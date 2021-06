Koronanyrkki kiittää pirkanmaalaisia vastuullisesta toiminnasta ja suositusten noudattamisesta. Perustasolla oltiin viimeksi syyskuun lopulla.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) on palannut koronaepidemian luokittelussa matalimmalle eli perustasolle. Korkeammilla tasoilla eli kiihtymisvaiheessa, leviämisvaiheessa ja uudestaan kiihtymisvaiheessa alue ehti olla 29. syyskuuta 2020 lähtien eli runsaat kahdeksan kuukautta.

Pirkanmaan koronatilanne on edelleen helpottunut. Koronan kahden viikon ilmaantuvuus on Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) raportoimien lukemien mukaan nyt 20,8 tapausta 100 000 asukasta kohti. Positiivisten osuus Fimlabissa testatuista on PSHP:n tiedotteen mukaan nyt 0,7 prosenttia.

Pirkanmaan siirtyessä viime syyskuussa kiihtymisvaiheen tasolle kahden viikon ilmaantuvuus oli 18,7. Positiivisten näytteiden osuus edeltäneen viikon aikana oli tuolloin 0,65.

Alueellinen pandemiaohjausryhmä kiittää PSHP:n tiedotteessa pirkanmaalaisia vastuullisesta toiminnasta ja suositusten noudattamisesta.

– Korona ei ole ohi, mutta yhteistuumin on pystytty vähentämään tartuntoja. Erityisesti kouluissa opettajat ja oppilaat onnistuivat pitämään tartunnat vähissä koko kevään ajan, pandemiaohjausryhmän eli koronanyrkin puheenjohtaja Juhani Sand toteaa tiedotteessa.

Koronanyrkki tähdentää perustasolla pysymisessä koronarokotteen merkitystä. Nykyisellä tasolla pysyminen edellyttää ykkös- ja kakkosrokotteen ottamista ja hygieniaohjeiden noudattamista.

Samalla koronanyrkki poisti suosituksensa aikuisten sisäliikuntarajoituksista. Aikuisten lajinmukainen harjoittelu ja kontaktilajit ovat nyt sallittuja myös sisätiloissa. Sekä maskisuositus että etätyösuositus ovat edelleen voimassa.

Myös tartuntatautilain kohtaa 58c on edelleen noudatettava. Sen mukaan yksityisten ja julkisten palvelujen asiakkaille ja tapahtumien osallistujille on annettava toimintaohjeet muun muassa riittävistä etäisyyksistä ja käsien puhdistamisesta. Myös pintoja on edelleen tehostetusti puhdistettava.

Perustasolle siirryttäessä aluehallintovirasto ottaa kantaa kokoontumisrajoituksiin.

Viime viikolla Pirkanmaalla todettiin 55 tartuntaa, ja niistä saatiin selville 42:n tartuntalähde.

Perheiden sisäisiä tartuntoja oli 20. Ulkomailta tuli kahdeksan tartuntaa. Kuusi tartuntaa saatiin ystävien ja sukulaisten tapaamisesta ja kolme tartuntaa kolmelta eri työpaikalta. Vapaa-ajan harrastuksesta saatiin kolme tartuntaa aikuisten sisäliikunnasta. Yksi tartunta todettiin ravintolasta. Lisäksi oli yksi muu tapaus.

Tietojärjestelmien välisen häiriön vuoksi THL:n tilastoihin on Pirkanmaalle kirjautunut Fimlabin muiden sairaanhoitopiirien tartuntoja. Vika on nyt korjattu ja THL:n ylläpitämä tartuntatautirekisteri saadaan ajan tasalle keskiviikkona. THL:n ja Taysin tilastointitavassa on myös pieniä kotikunnista ja tilastointiviiveistä johtuvia eroja.