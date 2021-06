Ravintolat, kokoontumiset, harrastukset... Tällaiset korona­rajoitukset Suomessa on vielä käytössä

Viranomaispäätökset vaihtelevat Suomessa alueellisten epidemiatilanteiden mukaan.

Pitkin kevättä ja alkukesää Suomessa hiipuneet koronavirustartunnat ovat näkyneet ympäri valtakuntaa asteittain höllenevinä epidemiarajoituksina, mutta mitä sääntöjä suomalaisten tulee vielä noudattaa?

Tällä hetkellä Suomen rajoituspolitiikka jakautuu alueellisesti sairaanhoitopiirien ja kuntien epidemiatilanteiden perusteella. Jyrkimmät rajoitukset ovat käytössä epidemian leviämisvaiheessa olevilla alueilla.

Ravintolarajoitukset

Leviämisvaihe: Uusimaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme

Ruokaravintolat saavat pitää oviaan auki kello 5.00–21.00 ja anniskella kello 7.00–20.00. Baareissa sallittu anniskeluaika on 7.00–18.00 ja aukioloaika 5.00.–19.00.

Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista saa olla sisätiloissa kerralla käytössä enintään 75 prosenttia ja baareissa 50 prosenttia.

Kiihtymisvaihe: Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa

Ravintolat ja baarit saavat pitää oviaan auki kello 5.00–23.00 ja anniskella kello 7.00–22.00. Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista saa olla sisätiloissa kerralla käytössä enintään 75 prosenttia ja baareissa 50 prosenttia.

Ulkoterasseilla on huolehdittava riittävistä etäisyyksistä, ja jokaisella asiakkaalla pitää olla oma istumapaikka.

Perustaso: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Pohjanmaa, Satakunta, Etelä-Karjala, Lappi

Ravintolat ja baarit saavat pitää oviaan auki kello 5.00–2.00 ja anniskella kello 7.00–1.00. Ruokaravintoloissa asiakaspaikoista saa olla sisätiloissa kerralla käytössä enintään 75 prosenttia ja baareissa 50 prosenttia. Asiakasmäärärajoitukset eivät koske Ahvenanmaan maakuntaa.

Ravintolatoimintaa rajoitetaan edelleen epidemian kaikilla tasoilla olevilla alueilla.

Kokoontumisrajoitukset

Kokoontumis- ja tapahtumarajoituksista vastaavat aluehallintovirastot. Avien määräykset vaihtelevat kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin epidemiatilanteen mukaan.

Rajoitettaviksi yleisötilaisuuksiksi lasketaan muun muassa konsertit, festivaalit, markkinat, koulujen ja oppilaitosten juhlat sekä yleisurheilutapahtumat ja muut urheiluottelut ja -turnaukset.

Kunnittain ja sairaanhoitopiireittäin voimassa on seuraavia kokoontumisrajoituksia.

Etelä-SuomI

Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula, Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alue, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alue

Sisätiloissa saa järjestää korkeintaan 10 hengen tilaisuuksia, mikäli asiakkaiden turvaväleistä voidaan huolehtia. Rajatuissa ulkotiloissa voi turvavälien puitteissa järjestää korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia. Yli 50 henkilön tilaisuuksia ulkotiloissa voi järjestää jakamalla yleisön lohkoihin.

Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Porvoo, Sipoo, Hanko, Inkoo, Karkkila, Kirkkonummi, Lohja, Raasepori, Siuntio ja Vihti

Sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää kokoontumisia ilman henkilömäärärajoitusta, mutta sisätiloissa järjestettävissä yli kymmenen hengen kokoontumisissa asiakkailla tai osallistujille täytyy taata mahdollisuus turvaväleihin. Sama velvoite koskee ulkona järjestettäviä yli 50 ihmisen tilaisuuksia.

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirit

Alueilla ei ole voimassa olevia päätöksiä kokoontumisrajoituksista. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin tartuntatautilaissa säädettyjen hygieniavaatimusten noudattamista. Niiden mukaan asiakkaille on oltava tarjolla käsidesiä ja asiakaspaikat on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Tartuntataudin leviämisriski huomioitiin Oulun varjofestivaaleilla kesällä 2020.

Itä-SuomI

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alue

Yleisötilaisuuksiin saa osallistua enimmillään 50 henkeä. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää niin, että lähikontakteja pystytään välttämään.

Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit

Alueella ei ole voimassa olevia kokoontumisrajoituksista. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin, että asiakkailla on mahdollisuus välttää kontaktia toisiinsa.

LaPPI

Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit

Alueella ei ole voimassa olevia kokoontumisrajoituksia. Tilaisuuksissa on kuitenkin noudatettava tartuntatautilain ohjeita, joiden mukaan asiakkailla pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja ihmiset sijoitetaan mahdollisimman väljästi.

Lounais-Suomi

Varsinais-Suomi

Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön tilaisuuksia ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia. Suurempia tilaisuuksia voi järjestää, jos ihmisillä on mahdollisuus välttää lähikontaktia. Sisätiloissa yli 10 ihmisen tilaisuuksissa pitää noudattaa kahden metrin turvaväliä.

Satakunta

Alueella ei ole voimassa olevia kokoontumisrajoituksista. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin tartuntatautilaissa säädettyjen hygieniavaatimusten noudattamista.

Länsi- ja Sisä-SuomI

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alue sekä Punkalaitumen kunta

Sisätiloissa järjestettävien tilaisuuksien osallistujakunta rajoitetaan 10 henkeen. Alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voi järjestää korkeintaan 50 henkilön tilaisuuksia. Suurempia tilaisuuksia voi järjestää noudattamalla ohjeita käsihygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä.

Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alue Reisjärveä lukuun ottamatta

Voi järjestää sisätiloissa korkeintaan 10 henkilön yleisötilaisuuksia ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia turvaohjeita noudattaen.

Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirit

Alueella ei ole voimassa olevia päätöksiä kokoontumisrajoituksista. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin tartuntatautilaissa säädettyjen hygieniavaatimusten noudattamista.

Eduskuntatalon edustalle kokoontui torstaina 3. kesäkuuta tuhatpäinen joukko vaatimaan kulttuuri- ja tapahtuma-alalle tasa-arvoista kohtelua.

Pohjois-SuomI

Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu

Alueella ei ole voimassa kokoontumisrajoituksista. Tapahtumien ja tilaisuuksien järjestäminen edellyttää kuitenkin hygieniavaatimusten noudattamista.

Sulkemis- ja turvavälimääräykset asiakas- ja toimitiloissa

Kesällä Suomessa ei ole enää voimassa olevia aluehallintoviraston antamia sulkemispäätöksiä. Joillakin Etelä-Suomen aluehallintoviraston piiriin kuuluvilla alueilla toimijoiden on kuitenkin huolehdittava lähikontaktien ehkäisemistä myös rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, jos niissä on kerralla yli kymmenen ihmistä. Esimerkiksi sisäliikuntatiloissa määräyksiä on noudatettava, vaikka asiakkaita olisi kerralla paikalla vähemmänkin.

Määräys on tällä hetkellä voimassa Päivät-Hämeen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireissä sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella lukuun ottamatta Hankoa, Karkkilaa, Lohjaa ja Raaseporia.

Rajoitusalueella asiakkaille on turvattava riittävä etäisyys esimerkiksi kauppakeskusten yleisissä oleskelutiloissa, kuntosaleilla, julkisissa saunoissa sekä uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastiloissa ja niiden välittömässä yhteydessä olevissa pukutiloissa.

Aikuisten, lasten ja nuorten ryhmäharrastustoimintaan kohdistuu suosituksia tai rajoituksia kaikissa Suomen sairaanhoitopiireissä.

Osassa Etelä-Suomen aluehallintoviraston piiriin kuuluvia alueita uimahallien allastiloihin on taattava edelleen viranomaissuosituksen mukaiset turvavälit.

Matkustaminen

THL suosittelee suomalaisia toistaiseksi välttämään kaikkea tarpeetonta matkailua sekä ulkomaille että kotimaan sisällä. Poikkeuksen muodostavat Etelä-Afrikka, Brasilia ja Intia, joihin tulisi välttää kaikkea matkailua.

Aluehallintovirastoilla on valta määrätä henkilö pakolliseen terveystarkastukseen, mikäli hän on oleskellut alle 14 vuorokautta ennen maahantuloa korkean koronailmaantuvuuden maassa.

Pakollisia terveystarkastuksia on rajanylityspaikoilla jokaisen Suomen aluehallintoviraston alueella.