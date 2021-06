Uuden vuodenaikaisennusteen mukaan heinä–syyskuu on Suomessa tavanomaista lämpimämpi.

Kolmen kuukauden ajanjakso heinäkuusta syyskuuhun näyttää vuodenaikaan nähden hieman keskimääräistä lämpimämpi sekä Suomessa että lähes koko Euroopassa, Foreca kertoo tuoreessa blogitekstissään.

Ennuste perustuu Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen ECMWF:n vuodenaikaisennusteeseen. Sen mukaan poikkeama tavanomaista lämpimämpään suuntaan on ennusteessa 0,5–1 astetta.

Forecan tilastojen mukaan heinäkuussa päivän ylin lämpötila kohoaa maan etelä- ja keskiosassa keskimäärin 21–23 asteeseen, pohjoisessa 18–20 asteeseen. Hellettä mitataan etelässä keskimäärin kahdeksana, Keski-Suomessa kuutena ja pohjoisessa 1–5 päivänä.

Forecan meteorologin Joanna Rinteen mukaan ennusteen perusteella vaikuttaa siltä, että Pohjois-Euroopan ylle voisi kehittyä yksi pitkä tai useampi lyhyempi niin sanottu sulkukorkeapaine- eli blocking-tilanne, jossa Suomen ylle jämähtää korkeapaine.

– Tällainen tilanne pakottaa sadealueet Suomen pohjoispuolelta ohi ja tuo meille pitkän, lämpimän ja aurinkoisen jakson. Tähän viittaisivat sekä ilmanpaine-, ilmamassa-, lämpötila- että sade-ennusteet. Vuodenaikaisennusteen mukaan tänä kesänä voi siis olla odotettavissa pitkiäkin jaksoja helteistä ja aurinkoista kesäsäätä, Rinne kertoo blogissa.

Rinne muistuttaa, että vuodenaikaisennusteita tulkitessa kannattaa huomioida, että ennuste on suunnattu pääasiassa tropiikin pitkäaikaisten sääilmiöiden ennustamiseen.

– Euroopan luonteeltaan epävakaisen sään ennustamiseen ennuste soveltuu huonommin. Näin ollen ennusteet ovat epävarmempia kuin vastaavat ennusteet tropiikissa.

Sademäärät ovat Suomessa heinä–syyskuun ennusteessa keskimääräisiä.

Heinäkuu on Forecan mukaan sisämaassa yleensä vuoden sateisin kuukausi. Maan keskivaiheilla sademäärä on tilastoissa paikoin 85–90 mm, ja heinäkuun keskiarvo muualla maassa on 60–80 mm.

Ainoastaan etelä- ja länsirannikoilla sekä Ahvenanmaalla sataa yleensä huomattavasti tätä vähemmän, sillä viileä Itämeri vaikeuttaa kuuroittaisten sateiden syntyä.

Elokuu on rannikoilla vuoden sateisin kuukausi, mutta sisämaassa sademäärä laskee heinäkuun lukemista.