinen tulevaisuuden suhteen.

Tavoitteena on mahdollisimman paljon hyvää, itsenäistä ja toimintakykyistä aikaa Alzheimeriin sairastuneille.

– Varmaankaan ei yhtä parantavaa lääkettä löydy, koska tämä on niin monimutkainen ja monitekijäinen sairaus ja aivoissa tapahtuu niin erilaisia muutoksia. Täytyy olla optimisti, että kun tieto lisääntyy, pystytään löytämään jonkinlainen yhdistelmä, millä voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti ja riittävän aikaisin aloitettuna vaikuttaa tähän sairauteen tehokkaasti, Rinne sanoo.

– Sen kokonaan ehkäiseminen voi olla vaikeaa, mutta jos pystyttäisiin vaikka merkittävästi hidastamaan, ihminen voisi elää ihan hyvää ja toimintakykyistä elämää, kun sairauden eteneminen on saatu hidastettua.

Miia Kivipelto on samoilla linjoilla. Hän vertaa tilannetta syöpälääkkeisiin. Tarvitaan koko paletti lääkkeitä hoitoarsenaaliin, mutta ensimmäinen lääke on aina merkittävä harppaus kohti parempia hoitokeinoja.

Eriasteista Alzheimerin tautia sairastaa Suomessa arviolta 130 000 ihmistä. Maailmalla sairastuneet lasketaan kymmenissä miljoonissa.