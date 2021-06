Puoliso löytyi Tinderistä, liikemiesura alkoi mattopesulassa – tätä et ehkä tiennyt suomalaisista puoluejohtajista

Ilta-Sanomat listasi suomalaisista puoluejohtajista 45 asiaa, jotka saattavat yllättää.

Sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin

Sanna Marin, Sdp

1 On kertonut, että oli nuorena lahjakas kuvataiteissa, mutta ei erityisen ahkera koulussa. Lukioon hän pääsi ”juuri ja juuri”, mutta myöhemmin hänestä tuli perheensä ensimmäinen ylioppilas ja korkeakouluun päätynyt.

2 Tapasi puolisonsa Markus Räikkösen 18-vuotiaana Tampereella baarissa.

3 On kertonut olevansa hard rockin, funkin ja vanhan hiphopin ystävä. Maininnut yhdeksi suosikkibändikseen yhdysvaltalaisen Rage Against the Machinen.

4 On maininnut pitävänsä erityisesti ulkoilusta Pirkanmaan lähiluontokohteissa.

5 Ensimmäinen työpaikka oli 15-vuotiaana kesätyö tamperelaisen leipomon pakkaamossa.

Rkp:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson

Anna-Maja Henriksson, Rkp

1 Henriksson avioitui miehensä Janne Henrikssonin kanssa vuonna 1991 eli pariskunta viettää tänä vuonna helmihäitä.

2 Kova musikaalien ystävä ja Abba-fani. On kertonut, että suosikkimusikaalinsa on Mamma Mia!

3 Henriksson kertoo kannustavansa pietarsaarelaisia jalkapallojoukkueita FF Jaroa ja Fc Unitedia. Tv:stä katsottuna hän pitää eniten jääkiekosta.

4 Lukioaikana pelasi lentopalloa kolmannessa divisioonassa, minkä lisäksi hän harrasti nuorena uintia ja yleisurheilua.

5 Kun Henriksson saapuu perjantaisin kotiin, hänen puolisonsa on yleensä laittanut ruoan valmiiksi. Ruoanlaitto sujuu myös Henrikssonilta itseltään, ja aviomies on kuvaillut häntä loistavaksi kokiksi.

Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo

Harry Harkimo, liike nyt

1 On ensimmäinen suomalainen, joka purjehti kilpaa maailman ympäri. Vuosina 1986–1987 tehty purjehdus kesti 168 päivää, 9 tuntia, 21 minuuttia ja 13 sekuntia.

2 Aloitti liikemiesuransa matto- ja huonekalupesuja tarjoavalla firmalla.

3 Käynyt Hanken Svenska handelshögskolanin ja on koulutukseltaan diplomiekonomi. Valmistui vuonna 1979.

4 Oli vuoden 1988 presidentinvaalissa Harri Holkerin valitsijamiehenä. Oli ensimmäisen kerran itse ehdolla eduskuntaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

5 On elokuvaaja Osmo Harkimon poika. On kertonut oppineensa liike-elämän taitoja äidiltään Doris Harkimolta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson

Li Andersson, vasemmistoliitto

1 Valittiin vuonna 2016 29-vuotiaana Suomen historian nuorimmaksi puoluejohtajaksi.

2 Eli nuoruutensa täysin ruotsinkielisessä ympäristössä ja alkoi opetella suomea kunnolla vasta lukion jälkeen.

3 On koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti. Opiskeli kansainvälistä oikeutta Åbo Akademissa ja erikoistui kansainväliseen ihmisoikeuslainsäädäntöön ja pakolaisoikeuteen.

4 Työskennellyt muun muassa kassalla, hotellin vastaanottovirkailijana, kääntäjänä, opiskelijajärjestön pääsihteerinä, feissarina ja kansainvälisessä ihmisoikeusjärjestössä harjoittelijana.

5 Nauttii lukemisesta, avantouinnista, keikoilla käymisestä ja kiireettömistä aamuista.

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko

Annika Saarikko, keskusta

1 On puolisonsa Erkki Papusen kanssa punamultapariskunta, sillä Papunen on sosiaalidemokraatti. Papunen ja Saarikko tapasivat sokkotreffeillä vuonna 2011.

2 On kertonut haaveilleensa lapsena maatalon emännän ja opettajan ammateista. Opiskelikin ensin luokanopettajaksi.

3 Asuu perheensä kanssa viikot pääkaupunkiseudulla ja viikonloput Saarikon sukutilalla Oripäässä. Perheen kotitalon rakensi Saarikon isoisän isä vuonna 1913.

4 Valmistunut filosofian maisteriksi Turun yliopistosta. Pro gradu -tutkielmassa käsitteli Matti Vanhasen avioeron mediajulkisuutta Ilta-Sanomissa.

