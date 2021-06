Sdp:n varapuheenjohtajaa Niina Malmia epäillään virkarikoksesta

Rikosepäily liittyy Malmin luottamustoimeen Imatran kaupunginvaltuustossa.

IS:n tietojen mukaan kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtajaa Niina Malmia epäillään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Rikosepäily kytkeytyy siihen, kun hän Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtajana hyväksyi valtuuston toisen varapuheenjohtajan Erkki Saarimäen (sin) 419,99 euron viisumilaskun.

Laskun hyväksyminen kuului Malmin tehtäväkuvaan. Hänen velvollisuuteen kuului tarkistaa, oliko se aiheellinen. Laskun aiheellisuudesta on nyt syntynyt epäselvyyksiä.

Saarimäki tilasi itselleen keväällä neljän vuoden pituisen viisumin Venäjälle. Imatran kaupunki on linjannut, että kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajiston monikertaviisumit maksaa kaupunki.

Kyseenalaiseksi Saarimäen nelivuotisen viisumin hankinnan tekee se, että hänen toimikautensa Imatran kaupungin luottamuselimissä päättyy heinäkuun lopussa. Saarimäki ei ole myöskään ehdokkaana kesäkuussa pidettävissä kuntavaaleissa.

IS:n tietojen mukaan Saarimäkeä epäillään maksuvälinepetoksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Saarimäki kiistää rikosepäilyn. Hänen mukaansa viisumihankinnalle oli kaupungin lupa.

– Minulla on mustaa valkoisella.

– En ole mielestäni tehnyt mitään rikosta, koska yleinen käytäntö on ollut se, jonka puitteissa toimin, Saarimäki sanoo.

Hän sanoo olleensa kuitenkin ”hölmö”, kun otti neljän vuoden viisumin, eikä tätä lyhyempää viisumia.

– Kun kysyttiin, otanko saman tien neljän vuoden viisumin, olin niin hölmö, että sanoin, että otan, ja siitähän se meteli nousi.

Jälkikäteen ajateltuna olisiko ollut fiksumpaa ottaa monikertaviisumi, joka olisi ollut voimassa luottamustoimesi loppuun asti?

– No paskat on housuissa, niin turha sitä on sanoa enää, Saarimäki kertoo.

Kaiken lisäksi hän kertoo maksaneensa viisumilaskun lopulta itse huhtikuussa. Eräpäivä oli toukokuussa, ja viisumi astui voimaan kesäkuun alussa.

– Kun minua tästä jo ensimmäisen kerran syytettiin, sanoin, että älkää käykö itkemään, minä maksan sen, Saarimäki kertoo.

Hän on harmissaan, että myös Malm joutui rikosepäilyn kohteeksi.

– Se ei minun oikeustajuuni mene.

Poliisi ei ole vielä kuulustellut Saarimäkeä eikä Malmia rikosepäilyyn liittyen. Malmin mukaan poliisi ei ole ollut häneen vielä edes yhteydessä. Tästä syystä Malm ei kommentoi sitä, miten hän suhtautuu rikosepäilyyn.

– Poliisi selvittää asiaa. Minun tehtävänä on tässä kohtaa antaa poliisille työrauha. He tekevät oman työnsä, ja sen pohjalta edetään, Malm sanoo.

Hän sanoo suhtautuvansa luottavaisesti suomalaiseen oikeusjärjestelmään.

Kertomansa mukaan Malm hyväksyy kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosittain joitakin muutamia laskuja. Hän kertoo toimineensa jokaisen laskun hyväksymisessä kaupunginhallituksen linjaamien ohjeiden mukaisesti.

On mahdollista, että rikosnimikkeet muuttuvat poliisitutkinnan aikana.