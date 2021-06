Pirkanmaan käräjäoikeus katsoo huipputason ravivalmentajana tunnetun Erkki-Pekka Mäkisen syyllistyneen vuosien 2005–2015 aikana neljään seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tuomio: neljä ja puoli vuotta ehdotonta vankeutta.

Rikoksista kolme kohdistui lapsiin ja yksi niistä katsottiin tekona törkeäksi. Vakavin teko, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, kohdistui 13–15-vuotiaaseen tyttöön vuosien 2009–2012 aikana. Teko jatkui vielä lähes kolme vuotta sen jälkeen, kun tyttö täytti 16 vuotta.

Todistajan mukaan vastaaja on ollut tietoinen, miten tärkeitä hevoset ovat uhrille olleet. Vastaaja on käyttänyt hyväksi tytön riippuvuussuhdetta harrastuksesta.

Tytön mukaan vastaaja puhui hänelle yhteisestä tulevaisuudesta. Vastaaja kertoi myös eroavansa mahdollisesti vaimostaan ja voivansa harkita parisuhdetta tytön kanssa.

– Mäkisen esittämillä vihjauksilla on oletettavasti ollut merkitystä siihen, että (tyttö) oli jatkanut suhdetta Mäkisen kanssa, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

– Seksuaaliselta hyväksikäytöltä edellytetty taivuttaminen on ilmennyt siten, että Mäkinen on johdatellut (tytön) pysymään kanssaan suhteessa luomalla vaikutelman, että Mäkisen pyrkimyksenä on muodostaa parisuhde (tytön) kanssa.

Vastaaja oli 48-vuotias aloittaessaan seksuaaliset tekonsa uhria kohtaan.

Oikeus katsoi miehen käyttäneen hyväkseen luottamussuhdettaan ja auktoriteettiasemaansa tyttöön. Vastaajan menettelyä oikeus luonnehti tytön kannalta erittäin vahingolliseksi.

Oikeus määräsi vastaajan korvaamaan nyt jo aikuiselle uhrilleen 13 000 euroa loukkauksen aiheuttamasta kärsimyksestä, 1 500 euroa kivusta ja särystä sekä 3 500 euroa tilapäisestä haitasta. Lisäksi vastaajan on korvattava uhrilleen terveydenhoito-, matka- ja oikeudenkäyntikuluja yhteensä lähes 7 900 euroa.

Vastaaja tuomittiin lisäksi kahdesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Nämä rikokset tapahtuivat vuosien 2005–2009 aikana ennen törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.

Näissäkin teoissa uhrit olivat vastaajan tallilla käyneitä hevosharrastajia. Toinen tytöistä oli tekoaikaan 10–14-vuotias, toinen 12–15-vuotias.

Oikeuden mukaan vastaaja tavoitteli seksuaalista tyydytystä koskettelemalla tyttöjä eri tavoin lähinnä vaatteiden päältä. Kaikki kolme asianomistajaa saivat vastaajan luvalla hoitaa hevosia ja ratsastaa niillä. Harrastamiseen ei sisältynyt taloudellisia sitoumuksia eli tytöt eivät saaneet hevosten hoitamisesta taloudellista korvausta.

Vastaaja kielsi hyväksikäytöt. Vastaaja kuvasi halaamisia ja muita läheisyyden osoituksia spontaaneiksi ilon purkauksiksi tai kannustukseksi onnistumisista.

Vastaaja myönsi olleensa sukupuoliyhteydessä yhden uhrinsa kanssa, mutta väitti tämän tapahtuneen vasta sen jälkeen, kun tyttö oli täyttänyt 16 vuotta.

Jo 10-vuotiaana vastaajan uhriksi joutuneen tytön vanhemmat tulivat tietoiseksi vastaajan menettelystä ja olivat kysyneet neuvoa asian hoitamiseksi.

– Vanhemmat olivat selvittäneet asiaa erään asianajotoimiston kanssa, josta oli arveltu, että asian eteenpäin vieminen on hankalaa, koska on ”sana sanaa vastassa” ja Mäkisellä on varakkaana henkilönä mahdollisuudet vaikuttaa asiansa käsittelyyn, oikeus kirjasi ratkaisuunsa.

Kahdelle muulle uhrilleen vastaajan on maksettava kärsimys- ja haittakorvauksia yhteensä noin 7 000 euroa.

Lue lisää: Kommentti: Piileekö suomalaisessa hevosmaailmassa vaiettu hyväksikäyttö­ongelma?