5 Aloitti poliittisen uransa vuonna 2009 tuolloisen ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen lehdistöavustajana.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo

Maria Ohisalo, vihreät

1 Tapasi puolisonsa Miika Johanssonin Tinderissä vuonna 2015. Naimisiin he menivät vuonna 2019.

2 On toiminut myös muun muassa Helsingin yhteisen kirkkovaltuuston & Paavalin seurakuntaneuvoston jäsenenä, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden puheenjohtajana, Husin hallituksen jäsenenä ja Helsingin kaupungin nuorisolautakunnan jäsenenä.

3 On pelannut jalkapalloa FC Konnussa ja Vuosaaren Viikingeissä sekä harrastanut yleisurheilua Helsingin Kisa-Veikoissa. On innokas pyöräilijä.

4 On koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden tohtori. Vuonna 2017 valmistunut väitöskirja käsittelee ruoka-apuun turvautuvien ihmisten hyvinvointia ja huono-osaisuutta.

5 On työskennellyt muun muassa tutkijana, projektipäällikkönä, sitomotyöntekijänä kirjapainossa ja promoottorina festivaaleilla ja risteilyaluksilla.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho

Jussi Halla-aho, perussuomalaiset

1 Soitti vuosina 1989–1994 Blashemia-nimisessä metalliyhtyeessä ja vastasi yhtyeen sanoituksista ja sävellyksistä. Yhtyeen nimestä puuttuu P-kirjain, koska yhtyeen rumpali unohti sen suunnitellessaan yhtyeen logoa.

2 Valmistui tarjoilijaksi vuonna 1994, mutta aloitti jo seuraavana vuonna venäjän kielen opinnot Helsingin yliopistossa. Väitöskirja muinaiskirkkoslaavin substantiivien ja adjektiivien taivutuspäätteiden historiallisesta kehityksestä valmistui vuonna 2006.

3 On kertonut kuunnelleensa nuoruudessaan kuunteli paljon Suomi-rockia, kuten Sielun Veljiä, Eppu Normaalia ja Juice Leskistä.

4 Tapasi vaimonsa Hilla Halla-ahon työskennellessään Helsingin yliopistolla tutkimusavustajina samassa projektissa. Pariskunta kävi ensitreffeillä katsomassa Gladiaattori-elokuvan.

5 Arvostaa kaunista arkkitehtuuria. Hänen mielestään rumimmillaan kaupunkiarkkitehtuuri oli 1970-, 1980- ja 1990-luvuilla.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah

Sari Essayah, kristillisdemokraatit

1 Vapaa-aikaansa Essayah kuluttaa kesäisin puutarhassa. Myös Essayahin urheilijatausta kilpakävelijänä näkyy: hän pitää muun muassa lenkkeilystä ja kuntosalilla käymisestä.

2 Tapasi aviomiehensä Roope Knappin vuonna 1991 harjoitusleirillä Malagassa.

3 Essayah valittiin vuoden naisurheilijaksi vuosina 1993 ja 1994. Hänen nimissään on yhä rikkomattomia kävelyn Suomen ennätyksiä.

4 On kertonut pitävänsä Jaakko Tepon kappaleista, koska niissä on savolaista huumoria, jolle hän ”kihertelee sisäisesti”. Suosikkikappale on Työttömän laulu.

5 Asui yksivuotiaasta lähtien mummollaan, koska äiti kävi töissä Iisalmessa eikä Essayahille löytynyt päivähoitopaikkaa Lapinlahdelta. Tapasi äitiään viikonloppuisin.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo

Petteri Orpo, kokoomus

1 On suomalaisen musiikin ja erityisesti rockin ystävä. Käynyt noin 30 kertaa Turun Ruisrockissa.

2 On innokas kalastaja ja käy poikansa kanssa metsässä ja kalastamassa. Tyttären harrastuksista baletti vie aikaa. Hänen vaimonsa Niina Kanniainen-Orpo on kertonut, että toisinaan Orpo ompelee balettitossujen nauhoja.

3 Työskenteli koulu- ja opiskeluaikana kesäisin ja viikonloppuisin setänsä ja tämän vaimon vaatekaupassa Turussa.

4 Harkitsi reserviupseerikoulun jälkeen kadettikoulua, mutta päätyi silti Turun yliopistoon opiskelemaan taloustieteitä, jonka pääsykokeisiin hän osallistui armeija-aikana. Toimi Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa ja hallituksessa.

5 Kahden opettajan lapsi, joka varttui Köyliön Vuorenmaan kylässä. Joutui kulkemaan yläasteella ja lukiossa koulumatkat taksilla, koska välimatkat olivat pitkiä.

Lähteitä: IS-arkisto, HS-arkisto, Yle, Yle Areena, puoluejohtajien verkkosivut, Anna, Apu, Kodin Kuvalehti