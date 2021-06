Tampereella jäi viime viikolla neljä prosenttia ilmoittautuneista tulematta toiseen rokoteannokseen.

Pitkin kevättä eri asiantuntijat nostivat esiin huolen, että koronavirusrokotusten ja kesälomien yhdistelmä saattaa olla haasteellinen. Uhkakuva ei ole hälvennyt.

Esimerkiksi Tampereella jäi viime viikolla neljä prosenttia ilmoittautuneista saapumatta tehosteannokseen eli toiseen rokotekertaan.

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio korostaa, että kyse oli yli 70-vuotiaista ikäihmisistä, joiden syyt poissaoloon voivat olla mitä moninaisimmat unohtamisesta, terveysongelmista tai muuttuneesta elämäntilanteesta johtuvia.

– Neljä prosenttia on kuitenkin aika paljon. Se on Tampereen rokototusvolyymillä sellainen 40 henkilöä päivässä. Kun tehosterokotusmäärät heinäkuussa nousevat, sillä on merkitystä, rokotetaanko päivässä 2 800 vai 3 000 ihmistä, Aikio kuvaa.

Moni yksilö voi herkästi ajatella, että eihän sillä ole isoa vaikutusta, jos omaa rokotusta siirtää viikolla tai kahdella eteenpäin vaikka kesäloman takia. Sitten kun tällaisia yksilöitä alkaa olla päivässä kymmeniä, siitä tulee äkkiä sekä rokotelogistinen että palvelun ruuhkautumisen ongelma.

Esimerkiksi Tampere saa nykyisillä rokotetoimitusmäärillä kesäkuun alun ja elokuun puolenvälin välissä noin 114 000 rokoteannosta. Siitä määrästä neljä prosenttia on jo reilut 4 500.

Pienistä virroista kasvaa iso puro: jos riittävän moni jättää menemättä rokotukseen esimerkiksi kesämökkeilyn takia, sillä alkaa olla vaikutusta rokotusaikataulujen ja -kattavuuden osalta.

– Jossain kohtaa se neljä prosenttia tulee sitten myöhemmin hakemaan rokotuksensa. Se vaikuttaa aikatauluun ja myös rokotuskattavuuden muodostumiseen, Aikio muistuttaa.

Oma haasteensa on siinäkin, että ensimmäistä rokotuskierrosta ei saada valmiiksi kesäkuun aikana.

– On tosi harmi, että heinäkuulle jää ykkösannoksia jäljelle. Nuoren aikuisväestön (pääasiassa 16–24-vuotiaat) tavoittaminen heinäkuussa mietityttää: miten saamme heidät tavoitettua ja vielä rokotuksiinkin asti, Aikio sanoo.

Tiedossa on, että ikäihmiset ovat olleet erittäin aktiivisia ottamaan koronarokotukset. Sen takia onkin perusteltu epäily, että seuraavissa ikäluokissa tehosteannosta lykkäävien osuus saattaa nousta yli neljän prosentin.

Epäilystä kertoo sekin, että Tampereen rokotejärjestäjille tulee päivässä satakunta yhteydenottoa, joissa tiedustellaan mahdollisuutta kakkosannoksen siirtämiseen.

Tampereen kaupungin hoitotyön päällikkö Birgit Aikio muistuttaa kahden rokoteannoksen tärkeydestä, jotta kansalaiset saavat parhaan mahdollisen suojan myös eri virusvariantteja vastaan.

– Eniten huolestuttavat heinäkuun viimeinen ja elokuun ensimmäinen viikko. Silloin tulevat isot tehosterokote­vaihtoviikot, ja oletettavaa on, että paljon sovittuja tehoste­rokoteaikoja jää käyttämättä, Aikio harmittelee.

– Olemme sanoneet kaikille, että kakkosannos on koko koronavuoden tärkein asia. Vajaalla rokotesarjalla suojateho ja suojan kesto eivät nouse niin hyviksi. Kaksi rokoteannosta tarvitaan, se on parasta omasta itsestä ja muista välittämistä sekä yhteistä vastuunkantoa, Aikio korostaa.

Turussa ei ole kaupungin tartuntataudeista vastaavan lääkärin Jutta Peltoniemen mukaan kohdattu Tampereen kaltaista tilannetta. Turussa rokotetaan joka päivä yli tuhat annosta, ja osallistumisprosentti rokotuksiin on ollut Peltoniemen sanoin ”tosi hyvä”.

– Minulle ei ole tullut tietoon, että rokotuksiin hakeutumisessa olisi ollut mitään ongelmia, Peltoniemi sanoo.

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi sanoo, että Turussa rokotuksissa on käyty säntillisesti.

Peltoniemi epäilee osansa olleen paljon julkisuudessa kirjoitetusta Intian-virusvariantista (nykyisin Delta-variantti).

– Delta-variantista on tullut uutta tutkimustietoa, ja ihmiset ymmärtävät, että kaksi rokoteannosta tarvitaan. Lisäksi tiedetään, että jos rokoteväliä pidennetään, ajan myötä suojateho heikkenee. On tosi tärkeää, että tehosterokote otetaan 12 viikon kohdalla, sen jälkeen suojateho nousee tosi hyväksi, Peltoniemi muistuttaa.

Myös Helsingissä kyselyjä rokotuksen siirtomahdollisuudesta tulee, ei kuitenkaan toistaiseksi isoksi ongelmaksi asti.

– Ajanvarausta tehdessä pystyy jo itse haarukoimaan sopivia päiviä, ja yritämme sovitella niin paljon kuin pystymme. Haluamme, että rokotukseen tulo olisi mahdollisimman joustavaa. Tietysti rokotemäärät ja noin 12 viikon aikahaarukka asettavat reunaehtoja, Helsingin kaupungin terveys- ja päihdepalvelujen johtaja Leena Turpeinen sanoo.

Helsingin kaupungissa on mietitty eri vaihtoehtoja, jotta rokotukseen saapumattomien aiheuttama vahinko jäisi mahdollisimman pieneksi.

Yksi Helsingin rokotuspisteistä sijaitsee Jätkäsaaressa.

– Jos tulee no show -tilanne, täytyisi silti olla varmuus rokoteannoksen käyttämisestä, ettei se mene hukkaan. Sellaisissa tapauksissa rokotetta on tarjottu sote-ammattilaisille, ja niitä aletaan tarjota myös niille, joilla olisi ajanvaraus viikon tai kahden päässä.

Turpeinen sanoo, että nuori aikuisväestö on toisaalta huoletonta, toisaalta hyvin tietoista ja fiksua.

– He voivat ajatella, että mahdollinen sairaus ei ole heille niin vakava kuin riskiryhmille. Toisaalta kun uuden ikäryhmän, 30–34-vuotiaiden, ajanvaraus alkoi maanantaina 7. kesäkuuta, jo yöllä oli tuhat ajanvarausta tehty.

– Toivon tietysti, että kaikki ajan varanneet tulevat rokotukselle omalla vuorollaan, Turpeinen sanoo.

