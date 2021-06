Joel, 18, valmistui ammattikoulusta huippuarvosanoin – ”Jos innostusta ei ole, sitten ei oikein voi saada hyviä papereita”

Tuoreen merkonomin suunnitelmissa on nyt kehittää osaamistaan työskennellen.

Tänäkin keväänä on uutisoitu laajalti huippuylioppilaista ja heidän onnistumisistaan ylioppilaskokeissa. Huippuarvosanoin valmistuneita löytyy kuitenkin myös ammattikoulujen puolelta, kuten Business College Helsingistä juuri liiketoiminnan perustutkinnon suorittanut 18-vuotias Joel Keto todeksi osoittaa.

Tuoreelle merkonomille menestys ei varsinaisesti tullut yllätyksenä, sillä olihan hän seurannut arvosanojensa kehitystä koko opiskeluajan. Keskiarvo 4,88 asteikolla 1–5 ei kuitenkaan ollut itsestäänselvyys.

– Silloin kun menin kauppaopistoon, en ekana vuonna ajatellut kyllä, että saisin näin hyvät arvosanat, siltä osin varmaan yllätti lähipiirinkin, Keto toteaa.

Perheen puolelta suoritukseen on oltu erittäin tyytyväisiä, vaikka sivusta Kedon opintoja seuranneet odottivatkin hyviä tuloksia. Ylioppilaskirjoitusten tapaan myös ammattikoulupuolella arviointiperusteet ovat valtakunnallisia.

Huippusuorituksen salaisuutena Keto pitää ennen muuta jo ennen opintoja alkanutta suurta kiinnostusta alaa kohtaan.

– Myyntiin ja markkinointiin liittyvät asiat ovat mielestäni aina olleet kiinnostavia. Olen jo pitkään seurannut alaa ja yritysmaailmaa, ja valinta tuli luontaisesti yhteishaussa alkuvuodesta 2018. Olin jo vuotta paria aikaisemmin päättänyt, että menen kauppaopistoon jatko-opintoihin.

– Jos innostusta ei ole, sitten ei oikein voi saada hyviä papereita. Innostus tuo myös motivaation siihen tekemiseen, ne ovat kaksi isointa asiaa. On tärkeää myös, että paneutuu opetettaviin asioihin, sisäistää opetettavan sisällön, miettii ja analysoi eikä vain nopeasti lukaise kirjaa läpi, hän jatkaa.

Keto suosittelee opinahjoaan kaikille sellaisille, jotka tuntevat paloa myynnin ja markkinoinnin alaa kohtaan. Omia polkujaan kannattaa muutenkin seurata.

– Rohkeasti sinne vain hakemaan, jos vähänkin tuntuu omalta jutulta. Mielestäni kannattaa ylipäätään tehdä sellaista, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Jos joku lähipiirissä sanoo, että mene jonnekin, muttei se tunnu omalta jutulta, ei sinne pidä mennä silloin.

Nyt nuoren miehen suunnitelmissa on kehittää osaamistaan valitsemallaan uralla.

Korona-aikana koulunsa päättäneenä Keto ymmärtää sen aiheuttamat muutokset oppimisympäristöihin, vaikka monet etäopetuksen tuomat haasteet eivät häneen vaikuttaneetkaan.

– Meillä oli parissakin vaiheessa opetus kokonaan etänä, maaliskuun 2020 puolenvälin jälkeen loppukevät ja syksyllä lokakuusta lähtien. Teamsissa oli etäpalavereja, se oli hyvin itsenäistä. Siinä piti mielestäni keskittyä eri tavalla, kun ei ole opettajaa samalla tavalla läsnä.

Keto uskoo yksilöllisten ominaisuuksien korostuvan etäopiskelussa.

– Riippuen kodista, onko muita perheenjäseniä tai vaikka lemmikkejä paikalla, siinä on omat häiriötekijänsä. On myös se, miten niihin häiriöihin suhtautuu, antaako niiden häiritä, on varmaan ihan yksilöstä riippuvaa. Yksilöllisyys näkyy etäopiskelussa, toisille se ei ollenkaan toimi, ja mitään ei saa aikaiseksi, toisille se on jopa parempi juttu kuin normaali koulussa tapahtuva opiskelu.

Hänen kohdallaan etäopiskelulla oli neutraali vaikutus, sillä hän pystyi sopeutumaan uuteen tilanteeseen hyvin. Tässä auttoivat hänen mukaansa rauhalliset puitteet etäopiskelulle.

– Ensinnäkin minulla on hyvää se, että asun kahdestaan isäni kanssa, ja meillä ei ole lemmikkejä. Isäkin on päivisin poissa, joten minulla ei ollut mitään häiriötekijöitä. Sain olla rauhassa ja vaikka kuunnella musiikkia. Opiskelu oli todella itsenäistä, ja siinä oli paljon tehtävää. Mielestäni se oli silti melko rentoa, kun sai oman työpöydän ääressä tehdä tehtäviä, se oli ihan mukavaakin tavallaan.

Nuorella taiturilla on monta rautaa tulessa. Hän haluaa ainakin toistaiseksi keskittyä työhönsä vuokrausvälityksen alalla, josta hän sai työpaikan heti toukokuussa päättyneen työharjoittelunsa jälkeen.

– Olen pyöritellyt erilaisia jatkotutkintovaihtoehtoja, mutta tällä hetkellä ei ole ihan lähiaikoina suunnitelmana mihinkään hakea. Agendana on kehittää osaamista vuokravälitysbisneksessä, tämä on se, mihin nyt panostan.

Hän uskoo, että menestyminen edellyttää uskoa omaan itseensä, osaamiseensa ja potentiaaliinsa.