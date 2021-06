Kommentti: Rikolliset lankesivat FBI:n hunaja-ansaan - jättää pysyvän epävarmuuden

AN0M-ansa jättää rikolliset pysyvän epävarmuuden tilaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien rikostoimittaja Rami Mäkinen.

”100% varmasti salattuja viestejä, only for you my friend.”

Kansainväliset rikolliset jäivät kiinni FBI:n, Europolin ja muiden operaatioon osallistuneiden viranomaisten hunaja-ansaan kuin turisti kaunopuheisen kauppamiehen lupauksiin.

Tiistaina julkistettu operaatio Greenlight, joka tunnettiin FBI:ssa nimellä Trojan Shield kutsuttu, on kuin lainrikkojien pahimmasta painajaisesta. Muina rikollisina he olivat suunnitelleet huumekuljetuksiaan ja palkkamurhiaan 100-prosenttisen salaiseksi luulemassaan AN0M-viestipalvelussa.

Sitten kävi ilmi, että ”palvelun” takana olikin poliisi, joka näin sai viestit käyttöönsä.

Alamaailman viestintäpalveluihin oli päässyt syntymään tyhjiö, kun edelliset salaiset järjestelmät oli murrettu.

Otetaan vaikkapa suomalainen Katiska-huumevyyhti. Ensin käytettiin EnchroChat-palvelua. Viranomaiset murtivat salauksen. Syytteitä seurasi.

Viestintä siirtyi Sky ECC -järjestelmään. Sekin murrettiin. Taas ovat Ranta-aho ja kumppanit käräjillä.

Kissan ja hiiren leikki jatkuu, mutta AN0M-paljastus on rikollisten näkökulmasta vielä edellisiäkin pahempi. Se jättää pysyvän epävarmuuden. Miten jatkossa voi tietää, ettei seuraavankin turvallisena mainostetun viestintäjärjestelmän takana ole virkavalta? Eipä oikein mitenkään.

Digitaalisessa maailmassa ainoa satavarmasti turvallinen viestinnän muoto on se, että ei viesti.