Kuntavaaleissa on äänestänyt kolmentoista ennakkoäänestyspäivän aikana noin 1,2 miljoonaa suomalaista. Tämä on noin 27 prosenttia äänioikeutetuista. Maanantaina annettiin lähes 163 000 ääntä, mikä on tähän mennessä suurin päiväkohtainen äänimäärä.

Naiset ovat käyneet ennakkoon uurnilla ahkerammin kuin miehet. Naisista lähes 660 000 on äänestänyt ennakkoon, miehistä puolestaan alle 550 000.

Ennakkoäänestys kestää koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti kaksi viikkoa, ja se jatkuu kotimaassa tiistaihin asti. Vaalipäivä on tuleva sunnuntai.