Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö pyysi poistamista jo viime viikolla "virheellisen ja harhaanjohtavan tiedon" vuoksi.

Ulkomainosyhtiö JCDecaux ja Helsingin kaupungin liikennelaitos (HKL) ovat päättäneet poistaa katukuvasta tämän päivän aikana perussuomalaisten vaalimainokset, joiden on katsottu vihjaavan, että Helsingin vuokra-asuntojen myöntämisessä suosittaisiin maahanmuuttajia.

Ulkomainosyhtiön toimitusjohtaja Klaus Kuhanen kertoo STT:lle ratkaisun perusteluista, että HKL:n ja JCDecaux'n sopimus kieltää yleistä paheksuntaa herättävät mainokset, mainonnan tulee noudattaa mainonnan eettisiä sääntöjä ja mainonta ei saa olla harhaanjohtavaa.

– Kun arvomaailmaamme kuuluu yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja avoimuus kaikessa toiminnassa, niin tämä yhteenlaskettuna tultiin siihen tulokseen, että nyt toimitaan näin, Kuhanen sanoo STT:lle.

Hänen mukaansa mainosten poistaminen on jo alkanut.

Helsingin kaupungin vuokra-asuntoyhtiö Heka kertoi aiemmin STT:lle pyytäneensä jo viime viikolla perussuomalaisten piirijärjestöä poistamaan mainokset, joissa esitetään Hekan mukaan virheellistä ja harhaanjohtavaa tietoa vuokra-asuntojen myöntämisestä.

Toimitusjohtaja Jaana Närö kertoi STT:lle, että yhtiö sai perussuomalaisilta tänään puolenpäivän jälkeen vastauksen, jonka mukaan mainoksia ei poisteta.

Mainos on ollut viime päivinä esillä ainakin Helsingin julkisen liikenteen pysäkeillä. Siinä on kuva kerrostalon rappukäytävän asukastaulusta, jossa lukee useimpien nimien tilalla "Tuli jonon ohi". Alla sanotaan huonon maahanmuuttopolitiikan vaikuttavan tavallisen työssä käyvän kaupunkilaisen asunnon saantiin. Kerrostalon osoitteeksi on merkitty Hekatalontie.

Mainos keräsi paljon huomiota sosiaalisessa mediassa viikonlopun aikana. Sitä on pidetty muun muassa rasistisena.