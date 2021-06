Reijo Ruokasen kolumni: Kiuru-jyrän hurskaat piipittäjät

Vaatimuksia koronarajoitusten purkamisesta ovat esittäneet kaikki, joiden suussa voi sulaa, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Koronarajoituksista on luovuttava kokonaan tai ainakin niitä täytyy lieventää isolla kädellä ja heti. Jos joku on toista mieltä, hän on pösilö eikä ymmärrä asioita ja vihaa kaikenlaista.

Tuollaisen yhteenvedon voi tehdä koronan ympärillä käydystä keskustelusta. Vaatimuksia ovat esittäneet kaikki, joiden suussa voi sulaa.

Hallituspuolueista äänessä ovat olleet vihreät, kepu, rkp ja vasemmistoliitto. SDP on ollut aika lailla hiljaa, koska rajoituksista päättää ensi sijassa sosiaali- ja terveysministeriö (STM), jossa valtaa käyttää Krista Kiuru (sd) tukenaan pääministeri Sanna Marin (sd).

Rajoitusten purkamista perustellaan muiden muassa alhaisilla tartuntaluvuilla ja hyvällä tautitilanteella, muiden maiden käytännöillä, kulttuuri- ja tapahtuma-alan ahdingolla ja ravintoloiden kitumisella.

Kiistatonta on, että tapahtuma-ala ja ravintolat kärsivät hurjasti rajoituksista. Samoin matkailu ottaa osumaa joka päivä rajusti.

Tautitilanne ansaitsee hieman huolellisempaa tarkastelua. Se on parempi kuin esimerkiksi toukokuun alussa, mutta huonompi kuin viime vuonna tähän aikaan aikaan.

Viime vuonna 8. kesäkuuta Suomessa oli 38 koronapotilasta sairaalahoidossa, heistä kuusi teho-osastolla. Eilen sairaalahoidossa oli 60 koronapotilasta, heistä teholla 11.

Viime vuonna viikolla 22 uusia tartuntoja löytyi 163, mutta testejäkin tehtiin vain 17378. Viime viikolla uusien tartuntojen määrä oli 676. Testejä tehtiin 69829.

Uusien tartuntojen määrä ei ole hyvä vertailukohta, koska testauskapasiteetti on nyt paljon suurempi kuin vuosi sitten. Se, kuinka iso osuus testeistä antaa positiivisen tuloksen, on parempi mittari. Siinäkin tosin testien määrän kasvattaminen pudottaa positiivisten osuutta.

Viime viikon testeistä 0,9 prosenttia antoi positiivisen tuloksen. Viime vuonna viikolla 22 positiivisten osuus oli sama. Tänä vuonna tilannetta helpottaa se, että iso osa vanhuksista ja riskiryhmäläisistä on saanut kaksi rokotetta.

Miinuspuolella ovat erilaiset virusvariantit, jotka tarttuvat alkuperäistä covid19-virusta herkemmin.

Entäs muiden maiden toiminta? Monet löysäävät jo rajoituksiaan. Se on yhdentekevää. Suomen tulee tehdä päätöksensä Suomen tilanteen perusteella.

Voi olla, että nyt on järkevää löysätä liekaa hieman. Voi olla, että kansan mitta on niin täysi, että tiukkaa linjaa ei käytännössä enää voi pitää yllä.

Juuri nyt tuntuu olevan suosittua turvautua yleistyksiin, vääriin tulkintoihin ja tunnepohjaisiin perusteluihin, kun rajoitusten purkamista vaaditaan.

Se on epärehellistä ja hölmöä. Päätös tulee tehdä faktojen eikä fiilisten perusteella. Perusteluissa tulee kertoa tautitilanne juuri nyt ja käydä läpi erilaiset ennusteet epidemian kehittymisestä erilaisilla rajoitustasoilla.

Erityisesti hallituspuolueiden edustajien kannattaa pidättäytyä hurskastelusta. Asiaa koskevat päätökset tehdään hallituksessa. Jos tuntuu siltä, että Kiuru-jyrän alla ei pysty toimimaan, ei kannata piipittää siitä sosiaalisessa mediassa.

