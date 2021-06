Tätä suomalaiset toivovat lomalta eniten – 8 vinkkiä sudenkuoppien välttämiseen

Suurin osa Ilta-Sanomien lukijoista aikoo viettää vuosilomaansa mökkeillen ja kotimaassa matkaillen, selviää IS:n lomakyselystä.

Verkossa toteutettu kysely tehtiin 26.–29. huhtikuuta, ja siihen vastasi yhteensä 7 654 ihmistä.

Perinteisistä lomakuukausista suosituin on heinäkuu, jolloin kertoi lomailevansa 80 prosenttia kyselyyn vastanneista. Vain noin 16 prosenttia vastanneista on pitänyt lomansa jo ennen kesäkuukausia ja syyskuussa tai myöhemmin lomailevia on noin kolmannes.

Suosituimpia aktiviteetteja ovat mökkeily, kotimaan matkailu sekä terassilla, piknikillä ja rannalla oleilu. Urheilu- ja kulttuuritapahtumat eivät monellakaan kuulu kesäsuunnitelmiin.

Suosituinta lomaseuraa ovat perhe, kumppani ja ystävät, 16 prosenttia vastaajista aikoo viettää lomansa yksin.

Erityisesti kyselyyn vastanneiden lomatoiveissa näkyy koronaväsymys, ja useimmat vastaukset viittaavatkin siihen, että toiveissa häämöttää pandemian väistyminen ja normaalielämään paluu.

Toivon, ettei kaikkia tapahtumia peruutettaisi ja ihmiset pääsisivät vähän rentoutumaan ja pitämään hauskaa. Koko tämä korona-aika on ollut todella raskas ja rasittava. Varmasti on keino järjestää tapahtumia vaikka monena eri päivinä vähällä ihmismäärällä. Nainen, 34.

Toivon vain tämän pitkään kestäneen epidemian ohi menemistä, joka tarkoittaisi sitä, ettei tartuntoja enää olisi ja voisi elää samanlaista elämää kun vaikka kesällä 2019. Mies, 39.

Monet kyselyyn vastanneista kaipailevat jo kesäfestareita ja kulttuuritapahtumia.

Se, että saisi nauttia vapaasta olemisesta ilman, että kokoajan maski naamalla. Siksi varmaan mökin vuokraus perheen kanssa on ensimmäinen kohde, joka toteutetaan. Nainen, 34.

Toivoisin, että saisi nähdä rennosti ystäviä ja sukulaisia. Ilman maskeja tai stressiä mahdollisesta tartunnasta. Nainen, 32.

Myös ulkomaan matkat kutkuttelevat jo joidenkin mielessä. Kyselyyn vastanneista 15 prosenttia uskoo lomailevansa ulkomailla ja 11 prosenttia on valmiita uhmaamaan tarvittaessa rajoituksia ulkomaille päästäkseen. Suurin osa kuitenkin tyytyy matkailemaan kotimaassa.

Odotan sitä, etten kuule sanaakaan suomea eikä kukaan vaadi minulta mitään. Liian pitkä sairaanhoitajan ura takana, lomalla en ota tippaakaan vastuuta kenestäkään toisesta. Haluan kiertää kesällä myös Alicudin ja Filicudin saaret vakituisten Strombolin ja Panarean lisäksi. Nainen, 51.

Toivon mahdollisuutta kalamatkaan Ruotsiin ensimmäistä kertaa lapsen kanssa. Mies, 54.

Hienoja ilmoja kotimaassa, maiseman vaihdosta arkeen verrattuna. Eniten haluaisin etelänlomalle, mutta tänä vuonna en vielä lähde koronan takia. Nainen, 41.

Monet haikailevat ulkomaan matkoille, mutta ovat valmiita joustamaan haaveistaan vallitsevan pandemiatilanteen vuoksi.

Haluaisin viettää paljon aikaa luonnossa ja päästä käymään eri kansallispuistoissa, joissa en ole vielä aikaisemmin käynyt. Nainen, 19.

Kotimaan pikkupaikkojen koluaminen ja näkeminen Suomessa on ehdoton tänä kesänä. Aloitimme jo viime vuonna. Nainen, 58.

Festarit ja muut kulttuuritapahtumat houkuttelevat myös ihmisiä, ja monet kyselyyn vastanneista toivoisivatkin pääsevänsä viettämään aikaa perinteisiin kesätapahtumiin. Suurin osa ei kuitenkaan ole osallistumisestaan varma tässä tilanteessa.

Olisi ollut ihanaa päästä Ruisrockiin, mutta ensi kesänä sitten. Toivon myös paljon kavereiden kanssa oleskelua, koska se on jäänyt hyvin vähäiselle lähes puolen vuoden etäkoulun jälkeen. Nainen, 17.

Aurinkoa, ja että pääsisin Savonlinnan oopperajuhlille. Viime kesäksi hankitut liput on edelleen käyttämättä, koska korona. Nainen, 55.

Että pääsisi Jysäri-festareille ja Siltakemmakoille. Ja ylipäätään tanssimaan ja juhlimaan! Nainen, 38.

Useimpien mielestä parasta kesässä on vapaus, lämpö, ulkoilu yhdessä oleminen.

Lähiluonnosta nauttiminen parhaimmillaan, keskuspuiston pitkospuut ja retkipöydät. Sää ja rentous, ettei työasiat paina vapaa-aikana. Pääsee "kotitoimistosta" ulos, vaikka koko päiväksi. Päivämatkoja voi tehdä ja viettiä aikaa ulkona. Nainen, 32.

Kavereiden kanssa oleminen ja loman tarjoamasta vapauden tunteesta. (Eli ei tarvitse herätä aikaisin minnekään). Mies, 19

Yhdessä perheen ja ystävien kanssa oleminen lämpimässä säässä, puutarhanhoito ja marjastus satoineen. Mies, 64.

Mökkeilyn suosio on kasvanut koronapandemian aikana valtavasti.

Auringon paiste ja lämpö, ihmisten iloinen mieli, jäätelö, kavereiden kanssa oleminen, jäätelön syöminen ja rannalla auringonottaminen sekä meressä uiminen. Nainen, 17.

Kesäiset terassit, jos kelit kohdillaan. Toisaalta hiljainen pellonreuna jossain hevonkuusessa, jossa saisi olla taas omassa rauhassa. Mies, 44.

Mehiläisen työterveyspsykologi Sari Valavuoren mukaan liiallisten suunnitelmien laatiminen ja tavoitteiden asettaminen lomalle voi kostautua. Hänen mukaansa loma ei saisi tuntua suorittamiselta.

– Jos lähdetään lomalle alipalautuneena ja on paljon tekemistä aikataulutettu, niin se kyllä näännyttää. Vaikka ne olisivat kivoja asioita, Valavuori sanoo.

Valavuoren mukaan pandemia-aikana ihmisten mieltä ovat painaneet pääsääntöisesti samat asiat kuin normaaliaikanakin, mutta tietyt teemat ovat kuitenkin korostuneet.

Muun muassa yksinäisyyden kokemukset ja yhteenkuuluvuuden tunne työyhteisössä ovat nousseet esille etätyöaikana.

– Hyvin kokeneilla ja kyvykkäilläkin työntekijöillä on ollut pohdintaa siitä, mikä on heidän paikkansa organisaatiossa. Sellaista turvattomuuden ja epävarmuuden tunnetta, Valavuori sanoo.

Myös taukojen ja palautumisen merkitys on Valavuoren mukaan korostunut, kun päivät saattavat koostua lukuisista etäpalavereista, joiden välissä ei välttämättä ehdi pitämään samalla tavalla taukoa kuin normaalisti.