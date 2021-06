Anttikoski kertoo, että valtioneuvoston kanslia oli hieno ja rakas työpaikka ja että lähtö on vaikeaa.

Valtioneuvoston viestintäjohtaja Päivi Anttikoski jättää tehtävänsä. Hän kertoo, että valtioneuvoston kanslia on ollut hieno ja rakas työpaikka ja että lähtö on vaikeaa. Hän kertoo, että syksyllä on edessä uusi talo, mutta ei yksilöi suunnitelmiaan tarkemmin.

Valtioneuvoston kanslian toiminta on ollut julkisuudessa viime aikoina pääministeri Sanna Marinin (sd.) ateriaeduista syntyneen kohun yhteydessä.